¹â»Ô¼óÁêàÇ¯´ÖÂç¾Þá¤ÎÎ®¹Ô¸ìÂç¾Þ¡¡ÅÄµ×ÊÝ¿¿µªÁ°»ÔÄ¹¡Ö19.2ÉÃ¡×ÍîÁª¤Î¥ï¥±¤ò¤ä¤¯¤ß¤Ä¤ë»á¤¬²òÀâ
¡Ö¸½ÂåÍÑ¸ì¤Î´ðÁÃÃÎ¼±Áª¡Ø£²£°£²£µ£Ô¡õ£ÄÊÝ¸±¥°¥ë¡¼¥×¿·¸ì¡¦Î®¹Ô¸ìÂç¾Þ¡Ù¡×¤ÎÈ¯É½¡¦É½¾´¼°¤¬£±Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£Ç¯´ÖÂç¾Þ¤Ë¤Ï¡ÖÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡¿½÷À¼óÁê¡×¤¬¼õ¾Þ¡£¤Û¤«¤Ë¤â¥È¥Ã¥×£±£°¤Ë¤Ï¡Ö¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¡×¤ä¡Ö¥ª¡¼¥ë¥É¥á¥Ç¥£¥¢¡×¤Ê¤ÉÀ¯¼£Åª¡¦¼Ò²ñÅª¤Ê¸ÀÍÕ¤¬Â¿¤¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢À¤´Ö¤òÁû¤¬¤»¤¿¤¢¤Î»ÔÄ¹¤Î´ØÏ¢¥ï¡¼¥É¤ÏÍîÁª¡£Áª¹Í°Ñ°÷¤¬¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬ÁíºÛÁª¤Ë¾¡Íø¤·¤¿Ä¾¸å¤ËÈ¯¤·¤¿¡ÖÆ¯¤¤¤Æ¡½¡½¡×¤Ï¡ÖÇÏ¼ÖÇÏ¡×¡Ö¥ï¡¼¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¼Î¤Æ¤Þ¤¹¡×¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤â¤¢¤êÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¾ì¤Ç¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¹â»Ô»á¤Ï¡Ö¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁíºÛÁªµó¤Ç¾¡Íø¤·¤¿Æü¤Ë¸À¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¡£¤Ê¤ó¤È¤·¤Æ¤â¼«Ê¬¤âÆ¯¤¤¤Æ¡¢¹ñÌ±¤Î³§¤µ¤Þ¤Î¤¿¤á¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡¢¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£
¡¡¼óÁê¤Î´ØÏ¢¥ï¡¼¥É¤¬Ç¯´ÖÂç¾Þ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï£²£°£°£¹Ç¯¤Î¡ÖÀ¯¸¢¸òÂå¡×°ÊÍè¤À¤È¤¤¤¦¡£¤Û¤«¤Ë¤âº£²ó¤ÏÀ¯¼£ÍÑ¸ì¤¬¥È¥Ã¥×¥Æ¥ó¤Ë¿ôÂ¿¤¯Áª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¾Þ¤ÎÁª¹Í°Ñ°÷¤òÄ¹Ç¯Ì³¤á¤ëÌ¡²è²È¤Î¤ä¤¯¤ß¤Ä¤ë»á¤ËÊ¹¤¯¤È¡Öº£Ç¯¤Î¸åÈ¾¤½¤ì¤À¤±À¯¼£¤¬Æ°¤¤¤¿¡£¤½¤Î¾õ¶·¤Ë¡Ê¾Þ¤¬¡Ë°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤Ã¤Á¤ãÅöÁ³¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¸ÀÍÕ¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡ÖÀ¤Âå¤ÎÊ¬ÃÇ²½¤¬²¿¤«¤ÈÃø¤·¤¤¤¬¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸À¤â¹Í¤¨¤Æ¡¢½Ð¤Æ¤¤¿¸ÀÍÕ¤òÁÇÄ¾¤Ë¼õ¤±¤Æ¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£Ê¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤¾¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤Ê¤¤¤Ç¡¢¶½Ì£¤ò»ý¤Ä¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£°£²£µÇ¯¤Ï¹â»Ô»á¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢½÷ÀÀ¯¼£²È¤¬ÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤ëÇ¯¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