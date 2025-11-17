²£ÉÍ¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬Àª¤¾¤í¤¤¡ª¡ÖÃÏµå¤ÎÊâ¤Êý ²£ÉÍ»Ô¡×1¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¡ÈÆÃÊÌ¤Ê¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¡É¤¬È¯ÇäÃæ
´Ñ¸÷Ì¾½ê¤ä¥°¥ë¥á¡¢¸òÄÌ¡¢½ÉÇñÀè¤Ê¤É¡¢Î¹¤ËÉ¬Í×¤Ê¾ðÊó¤ò¾Ü¤·¤¯¾Ò²ð¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÎ¹¹Ô¼Ô¤«¤é¿®Íê¤ò½¸¤á¤ë¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¡ÖÃÏµå¤ÎÊâ¤Êý¡×¡£¤½¤Î²£ÉÍ»ÔÈÇ¡ÖÃÏµå¤ÎÊâ¤Êý ²£ÉÍ»Ô¡×¤ÎÈ¯Çä1¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¡Ö¥Ï¥Þ¥Ã¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤¬²£ÉÍ»ÔÆâ¤ÎÍÎÙÆ²¤ä¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥å¡¼¥°¥é¥ó¥ÉÄ¾±Ä¥·¥ç¥Ã¥×S.Weil by HOTEL NEW GRAND¤Ê¤É¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û²£ÉÍ¤ÎÌÃ²Û¡Ö¤¢¤ê¤¢¤±¥Ï¡¼¥Ð¡¼¡×¤È¡ÖÃÏµå¤ÎÊâ¤Êý ²£ÉÍ»Ô¡×¤Î¥ß¥Ë¥Á¥ã¡¼¥à¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¢£²£ÉÍ¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¡Ö¥Ï¥Þ¥Ã¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×Á´8¼ïÎà¤ò¾Ò²ð
¡Ö¥Ï¥Þ¥Ã¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤ÏÁ´Éô¤Ç8¼ïÎà¡£¡ÖÃÏµå¤ÎÊâ¤Êý ²£ÉÍ»Ô¡×¤Î¥ß¥Ë¥Á¥ã¡¼¥à¤È¡¢²£ÉÍ»ÔÆâ¤ÇÀÎ¤«¤é°¦¤µ¤ì¤ë¥°¥ë¥á¤ä¤ªÅÚ»º¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¢¤ê¤¢¤±
1936Ç¯ÁÏ¶È¡£ÅÁÅý¤ÎÀ½Ë¡¤Ç¾Æ¤¾å¤²¤¿ìÔÂô¤Ê¥Þ¥í¥ó¥±¡¼¥¡Ö²£ßÀ¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥À¥Ö¥ë¥Þ¥í¥ó¡×¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢²£ÉÍÅÚ»º¤ÎÄêÈÖ¤È¤·¤Æ°¦¤µ¤ì¤ë¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤ò¤½¤í¤¨¤ëÌ¾Å¹¡£¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥¤¥é¥¹¥È¤ÏÌø¸¶ÎÉÊ¿²èÇì¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¡£
¥¦¥Á¥¥Ñ¥ó
1888Ç¯³«¶È¤Î¿©¥Ñ¥óÈ¯¾Í¤ÎÅ¹¤Ç¡¢²£ÉÍ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£ÁÏ¶ÈÅö»þ¤«¤é¤Î¥Û¥Ã¥×¼ï¤ÇÄ¹»þ´ÖÈ¯¹Ú¤µ¤»¡¢¼ê´Ö²Ë¤«¤±¤Æºî¤ë¡Ö¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡×¤Û¤«¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¥Ñ¥ó·Ï¡¢ÍÈ¤²¥Ñ¥ó¡¢¥±¡¼¥Îà¡¢²Û»Ò¥Ñ¥ó¤Ê¤ÉÌó70¼ïÎà¤Î¥Ñ¥ó¤¬¤½¤í¤¦¡£
¹¾¸ÍÀ¶
1894Ç¯¤ËÀºÆùÅ¹¤È¤·¤ÆÁÏ¶È¡£Ãæ¹ñ¤«¤éÎÁÍý¿Í¤ò¾·¤¡¢»î¹Ôºø¸í¤ò½Å¤Í¤Æ³«È¯¤·¤¿Ãæ²Ú¤Þ¤ó¤Ï¡¢Á¡ºÙ¤ÊÆüËÜ¿Í¤ÎÀå¤Ë¹ç¤¦¤è¤¦¡¢ÉÊ¼Á¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢250¥°¥é¥à¤È¤¤¤¦Âç¤¤µ¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ê¿À®¸µÇ¯¤è¤êÈ¯Çä¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥¿¤Þ¤ó¤Ï¡¢²£ÉÍÃæ²Ú³¹¤Î¿©¤ÙÊâ¤¥Ö¡¼¥à¤ÎÀè¶î¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¥Ï¥ó¥°¥ê¡¼¥¿¥¤¥¬¡¼
ÊÝÅÚ¥öÃ«¤Ç1969Ç¯¤ËÁÏ¶È¸å¡¢²£ÉÍ¤òÃæ¿´¤Ë12Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡¢¥Ï¥Þ¤Ã»Ò¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡£¤Ä¤Ê¤®¤Ê¤·¡¢µíÆù100¡ó¤ÎÆù½Á¤¿¤Ã¤×¤ê¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤òÇ®¡¹¤ÎÅ´ÈÄ¤Ç¥¸¥å¡¼¥¸¥å¡¼¾Æ¤¤¤Æ¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥½¡¼¥¹¤ò¤«¤±¤ÆÄó¶¡¤¹¤ë¥é¥¤¥Ö´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¸µÁÄ¡£
¥Õ¥¯¥¾¡¼ÍÎÉÊÅ¹
