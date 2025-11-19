「明治神宮野球大会・大学の部・準決勝、立命大１−０名城大」（１８日、神宮球場）

大学の部の準決勝２試合が行われ、立命大は名城大を１−０で下して初の決勝進出を決めた。ソフトバンク・若田部健一投手コーチ（５６）の次男である達生投手（３年・福岡大大濠）がリリーフで全国デビューして完封勝利に貢献。日本シリーズを制した父に続く日本一に王手をかけた。史上６校目で初の連覇を目指す青学大は、来秋ドラフト１位候補の最速１５４キロ右腕・鈴木泰成投手（３年・東海大菅生）が８回２失点で８−２で八戸学院大を破って３年連続の決勝進出。決勝は１９日に行われる。

大歓声の中で若田部は無我夢中で腕を振った。緊迫した場面にも動じることなく、堂々と全国大会デビューを果たした。

１８８センチの長身右腕は、１−０の八回から登板。スリークオーター気味のフォームで、先頭打者は自己最速タイ１４８キロを記録し、空振り三振に仕留めた。テンポよく１３球で三者凡退。“若様”と呼ばれた父似の端正な顔立ちに、笑みを浮かべてベンチへ戻った。九回は四球と犠打で１死二塁として降板。１回１／３を無安打無失点に抑え「少し緊張はした。いい経験になった」と振り返った。

父は今年の日本シリーズを制し、日本一に輝いたソフトバンク・若田部健一投手コーチ。生まれた時には現役を引退しており「家にいる一般的なお父さんみたいな感じだった」と元プロ野球選手の面影は感じなかったという。福岡大大濠時代は控え投手。この日初めて全国の大舞台を経験し「（父は）こういう環境で投げ続けていたのがすごい」と偉大さを実感。大会前には「いつも通り投げたら大丈夫」とエールをもらった。

若田部が降板した九回１死二塁からは、来秋ドラフト上位候補左腕の有馬伽久投手（３年・愛工大名電）が打者２人を抑えて勝利。チームは今大会３試合でわずか２失点、２度の完封勝ちという投手陣の奮闘で初の決勝進出を決めた。

その一角を担う若田部は「次も勝ってこれまで関わってくれた人たちに恩返しがしたい」。頂点をつかみとり、親子で日本一の味をかみしめる。

◆若田部 達生（わかたべ・たつき）２００４年６月２４日生まれ、２１歳。福岡市出身。１８８センチ、８５キロ。右投げ右打ち、投手。小学１年で野球を始め、姪浜中では軟式野球部に所属。福岡大大濠では２年秋からベンチ入りし甲子園出場はなし。立命大では２年秋からリーグ戦登板。