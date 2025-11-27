Amazon vs 楽天 vs イオン…【ブラックフライデー2025】本当に安いのは？「いつ」「何が」お得？日程＆キャンペーンまとめ
【画像でチェック】結局、どこのブラックフライデーがお得？
2025年11月28日（金）は、待ちに待った「ブラックフライデー」です。
年に1度の感謝祭として知られるブラックフライデーでは、あらゆるショッピングサイトや店舗で大規模なセールイベントが行われます。
日本でもすっかり定着したイベントですが、開催期間は各社ごとに異なり、種類も非常に多彩です。
そのため、「いつ開催されるのか」「何が安くなるのか」「どんなキャンペーンがあるのか」など、いまいち把握できていない人も少なくないでしょう。
普段は手が出なかった家電やファッション、年末年始に向けて買い足したい生活用品まで、一斉に値下げされるこのチャンスを、ぜひ賢く活用してください。
■Amazon ブラックフライデー
「Amazon ブラックフライデー」では、家電から日用品、ファッションまで幅広いジャンルの商品が特別価格で販売されます。
中でもAmazonデバイスは割引率が高く、2024年には「Fire TV Stick」が50％オフ、「Echo Buds（第2世代）」は70％オフになるなど、毎年大きな注目を集めるカテゴリーです。
また近年は、本番セールに先駆けて“先行セール”が実施されるのもポイントの一つ。両期間を合わせると10日以上にわたり、じっくりとセール商品をチェックできるスケジュールとなっています。
・本番セールの開催期間：11月24日（月）0時から12月1日（月）23時59分まで
・先行セールの開催期間：11月21日（金）0時から11月23日（日）23時59分まで
さらにセール期間中は、プライム会員向けのお得なキャンペーンも多数実施されます。
今年は毎年恒例の「ポイントアップキャンペーン」に加え、「Amazonスタンプラリー」と「dポイント スタンプラリー」がラインナップ。
中でも「Amazonスタンプラリー」は、4つすべてのスタンプを集めると、最大50,000 Amazonポイントが当たる抽選会へ自動的にエントリーされる仕組みです。
そのほかのキャンペーンとしては、「ポイントアップキャンペーン」で10万 Amazonポイントが当たるチャンスがあり、「dポイント スタンプラリー」では最大10,000ｄポイントが獲得できる可能性も。目玉商品と合わせて活用すれば、よりお得に買い物を楽しめそうです。
■楽天ブラックフライデー
楽天グループは11月20日（木）より、楽天市場、楽天ブックス、楽天リーベイツ（Rebates）でブラックフライデーを開催しており、セール期間やキャンペーン内容はサービスごとに異なります。
・楽天市場：11月20日（木）20時から11月27日（木）1時59分まで
・楽天ブックス：11月20日（木）20時から11月27日（木）1時59分まで
・楽天リーベイツ：11月21日（金）10時から11月30日（日）23時59分まで
楽天市場では、ブランド家電が割引価格で手に入る「家電まつり」や、化粧品をブランド公式ストアでお得に購入できる「BEAUTY SPECIAL」など、多彩な企画を展開中です。
さらに買い物した店舗数に応じて、楽天ポイントの倍率がアップする“買いまわりキャンペーン”も実施されており、以下の条件で最大47倍を狙うことができます。
・ショップ買いまわり＆ラクマ購入で最大11倍
・ポイントアップ商品で最大19倍
・SPU（スーパーポイントアッププログラム）で最大17倍
なおキャンペーンへのエントリーが必須となること、1ショップあたり1,000円（税込）以上の購入が条件となることに注意してください。
一方、楽天ブックスでは、5,000円（税込）以上の買い物でポイントが2倍になるキャンペーンを実施中です。楽天市場が開催する“ショップ買いまわり”キャンペーンの対象にも含まれるため、以下の組み合わせでポイント最大30倍を狙うことができます。
