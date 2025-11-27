2000万円超え！ 超“メジャー映画”コラボの「車中泊モデル」がスゴい！ 限定わずか5台の「帝国軍」仕様!? FIAT「デュカト」キャンパーのトイファクトリー「ダヴィンチ 6.0“スター・ウォーズ”エディション」に注目

2025年10月29日から11月9日まで東京ビッグサイトを会場に開催された「ジャパンモビリティショー2025」では、日本RV協会とのコラボで「キャンピングカーゾーン」が設けられ、新旧さまざまなキャンピングカーの展示に多くの来場者が足を運んでいました。

その中でもひと際存在感を放っていたのが、漆黒のボディをまといトイファクトリーのブースに展示されていたフィアット「デュカト」をベースとしたキャンピングカーでした。

まさかの「ダース・ベイダー」とコラボ!? 限定わずか5台のコレクターズアイテムが誕生した！

【画像】超カッコいい！ これが「スター・ウォーズ」コラボの「スゴいキャンピングカー」です！ 画像で見る（30枚以上）

このモデルは「DA VINCI 6.0〈STAR WARS〉EDITION（ダヴィンチ6.0 スター・ウォーズ エディション）」と名付けられており、その名の通り、国内外に多くのファンを擁する映画「スター・ウォーズ」シリーズの公式ライセンスを受けた特別なもの。

そのイメージとなっているのは帝国の象徴「ダース・ベイダー」や巨大な戦闘基地「デス・スター」など帝国軍のダークで荘厳な世界観で、ブラックのボディカラーもその一環となっています。

ベースとなっているのはヨーロピアンホテルを彷彿とさせる上質なインテリアで仕上げた、6mボディ最上級レイアウトモデルの「DA VINCI 6.0」ですが、インテリアは銀河の支配者ダース・ベイダーの威厳を象徴する漆黒と赤のコントラストを持つものに変更。

テーブルには宇宙を高速移動するハイパードライブ時の象徴的な光の筋をデザインに採用し、壁面照明にはデス・スター内を思わせるものとなり、スイッチパネルも管制室をイメージしたものに。

天井照明も同様にデス・スターをモチーフとしたものとなっています。

さらにフロアマットには映画「エピソード4：新たなる希望」のオープニングクレジットを採用。シャワー＆トイレルームには映画「帝国の逆襲」で、ベイダー卿がルークに衝撃の真実を告げるあのクラウド・シティでの決闘シーンを彷彿とさせるデザインが与えられているのです。

そして車内には公式SEを採用した音声ギミックも散りばめられています。

カウンター天板にある3つのスイッチを押すとライトセイバー／タイ・ファイター戦闘音／ミレニアム・ファルコンのハイパードライブ音など、9種類の公式音響がランダムに流れます。

そしてベッドルームには、アストロメク・ドロイドR2-D2の愛らしい声が密やかに流れるスイッチを搭載するなど、ファンであればたまらない要素があちこちに備わっています。

このモデルは5台の限定生産となっており、価格は2187万円（消費税込み・諸経費別）。

販売方法は抽選販売となっていて、2025年12月28日までに一部店舗を除くトイファクトリー正規販売店にて注文申込をする必要があるとのこと。

キャンピングカーを検討していて、スター・ウォーズのファンであれば、申込待ったなしの1台といえるでしょう。