ÀÅ²¬¸©°ËÅì»Ô¤ÎÅÄµ×ÊÝ¿¿µªÁ°»ÔÄ¹¤Î¡ÖÂ´¶È¾Ú½ñ£±£¹¡¦£²ÉÃ¡×¤Ï¡¢¥È¥Ã¥×£±£°¤Ë¤ÏÆþ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ±¾Þ¤Î¥Î¥ß¥Í¡¼¥È£³£°¸ì¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¤ä¤¯»á¤Ï¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ò¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¶¯¤¤¸ÀÍÕ¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¥È¥Ã¥×£±£°¤Î¸õÊä¤À¤Ã¤¿¡×¤È·ã¿ä¤·¡£
¡Ö½é¤á¤Æ¸«¤¿»þ¡ÊÎ¦¾å¶¥µ»Áª¼ê¤Î¡Ë¥¦¥µ¥¤¥ó¡¦¥Ü¥ë¥È¤Î£²£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤ÎµÏ¿¤Ë¶á¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£Ä´¤Ù¤¿¤é¥Ü¥ë¥È¤Ï£±£¹¡¦£±£¹ÉÃ¤À¤Ã¤¿¡£¤ï¤º¤«¤ËÅÄµ×ÊÝ¿¿µª¤ÎÉé¤±¡£¤½¤Î»ö¼Â¤Ë¤¹¤°µ¤¤¬ÉÕ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£¤·¤«¤·¡Ö¹çµÄ¤Î¾å¡¢¤½¤³¤Þ¤ÇÉ¼¤¬¿¤Ó¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÊÅÄµ×ÊÝ»á¤Ï¡Ë»ÔÄ¹Áª¤Ë½ÐÇÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢·ë²ÌÅª¤ËÁª¤ó¤Ç¤Ê¤¯¤ÆÀµ²ò¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÖÀ¯¼£²È¤È¤·¤Æ¤Ï¤ªÏÃ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤òÌ¡²è¤Îà¿·¥Í¥¿á¤Ë¾º²Ú¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¡Ö°ËÅì»Ô¤Î¤ªÅÚ»º¤Ã¤Æ´³Êª¤¬¤Ò¤¿¤¹¤éÍÌ¾¤À¤±¤É¡¢¿·¤·¤¤¤ª²Û»Ò¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤½¤ì¤ò¿·¤¿¤ÊÌ¾Êª¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦Ì¡²è¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¤½¤ÎàÌÃ²Ûá¤È¤Ï¡ÖÅÄµ×ÊÝ¿¿µª¤Î¹Ý¤Î¥Ï¡¼¥È¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¤È¤Ë¤«¤¯Ä¶·ø¾Æ¤¤Î¤ª¤»¤ó¤Ù¤¤¡£»åÅâ¿É»Ò¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤Æ¡¢¿´Â¡¤ËÌÓ¤¬À¸¤¨¤Æ¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¡×¤È¡¢¶á¡¹È¯É½Í½Äê¤È¤¤¤¦Ì¡²è¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÍèÇ¯¤â½÷ÀÀ¯¼£²È¤Î¸ÀÍÕ¤ËÃíÌÜ¤«¡£¤ä¤¯»á¤Ï¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¹Ô¤¯¤È¡ØÆüÃæÎäÀï¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¤Ê¤ë¡£¤É¤³¤ËÍî¤È¤·¤É¤³¤í¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡£¤½¤ì¤Ï¤Þ¤º¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤È¤¤¤¦µ¤¤Ï¤·¤Þ¤¹¡£¹â»Ô¤µ¤ó¤¬¤½¤³¤ò¤É¤¦¾è¤êÀÚ¤ë¤«¡×¤È¡¢¹â»Ô»á¤ÎÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤ò¤á¤°¤ëÈ¯¸À¤«¤é¡¢¿·¤¿¤Ê¸ÀÍÕ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¡£