¥¿¥Ä¥Î¥ª¥È¥·¥´¤Î¥í¥´¤¬¼ê»É¤·¤å¤¦¤µ¤ì¤¿¥¹¥¨¥Ã¥Ä¤ä¥Ö¥é¥¦¥¹¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î´¬¤¥¹¥«¡¼¥È¤ä¥Þ¥Õ¥é¡¼¤Ê¤ÉÆ±Å¹¤ÎÍÎÉþ¤Ï¡¢¥Ï¥Þ¥È¥é(²£ÉÍ¥È¥é¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë)¤Î»°¼ï¤Î¿À´ï¤È¤è¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥å¡¼¥°¥é¥ó¥É(¥·¡¼¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¶)
ÂçÐÇ¼¡Ïº¤µ¤ó¡¢ÀÐ¸¶Íµ¼¡Ïº¤µ¤ó¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤ÎÃøÌ¾¿Í¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡¢²£ÉÍ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÀµÅýÇÉ¥Ð¡¼¡£´ØÅìÂç¿ÌºÒ¤ÎÉü¶½¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤È¤·¤Æ¡¢1927Ç¯³«¶È¤·¤¿³Ê¼°¹â¤¤¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥Û¥Æ¥ë¡Ö¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥å¡¼¥°¥é¥ó¥É¡×Æâ¤Ë¤¢¤ë¡£¹Á¤Ë¶á¤¤¤¿¤á¡¢Å¹Ì¾¤Ï¡Ö¿å¤Î¼é¤ê¿À¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò¤â¤Ä¡£
ÍÎÙÆ²
¥Ï¥Þ¤Ã»Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏËÜ²°¡áÍÎÙÆ²¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Û¤É¡¢ÀäÂç¤Ê¿®Íê¤ò´ó¤»¤é¤ì¤ë½ñÅ¹¡£º£¤Ç¤³¤½Ê¸Ë¼¶ñ¤ä»¨²ß¤ò¼è¤ê¤½¤í¤¨¤ë½ñÅ¹¤ÏÂ¿¤¤¤¬¡¢1909Ç¯¤Ë¸½ºß¤Î°ËÀªº´ÌÚÄ®¤ÇÁÏ¶È¤·¤¿Åö»þ¤«¤é¤½¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º
1950Ç¯¤ËÂçÍÎ¥Û¥¨¡¼¥ë¥º¤È¤·¤ÆÈ¯Â¤·¡¢2011Ç¯¤è¤êDeNA¤ò¿Æ²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¸½ºß¤Ë¤¤¤¿¤ë¡£¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤ä»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óÂåÉ½¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤òÇÚ½Ð¤·¡¢2024Ç¯¤ÏÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤òÀ©¤·ÆüËÜ°ì¤Ë¡£¿Ê²½¤òÂ³¤±¤ëµåÃÄ¤ÎÊâ¤ß¤Ï¡¢º£¤â¤Ê¤ª²£ÉÍ¤ÎÃÏ¤ÇÇ®¤¯¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡Ö¥Ï¥Þ¥Ã¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¾¦ÉÊ¾ÜºÙ
ÈÎÇä²Á³Ê¡§500±ß
ÀßÃÖ¾ì½ê¡§ÍÎÙÆ²(°ËÀªº´ÌÚÄ®ËÜÅ¹¡¦²£ÉÍ±ØÀ¾¸ý¥¸¥ç¥¤¥Ê¥¹Å¹¡¦¤Û¤«²£ÉÍ»ÔÆâÅ¹ÊÞ)¡¢¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥å¡¼¥°¥é¥ó¥ÉÄ¾±Ä¥·¥ç¥Ã¥×S.Weil by HOTEL NEW GRAND¡¢¤¢¤ê¤¢¤±(¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥º¥à¡¼¥óËÜÅ¹¡¢¥ì¡¦¥¶¥ó¥¸¥å¡¦¥Ù¥¤¡¦¥è¥³¥Ï¥Þ »³²¼ËÜÅ¹)¤Û¤«
¢¨ÀßÃÖ¾ì½ê¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Ã´Åö¼Ô¤ËÊ¹¤¤¤¿¡ª¡Ö¥Ï¥Þ¥Ã¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤ÎÁÀ¤¤¤äÈ¿¶Á
¡½¡½¡Ö¥Ï¥Þ¥Ã¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×ÈÎÇä¤Î°Õ¿Þ¤äÁÀ¤¤¡¢ÌÜÅª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
º£²ó¤Î´ë²è¤Ï¡¢2024Ç¯8·î¤ËÈ¯¹Ô¤·¤¿¡ÖÃÏµå¤ÎÊâ¤Êý ²£ÉÍ»Ô¡×¤ÎÈ¯Çä1¼þÇ¯¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ½ñ¤Ï¡¢¡ÖÃÏµå¤ÎÊâ¤Êý¡×¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¼«¼£ÂÎ¤ÈÏ¢·È¶¨Äê¤ò·ë¤Ó¡¢²£ÉÍ»Ô¤ÎÁ´ÌÌ¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢»ÔÌ±»²²Ã·¿¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤äÈ¯Çä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æº£²ó¡¢ºÆ¤Ó²£ÉÍ»Ô¤ÈÏ¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¡¢1¼þÇ¯¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë²£ÉÍ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤è¤¦¤È´ë²è¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÌÜ¶Ì¤È¤·¤Æ¡¢²£ÉÍ»ÔÌ±¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¤ªÅ¹¤ä¿©¤ÙÊª¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Á¡¼¥à¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¡Ö¥Ï¥Þ¥Ã¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤È¤·¤Æ¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¡Ö¤¢¤ê¤¢¤±¡×¤ä¡Ö²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¡×¤Ê¤É¡¢8¼ïÎà¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤òÁª¤Ð¤ì¤¿ÍýÍ³¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
º£²ó¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÊý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢»Ô³°¤ÎÊý¤Ë¤â¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²£ÉÍ¤È¤¤¤¨¤Ð¤³¤ì¤À¤è¤Í¡×¤È¶¦´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤â¤Î¤ò¡¢¡ÖÃÏµå¤ÎÊâ¤Êý ²£ÉÍ»Ô¡×¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊª·ï¤ÎÃæ¤«¤é¸·Áª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÃÏµå¤ÎÊâ¤Êý ²£ÉÍ»Ô¡×¤ÎÀ©ºî»þ¤Ë¤Ï¡¢»ÔÌ±»²²Ã·¿¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤â¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿À¼¤â»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö±¿Æ°²ñ¤ò´èÄ¥¤Ã¤¿¤´Ë«Èþ¤Ï¤¤¤Ä¤â¥Ï¥ó¥°¥ê¡¼¥¿¥¤¥¬¡¼¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö½ÐÄ¥Àè¤Ø¤Î¤ªÅÚ»º¤Ï¿·²£ÉÍ±Ø¤ÇÇã¤¦¤¢¤ê¤¢¤±¤Î¥Ï¡¼¥Ð¡¼¡×¡Ö¹â¹»À¸¤Î¤È¤¤Ë¥Õ¥¯¥¾¡¼¤Î¥Ù¥¹¥È¤òÃå¤ÆÄÌ³Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤Ê¤É¡¢¤É¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤â¥Ï¥Þ¤Ã»Ò¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»×¤¤½Ð¤ä¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥»¥ì¥¯¥È¤Îºî¶È¼«ÂÎ¤ä³Æ´ë¶ÈÍÍ¤È¤Î²ñÏÃ¤â¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢²£ÉÍ¤Ë¤Ï¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤²½¤·¤¿¤¤Ì¥ÎÏÅª¤Ê¤ªÅ¹¤ä´ë¶È¤¬ËÜÅö¤ËÂ¿¤¯¡¢8¼ïÎà¤Ë¹Ê¤ê¹þ¤àºî¶È¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½²£ÉÍ¤Î¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÌ¥ÎÏ¤ä¸ÄÀ¤ò¡¢¤³¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡ÖÃÏµå¤ÎÊâ¤Êý ²£ÉÍ»Ô¡×¤Ç¤Ï¡¢Îò»Ë¤äÊ¸²½¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬ÆÃ¤Ë¿Íµ¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Î¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤â¡¢Ã±¤Ë¿Íµ¤¤Î¤ªÅ¹¤òÊÂ¤Ù¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö²£ÉÍ¤ÎÎò»Ë¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¾ì½ê¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤ò¥»¥ì¥¯¥È¤Î´ð½à¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ä®¤ÎÊâ¤ß¤È¤È¤â¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤ªÅ¹¤òÃæ¿´¤ËÁª¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¿©¥Ñ¥ó¤Î¸µÁÄ¡Ö¥¦¥Á¥¥Ñ¥ó¡×¡£ÌÀ¼£½é´ü¤«¤é²£ÉÍ¤Î¶áÂå²½¤È¤È¤â¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¿Ï·ÊÞ¤Ç¤¹¡£ÁÏ¶È115Ç¯¤Î²£ÉÍÈ¯¤Î½ñÅ¹¡ÖÍÎÙÆ²¡×¤Ï¡¢ËÜ¤òÄÌ¤¸¤Æ²£ÉÍ¤ÎÊ¸²½¤ò»Ù¤¨¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿Í¡¹¤Î»×¤¤½Ð¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤Ä¤â¤¢¤ëÂ¸ºß¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥å¡¼¥°¥é¥ó¥É¡×¤Ï¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯³«¶È100Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥Û¥Æ¥ë¤Ç¡¢¥Ê¥Ý¥ê¥¿¥ó¤ä¥É¥ê¥¢¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Î¡Ö²£ÉÍÈ¯¾Í¡×¤ÎÊ¸²½¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¾ì½ê¤Ê¤É¡¢¤É¤Î¤ªÅ¹¤â¡¢¤¿¤À¤ÎÌ¾Å¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²£ÉÍ¤ÎÎò»Ë¤½¤Î¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¾ì½ê¤È¤·¤ÆÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¡Ö¥Ï¥Þ¥Ã¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤ÎÊý¤ËÆÏ¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¥Ï¥Þ¤Ã»Ò¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢»Ô³°¤ÎÊý¤Ë¤â¡Ö²£ÉÍ¤Ë¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¹¤Æ¤¤Ê¤ªÅ¹¤ä´ë¶È¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡×¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¤ªÅ¹¡¦´ë¶È¤ò¡Ö½é¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¤â¡¢¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë²£ÉÍ¤òË¬¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤¬Áý¤¨¤¿¤é¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡½¡½¡Ö¥Ï¥Þ¥Ã¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤ÎÈÎÇä°Ê¹ß¡¢¹ØÆþ¼Ô¤«¤é¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÈ¿¶Á¤äÀ¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
SNS¤Ç¤Ï¡Ö²£ÉÍ¤òÂåÉ½¤¹¤ë´ë¶È¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¹¤´¤¤¡ª¡×¡Ö¥Ï¥Þ¤Ã»Ò¤Ê¤éÈ¿±þ¤»¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡×¡ÖÁ´Éô¤Û¤·¤¤¡×¡Ö¤Ï¤º¤ì¥Ê¥·¡×¤Ê¤É¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¥³¥á¥ó¥È¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²£ÉÍ¤¢¤ë¤¢¤ë¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡ÖÍÎÙÆ²¤Ã¤Æ²£ÉÍ¤Î´ë¶È¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡ª¿È¶á¤¹¤®¤Æµ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤âÂ¿¤¯¡¢Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ç¸«²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿ÃÏ¸µ¤òºÆÈ¯¸«¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¤´»²²è¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÍÎÙÆ²¤µ¤ó¤ä¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥å¡¼¥°¥é¥ó¥É¤µ¤ó¤Ë¤â¡Ö¥Ï¥Þ¥Ã¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤òÀßÃÖ¡¦ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¼ÉÊÊ¬¤¬¤¹¤°¤Ë´°Çä¤·¤Æ¡ÖÄÉ²Ã¤Ç¤ª´ê¤¤¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¤ªÀ¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤Ê¤É¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤ÎÈ¿¶Á¤Ë»ä¤¿¤Á¤â¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë°ì¸À¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
Âè2ÃÆ¤ÏÌ¤Äê¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÈ¿¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¼¤Ò¼Â¸½¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÒÆâ¤Ç¤â¡Ö¼¡¤Ï¤³¤³¤«¤Ê¡×¡Ö¤¢¤½¤³¤â³°¤»¤Ê¤¤¤è¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·½Ð¤¹¤È»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Æ(¾Ð)¡£¤¼¤Ò³§¤µ¤ó¤«¤é¤â¡Ö¤³¤ì¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦¤´°Õ¸«¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
