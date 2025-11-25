Æá¿ÜÀîÅ·¿´¤Îà¿´¤ÏÀÞ¤ì¤Ê¤¤á¡¡½é¹õÀ±¸å¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸Àë¸À¤ÎÎ¢¤ËÃª¶¶¹°»ê¤Ø¤Î·É°Õ
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°£×£Â£ÃÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï¡Ê£²£´Æü¡¢¥È¥è¥¿¥¢¥ê¡¼¥ÊÅìµþ¡Ë¤Ç¡¢Æ±µé£±°Ì¤Îà¿ÀÆ¸á¤³¤ÈÆá¿ÜÀîÅ·¿´¡Ê£²£·¡áÄë·ý¡Ë¤¬¡¢Æ±µé£²°Ì¡¦°æ¾åÂó¿¿¡Ê£²£¹¡áÂç¶¶¡Ë¤ËÈ½Äê£°¡½£³¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£¥¥Ã¥¯»þÂå¤ò´Þ¤á¥×¥í£µ£µÀïÌÜ¤Ç½é¹õÀ±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢»î¹ç¸å¤ÏÁá¤¯¤â¥ê¥Ù¥ó¥¸¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£Âç¤¤ÊºÃÀÞ¤Ë¤âÉÔ¶þ¤ÎÆ®»Ö¤ÇºÆµ¯¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿Î¢¤Ë¤Ï¡¢°úÂà¤ò¹µ¤¨¤ë¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÃª¶¶¹°»ê¡Ê£´£¹¡Ë¤Ø¤Î·É°Õ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Éé¤±¤Æ¤â¿´¤ÏÀÞ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡££²¥é¥¦¥ó¥É¡Ê£Ò¡Ë¤Þ¤Ç±ó¤¤µ÷Î¥¤«¤éÅª³Î¤Ê¥Ñ¥ó¥Á¤ò¥Ò¥Ã¥È¤µ¤»¤ÆÍÍø¤Ë±¿¤ó¤ÀÆá¿ÜÀî¤À¤¬¡¢£³£Ò°Ê¹ß¤ÏÀÜ¶áÀï¤ò»Å³Ý¤±¤é¤ì¤Æ»×¤¦¤è¤¦¤Ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÀ¸¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÆá¿ÜÀî¤Ï¹¶·â¤ò»î¤ß¤¿¤¬¡¢Âó¿¿¤Î¹ª¤ß¤Ê»î¹ç±¿¤Ó¤â¤¢¤Ã¤Æ¥Ú¡¼¥¹¤ò¤Ä¤«¤á¤Ê¤¤¡££´£Ò½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Ï£³¼Ô¤¬£³£¸ÂÐ£³£¸¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢£¸£Ò½ªÎ»»þÅÀ¤Ç£²¿Í¤¬Âó¿¿¤ò»Ù»ý¡£µÕÅ¾¤òÁÀ¤¤½ªÈ×¤Ë¹¶¤á¹þ¤à¤â¡¢ÉÔÍø¤òÊ¤¤¹°ì·â¤ò·«¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÆá¿ÜÀî¤Ï»î¹ç¸å¡¢´ã¸÷¤ò±Ô¤¯¤·¤¿¤Þ¤ÞÂó¿¿¤È°®¼ê¤¹¤ë¤È¡¢¾Íè¤ÎºÆÀï¤òÀÀ¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¥ê¥ó¥°¾å¤Ç»ÍÊý¤ËºÂÎé¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤«¤é¥ê¥ó¥°¤ò²¼¤ê¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢»þÀÞ²ù¤·¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Ê¤¬¤é¤âÀ²¤ìÀ²¤ì¤È¤·¤¿É½¾ð¤Ç¼èºà¥¨¥ê¥¢¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤È¡Ö¤³¤³¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤Ê¡¢¤ß¤¿¤¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÁ°¤ò¸«¿ø¤¨¤ë¡£Âó¿¿¤Î·Ð¸³¤«¤é¤¯¤ë¶¯¤µ¤È¤¦¤Þ¤µ¤ËÀå¤ò´¬¤¤Ä¤Ä¡Ö¥ê¥Ù¥ó¥¸¤·¤Þ¤¹¤è¡£¤½¤³¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Âó¿¿Áª¼ê¤È¤â¤¦°ì²ó¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¹Ô¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¡£°úÂà¤ÎÁªÂò»è¤¬¤¢¤ë¤«Ìä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¼¤á¤Ê¤¤¤Ã¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤ä¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£É¬¤º¡ª¡ª¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¥×¥í½é¹õÀ±¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊºÃÀÞ¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ½ª¤ï¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£ºÆ¤Ó¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤¯¡¢¿ÀÆ¸¤Î¿´¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤ë¿ÍÊª¤¬¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¬Ãª¶¶¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î·èÀïÁ°¤Ë¡¢Æá¿ÜÀî¤ÏÃª¶¶¤Ø¤Î»×¤¤¤òËÜ»æ¤ËÅÇÏª¡£ÍèÇ¯£±·î£´Æü¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤Ç¤Î°úÂà»î¹ç¤Ç¡¢¥ª¥«¥À¡¦¥«¥º¥Á¥«¤È¤ÎÂÐÀï¤òÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤ËÆá¿ÜÀî¤Ï¡Ö°ø±ï¤¬¤º¤Ã¤È¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤À¤«¤é¥ª¥«¥À¤µ¤ó¤â²Ö¤ò»ý¤¿¤»¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤·¡¢ËÜÅö¤Ë¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤Î»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»×¤¤¤ò¤Ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÃª¶¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÅ·ºÍ¤È¸À¤¦¤«¡¢²¿¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤¦¤¤¤¦Êý¤¬°úÂà¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¥×¥í¥ì¥¹³¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ»ÄÇ°¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤ÈÆ±»þ¤Ëà¤¤¤¤ÉñÂæ¤òÀ°¤¨¤¿¤Êá¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÆÈÆÃ¤Î´¶³Ð¤òÌÀ¤«¤¹¡£¡Ö°úÂà¤ò·èÃÇ¤Ç¤¤ë¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£·èÃÇ¤¹¤ë¤Ã¤ÆÆñ¤·¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ê¤«¤Ê¤«·èÃÇ¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¤½¤Îà°ú¤ºÝá¤Ë´¶Éþ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ß¤ó¤Ê¤ÎÁ°¤Ç¼¤á¤é¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤·èÃÇ¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡£ËÜÅö¤Ë¡¢¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¶¯¤¤¿Í¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈºÇ·ÉÎé¡£¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î·èÃÇ¤Ï¾Íè¤É¤³¤«¤ÇÇ÷¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡ÖËÍ¤â¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÃª¶¶¤Ï²¿ÅÙ¤âµÕ¶¤«¤éÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Æá¿ÜÀî¤Ë¤â¡¢Æ±ÍÍ¤ËºÆµ¯¤¹¤ë»Ñ¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£