・ショップ買いまわり＆ラクマ購入で最大11倍
・SPU（スーパーポイントアッププログラム）で最大17倍
・楽天ブックスのキャンペーンで最大2倍
さらに楽天リーベイツでは、買い物金額に応じて、楽天ポイントが追加で最大＋3％還元されるキャンペーンを実施。合計10,000円（税抜）以上で＋1％、合計20,000円（税抜）以上で＋2％、合計30,000円（税抜）以上で＋3％が付与され、いずれも期間限定ポイントとして反映されます。
■イオンブラックフライデー
今年でセール10周年を迎える「イオンブラックフライデー」では、11月20日（木）から11月30日（日）までの期間中、「イオン 超！ブラックフライデー」と題して、お得に買い物ができる多彩な目玉企画を展開しています。
まず、店頭セールの目玉となるのが「超！半額祭」。アパレルや寝具などの対象商品が“半額”で購入できる注目の企画です。特設サイトで公開されている商品の一例は以下の通り。
・メンズ ビジネススーツ各種
19,800円の品→9,900円（税込10,890円）
期間：11月20日（木）から11月24日（月）まで
・レディース ウールライクノーカラーコート
9,800円の品→4,900円（税込5,390円）
期間：11月20日（木）から11月30日（日）まで
・カバーなしで使える羽毛掛ふとん
19,800円の品→9,900円（税込10,890円）
期間：11月20日（木）から11月30日（日）まで
またセール期間中は、お得なクーポンが貰えるキャンペーンを実施しているほか、買い物の合計金額に応じて、WAON POINTが加算される「超！ポイント祭り」を開催。
合計金額は複数店舗やネットショップ（イオンネットスーパー、イオンスタイルオンライン、AEON de WINE、イオンモバイル）での購入分が合算できるため、計画的に買い物するほどお得にポイントを獲得できます。
一方で、テレビゲームやカウンセリング化粧品など、一部対象外の商品もある点には注意してください。
＜超！ポイント祭りで付与される倍率＞
・誰でも基本のポイント3倍
・税込5万円以上で基本ポイント10倍
（例：税込5万円の購入で2,500ポイント）
・税込10万円以上で基本のポイント20倍
（例：税込10万円の購入で10,000ポイント）
・税込20万円以上で基本のポイント30倍
（例：税込20万円分の購入で30,000ポイント）
※ただし、付与ポイントには上限あり（最大50,000ポイント）
■イトーヨーカドーのブラックフライデー
イトーヨーカドーでは、11月19日（水）から11月28日（金）までの10日間、食品や日用品などの日常に欠かせない商品をお買い得価格で多数展開。セール期間は大きく3つに分けられており、それぞれキャンペーン内容も異なります。
・＜第1弾＞レッドプライスデー
期間：11月19日（水）〜11月21日（金）まで
キャンペーン内容：赤いパッケージ、赤いロゴの商品がお得に買える
・＜第2弾＞特別提供品・よりどり・大容量・増量！ まとめ買いセール
期間：11月22日（土）〜11月25日（火）まで
キャンペーン内容：日本ハムお楽しみ袋（税込1,080円）、カゴメお楽しみ袋（税込645円）、アイスお楽しみ袋（税込1,296円）などを販売
・＜第3弾＞96（クロ）プライス・均一セール
期間：11月26日（水）〜11月28日（金）
キャンペーン内容：960円均一や96円均一など、「96（クロ）」にちなんだセールを展開
さらにセール期間中は、ブラックフライデー合同特別企画として「レシート応募キャンペーン」も実施。
年末ジャンボ宝くじ30,000円分または現金30,000円が、それぞれ20名に当たるキャンペーンで、3,000円（税込）以上のレシートを1口として応募できます。
また外れてもWチャンス賞が用意されているため、参加する価値は十分です。ただし、イトーヨーカドー専門店、ネットスーパー、ネット通販での買い物は“対象外”となるので注意してください。
・レシート対象期間：11月19日（水）〜11月30日（日）