²£ÉÍ¤Ë¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢²£ÉÍ¤ËÎ¹¹Ô¤ä¤ª¤Ç¤«¤±¤ÇË¬¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤â¡¢Î¹¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¡£
Ê¸¡áÄ¹Ã«ÀîÌÀè½
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û²£ÉÍ¤ÎÌÃ²Û¡Ö¤¢¤ê¤¢¤±¥Ï¡¼¥Ð¡¼¡×¤È¡ÖÃÏµå¤ÎÊâ¤Êý ²£ÉÍ»Ô¡×¤Î¥ß¥Ë¥Á¥ã¡¼¥à¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡Ö¥Ï¥Þ¥Ã¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤ÏÁ´Éô¤Ç8¼ïÎà¡£¡ÖÃÏµå¤ÎÊâ¤Êý ²£ÉÍ»Ô¡×¤Î¥ß¥Ë¥Á¥ã¡¼¥à¤È¡¢²£ÉÍ»ÔÆâ¤ÇÀÎ¤«¤é°¦¤µ¤ì¤ë¥°¥ë¥á¤ä¤ªÅÚ»º¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¢¤ê¤¢¤±
1936Ç¯ÁÏ¶È¡£ÅÁÅý¤ÎÀ½Ë¡¤Ç¾Æ¤¾å¤²¤¿ìÔÂô¤Ê¥Þ¥í¥ó¥±¡¼¥¡Ö²£ßÀ¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥À¥Ö¥ë¥Þ¥í¥ó¡×¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢²£ÉÍÅÚ»º¤ÎÄêÈÖ¤È¤·¤Æ°¦¤µ¤ì¤ë¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤ò¤½¤í¤¨¤ëÌ¾Å¹¡£¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥¤¥é¥¹¥È¤ÏÌø¸¶ÎÉÊ¿²èÇì¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¡£
¥¦¥Á¥¥Ñ¥ó
1888Ç¯³«¶È¤Î¿©¥Ñ¥óÈ¯¾Í¤ÎÅ¹¤Ç¡¢²£ÉÍ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£ÁÏ¶ÈÅö»þ¤«¤é¤Î¥Û¥Ã¥×¼ï¤ÇÄ¹»þ´ÖÈ¯¹Ú¤µ¤»¡¢¼ê´Ö²Ë¤«¤±¤Æºî¤ë¡Ö¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡×¤Û¤«¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¥Ñ¥ó·Ï¡¢ÍÈ¤²¥Ñ¥ó¡¢¥±¡¼¥Îà¡¢²Û»Ò¥Ñ¥ó¤Ê¤ÉÌó70¼ïÎà¤Î¥Ñ¥ó¤¬¤½¤í¤¦¡£
¹¾¸ÍÀ¶
1894Ç¯¤ËÀºÆùÅ¹¤È¤·¤ÆÁÏ¶È¡£Ãæ¹ñ¤«¤éÎÁÍý¿Í¤ò¾·¤¡¢»î¹Ôºø¸í¤ò½Å¤Í¤Æ³«È¯¤·¤¿Ãæ²Ú¤Þ¤ó¤Ï¡¢Á¡ºÙ¤ÊÆüËÜ¿Í¤ÎÀå¤Ë¹ç¤¦¤è¤¦¡¢ÉÊ¼Á¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢250¥°¥é¥à¤È¤¤¤¦Âç¤¤µ¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ê¿À®¸µÇ¯¤è¤êÈ¯Çä¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥¿¤Þ¤ó¤Ï¡¢²£ÉÍÃæ²Ú³¹¤Î¿©¤ÙÊâ¤¥Ö¡¼¥à¤ÎÀè¶î¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¥Ï¥ó¥°¥ê¡¼¥¿¥¤¥¬¡¼
ÊÝÅÚ¥öÃ«¤Ç1969Ç¯¤ËÁÏ¶È¸å¡¢²£ÉÍ¤òÃæ¿´¤Ë12Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡¢¥Ï¥Þ¤Ã»Ò¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡£¤Ä¤Ê¤®¤Ê¤·¡¢µíÆù100¡ó¤ÎÆù½Á¤¿¤Ã¤×¤ê¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤òÇ®¡¹¤ÎÅ´ÈÄ¤Ç¥¸¥å¡¼¥¸¥å¡¼¾Æ¤¤¤Æ¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥½¡¼¥¹¤ò¤«¤±¤ÆÄó¶¡¤¹¤ë¥é¥¤¥Ö´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¸µÁÄ¡£
¥Õ¥¯¥¾¡¼ÍÎÉÊÅ¹
¥¿¥Ä¥Î¥ª¥È¥·¥´¤Î¥í¥´¤¬¼ê»É¤·¤å¤¦¤µ¤ì¤¿¥¹¥¨¥Ã¥Ä¤ä¥Ö¥é¥¦¥¹¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î´¬¤¥¹¥«¡¼¥È¤ä¥Þ¥Õ¥é¡¼¤Ê¤ÉÆ±Å¹¤ÎÍÎÉþ¤Ï¡¢¥Ï¥Þ¥È¥é(²£ÉÍ¥È¥é¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë)¤Î»°¼ï¤Î¿À´ï¤È¤è¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥å¡¼¥°¥é¥ó¥É(¥·¡¼¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¶)
