もうすぐクリスマスがやってきます。今年は平日ですが、せっかくなら食卓だけは特別に楽しみたいものですよね。そんな日に頼りたいのが、手軽なのにごちそう感のあるひと皿。共働き料理家のぐっち夫婦に、忙しい日でもさっとつくれて、食卓が華やぐ「チキンドリア」レシピを教えてもらいました。

とろ〜りチーズとチキンライスの相性は抜群！

今回は、見た目も映える「チキンライスドリア」をご紹介。鶏もも肉と野菜を炒めてケチャップで味つけしたチキンライスをベースに、ホワイトソースとチーズをのせて焼くだけの簡単工程で、忙しい日でも手軽に楽しめます。

【写真】材料はこちら！

香ばしく焼きあがったチーズと、うま味がしっかりしみたチキンライスの組み合わせは、子どもから大人まで喜ばれる味わい。

ブロッコリーや星型に抜いたニンジン、コーンなどを飾れば、見た目もかわいく、家族で囲むクリスマスディナーにぴったりのひと皿になりますよ。

●チキンライスドリア

【材料（2〜3人分）】

鶏もも肉 1枚

タマネギ 1／4個

ニンジン 40g

ブロッコリー 4房

あたたかいご飯 300g

有塩バター 10g

ケチャップ 大さじ3

ホワイトソース（缶） 1／2缶（150g）

ピザ用チーズ 適量

塩・コショウ 各少々

子ども用アレンジ[ニンジン（星型用）5mm厚さの輪切り数枚 コーン（トッピング用）適量]



【つくり方】

（1） 鶏もも肉は1.5cm角に切り、塩、コショウをふる。タマネギとニンジンはみじん切りにする。ブロッコリーは塩少々（分量外）を入れた湯でゆでる。

（2） フライパンにバターを入れて中火で熱し、鶏肉を炒める。肉の色が変わったらタマネギ、ニンジンを加えて炒める。

（3） ケチャップを加えて炒め、水分を飛ばして具材になじませる。

（4） あたたかいご飯を加えて全体を混ぜ、塩・こしょう（分量外）で味を調え、チキンライスをつくる。

（5） チキンライスを耐熱皿に広げる。ホワイトソースをかけ、ピザ用チーズをのせる。

（6） トースター（220℃）でチーズがこんがりするまで焼く。

（7） 焼きあがったらブロッコリーを飾る。

（8） 完成！

★子ども用アレンジ

（9） 星型に抜いてやわらかくゆでたニンジン、コーンを飾る。

※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう

※ 電子レンジやオーブントースターで加熱する際は、付属の説明書に従って、高温に耐えられる耐熱ガラスの皿やボウルなどを使用してください