美容外科医の高須幹弥氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【女性を容姿で順位付け】ミスコンが批判される本当の理由」と題した動画を公開。女性を容姿で評価するミスコンテストへの批判に対し、独自の視点からその矛盾点を鋭く指摘した。

動画で高須氏は、ミスコンが「女性の美貌に対して順位をつけている」ことが批判の根源にあると説明。一部から「女性を容姿でランキングするなんてとんでもない」「ミスコンは廃止すべきだ」といった声が上がる現状に触れた。しかし高須氏は、世の中には学校の成績や大学の偏差値ランキング、オリンピックなどのスポーツ競技といった、さまざまな順位付けが存在すると指摘する。

ではなぜ、ミスコンだけが特に批判の対象となるのか。高須氏はその理由を、多くの人が「学業やスポーツは努力によって勝ち得たもの」と捉えているのに対し、「美貌や見た目は生まれつきのもので、努力とは関係ない不公平なもの」と考えているからだと分析する。しかし、高須氏はこの考え方を「努力すれば必ず報われるという根性論的なもの」と一蹴。近年の遺伝子研究によって、学業成績やスポーツの才能も「かなりの部分が遺伝的要素によって決まっている」という事実が明らかになっていると主張した。

高須氏は「努力できるかできないかも遺伝子である程度決まってしまう」と述べ、成功の要因が才能と努力のどちらか一方に帰結するものではないと解説。逆にミスコンで上位に入るためには、食事制限やトレーニング、スキンケア、立ち居振る舞いの練習など、相当な努力が必要であることも強調した。高須氏は、学業、スポーツ、ミスコンのいずれも「才能と努力の比率が違うだけで、本質的には同じ」であるとし、ミスコンだけを特別視する風潮に疑問を呈して締めくくった。