・応募期間：12月3日（水）23時59分まで
・応募条件：イトーヨーカドー、ヨークマート、ヨークフーズ、ヨークプライス、コンフォートマーケットの“店頭”で3,000円（税込）以上購入したレシートが対象。複数枚、複数店舗のレシート合算も可能。
・＜特賞＞年末ジャンボ宝くじ30,000円分or現金30,000円 ※どちらかを選んで応募
・＜Wチャンス賞＞1000円分のnanacoギフト×60名、200円分のnanacoギフト×9500名
■西友のブラックフライデー
西友では、11月25日（火）から11月30日（日）までの期間中、西友全店で「ブラックフライデー」のセールが開催されます。今年はトライアルとの統合のスケールメリットを生かしたセールとなり、生活必需品を中心に、食品、日用品、住居用品、衣料品などを単品値下げ。対象商品の一例は以下の通りです。
・「東洋水産 マルちゃん 赤いきつね」299円→199円
・「伊藤園 お〜いお茶 濃い茶 ケース」2,376円→1,488円
・「ネスレ日本 ネスカフェ ゴールドブレンド120g」899円→699円
・「山崎製パン 串だんご（たれ）」119円→79円
・「マルハニチロ えびとチーズのグラタン」219円→149円
・「マルハニチロ 肉巻きポテト/牛カルビマヨ」199円→149円
・「花王 エッセンシャル シャンプー/コンディショナー つめかえ用各種」369円→299円
※いずれも税抜価格
さらにセール期間中は、楽天ポイントが最大7倍還元される「楽天ポイント増量キャンペーン」を実施するほか、西友ネットスーパーでも、ブラックフライデーキャンペーンを同時開催。
また特設サイトでは、10,000円（税込）以上の買い物で使える500円オフクーポンが配布されています。
6日間連続で使えるクーポンとなっているため、毎日使うと最大3,000円オフになるチャンス。数量限定なので、気になる人は早めにチェックしておきましょう。
・クーポン獲得期間：11月18日（火）0時00分から11月30日（日）23時59分まで
・クーポン利用期間：11月25日（火）0時00分から11月30日（日）23時59分まで
■やさしい暮らしの店
通販カタログ「毎日が発見ショッピング」のオンラインストア「やさしい暮らしの店」では、最大66％オフになるブラックフライデーセールを開催中です。
レディースファッションをはじめ、インナー、パジャマ、生活雑貨、食品など、幅広い商品がお得に購入できます。
ちなみにおすすめは[LINK_TAB(https://www.shop.mainichigahakken.net/shop/g/g5325600/?utm_source=www.lettuceclub.net&utm_medium=article&utm_campaign=mainichi_shop&utm_content=1309549)]「茨城県産ほしいも（切り落とし）５００ｇ×２」
[/LINK_TAB]。通常ネットでは買えない貴重な干し芋で、ぎっしり1キロ入って3,348円と超お得なんです…！
セールは第1弾と第2弾に分かれており、両期間を合わせると1か月以上と長めの設定です。
・第1弾：11月21日（金）から12月15日（月）まで
・第2弾：12月16日（火）から12月24日（水）まで
また期間中は、「BLACK FRIDAYで使える！送料無料クーポンキャンペーン」を実施。
サイト内で取得できる送料無料クーポンを利用すると、750円が割引されます。クーポンは11月21日（金）から12月15日（月）23時59分まで有効で、5,000円以上（税込）の注文から利用可能。
1人1回限り使えます。なお冷凍・冷蔵商品のクール便料金は対象外となり、別途支払いが必要です。
■そのほかのブラックフライデー
来たるブラックフライデーに先駆けて、店舗やネット通販では続々とセールがスタートしています。ここからは、各社のセール期間と概要をまとめてご紹介しましょう。
■＜Yahoo！ショッピング＞
期間：11月25日（火）から11月30日（日）まで
内容：PayPayポイント最大25％付与 ※条件・上限あり
■＜ドン・キホーテ＞
