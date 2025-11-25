この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「梅子の年金トーク!」に85歳の男性が出演。かつて年金基金の運用担当という異色の経歴を持ち、現在は「いつお迎え来てもいい」と語る独自の死生観や、子どもに伝えたというお金の哲学を明かした。



男性は、85歳とは思えぬ矍鑠とした姿で登場。元気の秘訣を問われると、「夜にしろ昼にしろ、出歩くこと」と即答した。一人暮らしのため、話し相手を求めて外出するのが一番の目的だという。夜は夕食後に腹ごなしで散歩し、帰宅後は木刀の素振りを100回こなすのが日課だと語った。



驚くべきは、その経歴だ。67歳まで働いていたという男性は、60歳までは半官半民の組織で年金関係の仕事に従事。具体的には、公務員の共済組合で年金資金の運用を担当していたという。当時は公務員の給料が民間に比べて安く、その差を埋めるための「恩給制度」が現在の年金の原型になっているという専門家ならではの視点も披露した。



年金額については、インタビュアーが月22〜23万円と推測すると「よくご存じで」と、ほぼ事実であることを認めた。過去には海外66カ国を旅した経験もあるといい、「もうやりたいことはやり尽くした。いつお迎えが来てもいい」と晴れやかな表情で語る。



そんな男性が子どもに伝えたというのが、給料を「貯金」「遊び」「生活」に3分割する独自の哲学だ。将来のために貯蓄しつつも、遊びや経験にもしっかりお金を使うことの重要性を説く。このアドバイスには息子から「余計なことを言うな」と怒られたと笑うが、その言葉には豊かな人生を送ってきた男性ならではの重みが感じられた。