ÂçÐÇ¼¡Ïº¤µ¤ó¡¢ÀÐ¸¶Íµ¼¡Ïº¤µ¤ó¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤ÎÃøÌ¾¿Í¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡¢²£ÉÍ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÀµÅýÇÉ¥Ð¡¼¡£´ØÅìÂç¿ÌºÒ¤ÎÉü¶½¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤È¤·¤Æ¡¢1927Ç¯³«¶È¤·¤¿³Ê¼°¹â¤¤¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥Û¥Æ¥ë¡Ö¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥å¡¼¥°¥é¥ó¥É¡×Æâ¤Ë¤¢¤ë¡£¹Á¤Ë¶á¤¤¤¿¤á¡¢Å¹Ì¾¤Ï¡Ö¿å¤Î¼é¤ê¿À¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò¤â¤Ä¡£
ÍÎÙÆ²
¥Ï¥Þ¤Ã»Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏËÜ²°¡áÍÎÙÆ²¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Û¤É¡¢ÀäÂç¤Ê¿®Íê¤ò´ó¤»¤é¤ì¤ë½ñÅ¹¡£º£¤Ç¤³¤½Ê¸Ë¼¶ñ¤ä»¨²ß¤ò¼è¤ê¤½¤í¤¨¤ë½ñÅ¹¤ÏÂ¿¤¤¤¬¡¢1909Ç¯¤Ë¸½ºß¤Î°ËÀªº´ÌÚÄ®¤ÇÁÏ¶È¤·¤¿Åö»þ¤«¤é¤½¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º
1950Ç¯¤ËÂçÍÎ¥Û¥¨¡¼¥ë¥º¤È¤·¤ÆÈ¯Â¤·¡¢2011Ç¯¤è¤êDeNA¤ò¿Æ²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¸½ºß¤Ë¤¤¤¿¤ë¡£¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤ä»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óÂåÉ½¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤òÇÚ½Ð¤·¡¢2024Ç¯¤ÏÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤òÀ©¤·ÆüËÜ°ì¤Ë¡£¿Ê²½¤òÂ³¤±¤ëµåÃÄ¤ÎÊâ¤ß¤Ï¡¢º£¤â¤Ê¤ª²£ÉÍ¤ÎÃÏ¤ÇÇ®¤¯¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡Ö¥Ï¥Þ¥Ã¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¾¦ÉÊ¾ÜºÙ
ÈÎÇä²Á³Ê¡§500±ß
ÀßÃÖ¾ì½ê¡§ÍÎÙÆ²(°ËÀªº´ÌÚÄ®ËÜÅ¹¡¦²£ÉÍ±ØÀ¾¸ý¥¸¥ç¥¤¥Ê¥¹Å¹¡¦¤Û¤«²£ÉÍ»ÔÆâÅ¹ÊÞ)¡¢¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥å¡¼¥°¥é¥ó¥ÉÄ¾±Ä¥·¥ç¥Ã¥×S.Weil by HOTEL NEW GRAND¡¢¤¢¤ê¤¢¤±(¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥º¥à¡¼¥óËÜÅ¹¡¢¥ì¡¦¥¶¥ó¥¸¥å¡¦¥Ù¥¤¡¦¥è¥³¥Ï¥Þ »³²¼ËÜÅ¹)¤Û¤«
¢¨ÀßÃÖ¾ì½ê¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Ã´Åö¼Ô¤ËÊ¹¤¤¤¿¡ª¡Ö¥Ï¥Þ¥Ã¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤ÎÁÀ¤¤¤äÈ¿¶Á
¡½¡½¡Ö¥Ï¥Þ¥Ã¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×ÈÎÇä¤Î°Õ¿Þ¤äÁÀ¤¤¡¢ÌÜÅª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
º£²ó¤Î´ë²è¤Ï¡¢2024Ç¯8·î¤ËÈ¯¹Ô¤·¤¿¡ÖÃÏµå¤ÎÊâ¤Êý ²£ÉÍ»Ô¡×¤ÎÈ¯Çä1¼þÇ¯¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ½ñ¤Ï¡¢¡ÖÃÏµå¤ÎÊâ¤Êý¡×¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¼«¼£ÂÎ¤ÈÏ¢·È¶¨Äê¤ò·ë¤Ó¡¢²£ÉÍ»Ô¤ÎÁ´ÌÌ¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢»ÔÌ±»²²Ã·¿¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤äÈ¯Çä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æº£²ó¡¢ºÆ¤Ó²£ÉÍ»Ô¤ÈÏ¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¡¢1¼þÇ¯¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë²£ÉÍ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤è¤¦¤È´ë²è¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÌÜ¶Ì¤È¤·¤Æ¡¢²£ÉÍ»ÔÌ±¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¤ªÅ¹¤ä¿©¤ÙÊª¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Á¡¼¥à¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¡Ö¥Ï¥Þ¥Ã¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤È¤·¤Æ¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¡Ö¤¢¤ê¤¢¤±¡×¤ä¡Ö²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¡×¤Ê¤É¡¢8¼ïÎà¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤òÁª¤Ð¤ì¤¿ÍýÍ³¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