第1弾：11月14日（金）から11月20日（木）まで
第2弾：11月21日（金）からスタート
内容：第1弾では一部店舗でセール、第2弾では店舗数爆増で激安対抗！
■＜ウエルシア薬局＞
期間：10月6日（月）から11月30日（日）まで
内容：WAON POINT最大20％還元キャンペーン ※ウエルシアグループアプリからのエントリー限定
■＜トイザらス＞
注目のおもちゃが25％〜75％オフ。また1人1点限りの「おたのしみ袋」も発売。
店頭でのセール期間
第1弾：11月21日（金）から11月27日（木）まで
第2弾：11月28日（金）から12月4日（木）まで
オンラインストア開催期間
第1弾：11月20日（木）正午から11月27日（木）23時59分まで
第2弾：11月27日（木）正午から12月4日（木）23時59分まで
■＜ピザハット＞
セール期間：11月12日（水）から11月30日（日）まで
内容：ピザハットのポイントプログラム「HUT REWARDS（ハットリワード）」の新規会員登録で、Mサイズ（直径約26cm）のピザハット・マルゲリータを590円で提供。すでに会員の方は、スライス（ポイント）が通常の5倍もらえるビッグチャンス
■＜ヨドバシ.com＞
セール期間：11月21日（金）0時から12月1日（月）23時59分まで
内容：お買い得品の販売。さらに最大20％還元のポイントアップセールを実施
■コンビニのブラックフライデー
ブラックフライデーは、ネット通販や大型店舗だけでなく、コンビニでもセールを実施しています。例えば「セブン-イレブン」は、ブラックフライデーに合わせて、対象の揚げ物商品が日替わりで半額になるキャンペーンを展開。11月27日（木）から11月30日（日）までの4日間限定で、対象の揚げ物商品は以下の通りです。
・北海道じゃがいもの牛肉コロッケ
セール日：11月27日（木）
セール価格：100円→50円（税込54円）
・五目春巻
セール日：11月28日（金）と11月30日（日）
セール価格：112円→56円（税込60.48円）
・揚げ鶏
セール日：11月29日（土）
セール価格：223円→111円（税込119.88円）
一方「ファミリーマート」では、11月18日（火）から12月1日（月）までの期間中、ブラック“フライ”デーにちなみ、レジ横ケース内の揚げ物・惣菜を2個買うと、通常価格1個100円（税抜）の「ファミから」が10円で買えるクーポンを配布します。さらにファミペイ払いの場合は、アプリ上でもう1枚クーポンをプレゼント。クーポンには発券期間と利用期間が設けられているため、事前に確認しておくと安心です。
＜レシートクーポン＞
第1週：
【発券期間】11月18日（火）から11月24日（月）まで
【利用期間】11月25日（火）7時00分から12月8日（月）まで
第2週：
【発券期間】11月25日（火）から12月1日（月）まで
【利用期間】12月2日（火）7時00分から12月15日（月）まで
＜ファミペイアプリクーポン＞
【購入対象期間】11月18日（火）から12月1日（月）まで
【アプリクーポン配信日】12月12日（金）予定
【アプリクーポン利用期間】12月12日（金）から12月19日（金）まで
そして「ローソン」では、「真っ黒グルメでブラックフライデーを楽しもう！大作戦」と題し、ブラックフライデー向けの商品を発売。竹炭などを使って見た目を真っ黒に仕上げたベーカリー、スイーツ、アイスなどがラインナップし、ブラックフライデーをさらに盛り上げます。いずれの商品も11月18日（火）より発売中です。
・黒いバニラクッキーシュー（税込価格：248円）
・黒い焼きドーナツサンド（税込価格：270円）
・黒いもち食感ロールケーキ（税込価格：441円）
・黒いプリンアイス（税込価格：227円）
■最後に
今年のブラックフライデーは、例年以上に幅広いジャンルで大規模なセールが展開されています。毎日の暮らしに役立つアイテムや、ずっと狙っていた商品が思いがけない価格で手に入るかもしれません。この時期ならではのワクワク感を楽しみながら、じっくりとお気に入りを見つけてみてくださいね。
文＝HT