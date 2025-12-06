型崩れしにくくていつも使いやすい。毎日に寄り添う24リットルの定番スクエアリュック【ニューバランス】のリュックがAmazonに登場中‼
厚手素材でしっかり自立する。荷物もスタイルも、きれいにキープできる【ニューバランス】のリュックがAmazonに登場!
ニューバランスのリュックは型くずれしにくい900デニールの厚手素材を使用した、容量24リットルのスクエアバックパック。
クラシカルなスクエアシルエットに、スタックドNBロゴをあしらったシンプルなデザインで、スタイリングに自然と馴染む。メインルームは大きく開き、荷物の出し入れがしやすい構造。
さらに、外側には小物類を素早く取り出せるポケットを備え、日常の使い勝手にも配慮している。
通勤・通学からカジュアルな外出まで、シーンを選ばず活躍する、機能性とデザイン性を兼ね備えた一品。
