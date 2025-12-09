´Ú¹ñ¸ì¤Ç¡Öµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡×¤Ã¤Æ²¿¤Æ¸À¤¨¤Ð¤¤¤¤¡©
¡Ö´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤Î¥»¥ê¥Õ¤¬¾¯¤·¤Ç¤âÊ¹¤¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö´Ú¹ñ¸ì¤¬¾¯¤·¤Ç¤âÏÃ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡£¤½¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤¬¡Ø¥¼¥í¤«¤é¤ï¤«¤ë¡ª ³Ú¤·¤¯Â³¤±¤é¤ì¤ë¡ª ´Ú¹ñ¸ì1Ç¯À¸¡Ù¡Ê¥Ï¥ó¥°¥ë¥Î¡¼¥È²ÃÆ£Ãø¡Ë¤À¡£¡Ö¤³¤ó¤ÊËÜ¤¬¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Æ³Ú¤·¤¤¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¥¼¥í¤«¤é¤ï¤«¤ë¡¢½é¿´¼Ô¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î1ºý¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø¼Ô¤Ï·î´ÖºÇ¹â180ËüPV¤Î´Ú¹ñ¸ì¥Ö¥í¥°¡Ö¥Ï¥ó¥°¥ë¥Î¡¼¥È¡×¤Î´ÉÍý¿Í¤Ç¡¢´Ú¹ñÎ¹¹Ô¾ðÊó¤ÎYouTuber¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¥Ï¥ó¥°¥ë¥Î¡¼¥È²ÃÆ£»á¡£ËÜ½ñ¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¡Ö¤Ò¤È¤³¤È¤Ç¤â´Ú¹ñ¸ì¤òÏÃ¤·¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦Êý¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤¹¤°¤Ë»È¤¨¤ë¿È¶á¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÃø¼Ô¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤Ç¤è¤¯Ê¹¤¯¥Õ¥ì¡¼¥º
12·î¤ËÆþ¤ê´¨¤µ¤¬¤°¤Ã¤ÈÁý¤¹¤³¤Î»þ´ü¤Ï¡¢É÷¼Ù¤Ê¤ÉÂÎÄ´´ÉÍý¤Ë¤âµ¤¤òÇÛ¤ê¤Ä¤Ä¡¢²¿¤«¤È¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤·¤¬¤Á¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤â¤·¿¦¾ì¤äÍ§¿Í¤Ë´Ú¹ñ¤ÎÊý¤¬¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¡Öµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¤Ò¤È¤³¤È¤ò´Ú¹ñ¸ì¤ÇÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤é¡¢¤½¤Îµ¤¸¯¤¤¤¬¤â¤Ã¤È¤Þ¤Ã¤¹¤°ÆÏ¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤ÎÊý¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤òÅº¤¨¤ÆÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤Ë»È¤¨¤ë¡Èµ¤¸¯¤¤¥Õ¥ì¡¼¥º¡É¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡µ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡§¥Á¥ç¥·¥á¥è¡Ê조심해요.¡Ë
¡Öµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡×¤Ï´Ú¹ñ¸ì¤Ç¡Ö¥Á¥ç¥·¥á¥è¡Ê조심해요.¡Ë¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
Áê¼ê¤òµ¤¸¯¤¦¸ÀÍÕ¤Ç¡ÖÂÎ¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡×¤ä¡ÖÉ÷¼Ù¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡×¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤È¤¤Ë»È¤¨¤ë¥Õ¥ì¡¼¥º¡£
¤¿¤À¡¢¡Ö¥Á¥ç¥·¥á¥è¡×¤ÏÍ§¤À¤Á¤ä¡¢Æ±Î½¤Ê¤É¤Ë»È¤¨¤ë¥Õ¥é¥ó¥¯¤ÊÉ½¸½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼è°úÀè¤ä¾å»Ê¤Ê¤É¤ÎÌÜ¾å¤ÎÊý¤Ë¤Ï¡¢¡Öµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ëÃúÇ«¤Ê´Ú¹ñ¸ì¡Ö¥Á¥ç¥·¥Þ¥»¥è¡Ê조심하세요.¡Ë¡×¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÎã¡Ë
ÂÎ¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡§¥â¥à ¥Á¥ç¥·¥á¥è¡Ê몸 조심해요.¡Ë
É÷¼Ù¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡§¥«¥à¥® ¥Á¥ç¥·¥á¥è¡Ê감기 조심해요.¡Ë
¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡§¥È¥Ã¥«¥à ¥Á¥ç¥·¥Þ¥»¥è¡Ê독감 조심하세요.¡Ë
¢µ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡§¥Á¥ç¥·¥ß ¥¿¥Ë¥ç¥ª¥»¥è¡Ê조심히 다녀오세요.¡Ë
¡Öµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ï´Ú¹ñ¸ì¤Ç¡Ö¥Á¥ç¥·¥ß ¥¿¥Ë¥ç¥ª¥»¥è¡Ê조심히 다녀오세요.¡Ë¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Á¥ç¥·¥ß ¥¿¥Ë¥ç¥ª¥»¥è¡×¤Ï½ÐÄ¥¤äÎ¹¹Ô¤¹¤ë¿Í¤äµ¢¾Ê¤¹¤ë¿Í¤Ê¤É¤Ø¤ÎÀ¼¤«¤±¤Ë»È¤¨¤Þ¤¹¡£
Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ç´Ú¹ñ¤Ëµ¢¹ñ¤¹¤ëÊý¤ä¡¢¤É¤³¤«½ÐÄ¥¤äÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤«¤ì¤ë´Ú¹ñ¤ÎÊý¤Ë¤¼¤Ò»È¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
£µ¤¤ò¤Ä¤±¤ÆÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡§¥Á¥ç¥·¥ß ¥ª¥»¥è¡Ê조심히 오세요.¡Ë
¡Öµ¤¤ò¤Ä¤±¤ÆÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ï´Ú¹ñ¸ì¤Ç¡Ö¥Á¥ç¥·¥ß ¥ª¥»¥è¡Ê조심히 오세요.¡Ë¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
²È¤ËÍè¤ëÊý¤ä¿¦¾ì¤ËÍè¤ëÊý¤Ê¤É¤Ë¡Öµ¤¤ò¤Ä¤±¤ÆÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤È¤¤Ë»È¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð±«¤äÀã¤¬¹ß¤Ã¤Æ°ÜÆ°¤¬ÂçÊÑ¤½¤¦¤Ê¤È¤¤Ë¡¢µ¤¸¯¤¦¸ÀÍÕ¤È¤·¤Æ»È¤¨¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¤¼¤Òº£²ó¤´¾Ò²ð¤·¤¿¡Öµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡×¤Î´Ú¹ñ¸ì¤ò³Ð¤¨¤Æ¡¢Áê¼ê¤ò»×¤¤¤ä¤ëµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤°¤Ã¤Èµ÷Î¥¤¬¶á¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
¡Ø´Ú¹ñ¸ì1Ç¯À¸¡Ù¤Ç¤Ï¡¢´Ú¹ñÎ¹¹Ô¤äÆü¾ï¤Ç»È¤¨¤ë´Ú¹ñ¸ì¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¹¤°¤Ë»È¤¨¤ë¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¤É¤ó¤É¤ó³Ð¤¨¤Æ¡¢´Ú¹ñ¸ì¤ò³Ú¤·¤ó¤¸¤ã¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
