あかべこ・ホルスタインがアジアンテイストに♪ 「腰かけアニマルズ モ〜ちゃんフレンズ」
ちょこんと腰かける姿がかわいらしい動物たちの木製風フィギュアの第3弾「アジアンインテリア雑貨 腰かけアニマルズ3 モ〜ちゃんフレンズ」がやってきた！ 牛キャラでお部屋をアジアンテイストに彩ろう。
ベネリックのオリジナルカプセルトイより、「アジアンインテリア雑貨シリーズ 腰かけアニマルズ3 モ〜ちゃんフレンズ」が新登場！
2025年12月中旬より順次、全国のカプセルトイ自販機コーナーにて展開される。
本アイテムは、東南アジアのお土産ショップなどで見かける木製の動物たちの置物をイメージし、ミニチュアサイズのインテリアとして表現したカプセルトイシリーズの第3弾。
全高およそ5cmの、手のひらに収まるサイズながら、木製風の木目や質感を丁寧に表現したこだわりのアイテムだ。
第3弾は、福島会津地方の伝統的な郷土玩具「あかべこ」や白黒のまだら模様が特徴の「ホルスタイン種」など、牛のデザイン全5種がラインナップ。デスク周りや玄関などに飾って、気軽に南国の雰囲気をお楽しみいただける。
カラフルな鞄を持って両足をそろえ、首を傾けてちょこんと座る愛らしい動物たちが、日常のふとした瞬間に癒やしをお届けしてくれますよ♪
お部屋の片隅に、デスクのそばに、並べて飾って楽しんでね。
（C）BENELIC CO.,LTD.2025 All Rights Reserved.