º£²ó¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÊý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢»Ô³°¤ÎÊý¤Ë¤â¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²£ÉÍ¤È¤¤¤¨¤Ð¤³¤ì¤À¤è¤Í¡×¤È¶¦´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤â¤Î¤ò¡¢¡ÖÃÏµå¤ÎÊâ¤Êý ²£ÉÍ»Ô¡×¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊª·ï¤ÎÃæ¤«¤é¸·Áª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÃÏµå¤ÎÊâ¤Êý ²£ÉÍ»Ô¡×¤ÎÀ©ºî»þ¤Ë¤Ï¡¢»ÔÌ±»²²Ã·¿¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤â¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿À¼¤â»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö±¿Æ°²ñ¤ò´èÄ¥¤Ã¤¿¤´Ë«Èþ¤Ï¤¤¤Ä¤â¥Ï¥ó¥°¥ê¡¼¥¿¥¤¥¬¡¼¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö½ÐÄ¥Àè¤Ø¤Î¤ªÅÚ»º¤Ï¿·²£ÉÍ±Ø¤ÇÇã¤¦¤¢¤ê¤¢¤±¤Î¥Ï¡¼¥Ð¡¼¡×¡Ö¹â¹»À¸¤Î¤È¤¤Ë¥Õ¥¯¥¾¡¼¤Î¥Ù¥¹¥È¤òÃå¤ÆÄÌ³Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤Ê¤É¡¢¤É¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤â¥Ï¥Þ¤Ã»Ò¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»×¤¤½Ð¤ä¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥»¥ì¥¯¥È¤Îºî¶È¼«ÂÎ¤ä³Æ´ë¶ÈÍÍ¤È¤Î²ñÏÃ¤â¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢²£ÉÍ¤Ë¤Ï¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤²½¤·¤¿¤¤Ì¥ÎÏÅª¤Ê¤ªÅ¹¤ä´ë¶È¤¬ËÜÅö¤ËÂ¿¤¯¡¢8¼ïÎà¤Ë¹Ê¤ê¹þ¤àºî¶È¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½²£ÉÍ¤Î¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÌ¥ÎÏ¤ä¸ÄÀ¤ò¡¢¤³¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡ÖÃÏµå¤ÎÊâ¤Êý ²£ÉÍ»Ô¡×¤Ç¤Ï¡¢Îò»Ë¤äÊ¸²½¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬ÆÃ¤Ë¿Íµ¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Î¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤â¡¢Ã±¤Ë¿Íµ¤¤Î¤ªÅ¹¤òÊÂ¤Ù¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö²£ÉÍ¤ÎÎò»Ë¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¾ì½ê¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤ò¥»¥ì¥¯¥È¤Î´ð½à¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ä®¤ÎÊâ¤ß¤È¤È¤â¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤ªÅ¹¤òÃæ¿´¤ËÁª¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¿©¥Ñ¥ó¤Î¸µÁÄ¡Ö¥¦¥Á¥¥Ñ¥ó¡×¡£ÌÀ¼£½é´ü¤«¤é²£ÉÍ¤Î¶áÂå²½¤È¤È¤â¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¿Ï·ÊÞ¤Ç¤¹¡£ÁÏ¶È115Ç¯¤Î²£ÉÍÈ¯¤Î½ñÅ¹¡ÖÍÎÙÆ²¡×¤Ï¡¢ËÜ¤òÄÌ¤¸¤Æ²£ÉÍ¤ÎÊ¸²½¤ò»Ù¤¨¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿Í¡¹¤Î»×¤¤½Ð¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤Ä¤â¤¢¤ëÂ¸ºß¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥å¡¼¥°¥é¥ó¥É¡×¤Ï¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯³«¶È100Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥Û¥Æ¥ë¤Ç¡¢¥Ê¥Ý¥ê¥¿¥ó¤ä¥É¥ê¥¢¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Î¡Ö²£ÉÍÈ¯¾Í¡×¤ÎÊ¸²½¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¾ì½ê¤Ê¤É¡¢¤É¤Î¤ªÅ¹¤â¡¢¤¿¤À¤ÎÌ¾Å¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²£ÉÍ¤ÎÎò»Ë¤½¤Î¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