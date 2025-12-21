スーパーマーケットのお肉売り場で国産牛肉が322円の破格で並んでいる！？とルンルンで買い物カゴに入れたところ、レジで表示された金額はまさかの「822円」--。そんな値引きシール付きのお肉の値札を見間違えたエピソードがXに投稿されると「あるある」と共感を集め、1075万回以上表示されるなど大きな注目を集めています。投稿したのは、バーチャルDJとして活動しているSunko（@SunkoTeyan）さんです。



【写真】レシートに打ち出された“本当の金額”は…

この日、Sunkoさんは夕食を買うためスーパーへ。晩ごはんにお肉が食べたいと思い、お得な商品がないかお肉コーナーの割引品を探していたといいます。



そこで目に留まったのが、値引きシールが貼られたステーキ用の国産牛肉。値札を見た瞬間、「322円」と読み取ったSunkoさんは「これはお得だ！」とすぐに買い物カゴへ。



「数字がパッと目に入った時に“3”に見えましたね。『国産のお肉がこの値段！？』と思い、興奮して衝動的にかごに入れました」



ところが、セルフレジで会計していたSunkoさんは、バーコードを読み取るとまさかの真実が発覚したといいます。



「セルフレジで会計をしていたのですが、バーコードをかざした後にモニターから出た数字を見て、真顔になりました」



レジに映し出された金額は、「322円」ではなく「822円」。金額を見て驚いたSunkoさんは、思わず真顔で固まってしまったといいます。



「まさか字がかすれているとは思いませんでした（笑）。でも『自分の見間違いか』とすぐに納得しましたね」



割引シールの数字のうち「8」の部分がかすれていたために見間違えてしまっていたというSunkoさん。レジに表示された金額を見て残念に思ったものの、「買うのをやめる」という選択肢は取らなかったと話します。



「そのまま買おうと思いましたね。セルフレジにはすでに通してしまい、ここで商品を戻すとなると店員さんや後ろのお客さんにも迷惑をかけるので…。でも、焼いて食べて美味しかったので、結果オーライという感じでした」



Xには、この一連の出来事を「322円！？買いやん！と思ってレジ通して真顔なった」と投稿。写真に写るかすれた値札の“罠”も相まって、「これは間違える」「どんまい」「罠すぎるwwww」といったコメントが寄せられるなど大きな反響を呼びました。



今回の投稿は、Sunkoさん自身も予想していなかった反響だったといいます。



「普段の日記みたいなノリで投稿した内容がこんなに反響があったのはびっくりしましたね。共感の声があるのを見て、自分だけじゃないんだなという気持ちになりました」