¾ì½ê¤È¤·¤ÆÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¡Ö¥Ï¥Þ¥Ã¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤ÎÊý¤ËÆÏ¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¥Ï¥Þ¤Ã»Ò¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢»Ô³°¤ÎÊý¤Ë¤â¡Ö²£ÉÍ¤Ë¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¹¤Æ¤¤Ê¤ªÅ¹¤ä´ë¶È¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡×¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¤ªÅ¹¡¦´ë¶È¤ò¡Ö½é¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¤â¡¢¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë²£ÉÍ¤òË¬¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤¬Áý¤¨¤¿¤é¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡½¡½¡Ö¥Ï¥Þ¥Ã¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤ÎÈÎÇä°Ê¹ß¡¢¹ØÆþ¼Ô¤«¤é¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÈ¿¶Á¤äÀ¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
SNS¤Ç¤Ï¡Ö²£ÉÍ¤òÂåÉ½¤¹¤ë´ë¶È¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¹¤´¤¤¡ª¡×¡Ö¥Ï¥Þ¤Ã»Ò¤Ê¤éÈ¿±þ¤»¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡×¡ÖÁ´Éô¤Û¤·¤¤¡×¡Ö¤Ï¤º¤ì¥Ê¥·¡×¤Ê¤É¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¥³¥á¥ó¥È¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²£ÉÍ¤¢¤ë¤¢¤ë¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡ÖÍÎÙÆ²¤Ã¤Æ²£ÉÍ¤Î´ë¶È¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡ª¿È¶á¤¹¤®¤Æµ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤âÂ¿¤¯¡¢Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ç¸«²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿ÃÏ¸µ¤òºÆÈ¯¸«¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¤´»²²è¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÍÎÙÆ²¤µ¤ó¤ä¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥å¡¼¥°¥é¥ó¥É¤µ¤ó¤Ë¤â¡Ö¥Ï¥Þ¥Ã¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤òÀßÃÖ¡¦ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¼ÉÊÊ¬¤¬¤¹¤°¤Ë´°Çä¤·¤Æ¡ÖÄÉ²Ã¤Ç¤ª´ê¤¤¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¤ªÀ¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤Ê¤É¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤ÎÈ¿¶Á¤Ë»ä¤¿¤Á¤â¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë°ì¸À¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
Âè2ÃÆ¤ÏÌ¤Äê¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÈ¿¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¼¤Ò¼Â¸½¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÒÆâ¤Ç¤â¡Ö¼¡¤Ï¤³¤³¤«¤Ê¡×¡Ö¤¢¤½¤³¤â³°¤»¤Ê¤¤¤è¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·½Ð¤¹¤È»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Æ(¾Ð)¡£¤¼¤Ò³§¤µ¤ó¤«¤é¤â¡Ö¤³¤ì¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦¤´°Õ¸«¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
²£ÉÍ¤Ë¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢²£ÉÍ¤ËÎ¹¹Ô¤ä¤ª¤Ç¤«¤±¤ÇË¬¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤â¡¢Î¹¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¡£
Ê¸¡áÄ¹Ã«ÀîÌÀè½
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£