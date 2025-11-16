「きれいめ服苦手」な40・50代に！【niko and ...】センス100点♡「大人カジュアルコーデ」

きれいめな服装はなんだか苦手……。頑張りすぎ感なしにおしゃれな雰囲気をまといたいミドル世代は【niko and ...（ニコアンド）】スタッフさんの「大人カジュアルコーデ」を参考にするといいかも。フェミニンムードたっぷりのスカートにパーカーを合わせたコーデや、主役級に映えるニットを使ったスウェットパンツコーデなど、ワンランク上の着こなしを楽しみたい人は、ぜひマネしてみて。

配色のセンスが光る大人っぽスウェットコーデ

カジュアルなスウェットパンツを穿くときは、スタッフさんのようにスタイリッシュなモノトーン配色でまとめれば、ラフになりすぎない大人に似合う着こなしに。ビビッドなレッドが映えるカラー配色ニットに、スクエア柄キルティングが新鮮なベストをレイヤードするのも、おしゃれ度アップのポイントになりそうです。

頑張りすぎない大人可愛いカジュアルスタイル

レースをパッチワークのようにデザインした、フェミニンムード満載のスカート。スタッフさんのようにパーカーでカジュアルダウンすることで、頑張りすぎないこなれ感のある着こなしに。ブラウンカラーのスカーフをビスチェ感覚で投入。存在感のあるレザー風バッグをアクセントに効かせるのも、おしゃれ見えのコツかも。

ニットを主役にワンランク上のスウェットコーデ

インパクト抜群のバックロゴプリントが目を引くニットプルオーバー。ハーフジップデザインもポイントになり、一点投入するだけでセンスアップを狙えそう。足元は、旬のウエスタンデザインを取り入れたミュールでエッジをきかせて。部屋着っぽく見えがちなスウェットパンツ合わせでも、大人に似合うワンランク上のカジュアルコーデを楽しめそうです。

レディライクな最旬カジュアルスタイル

秋冬ムードが一気に高まり、ノスタルジックな雰囲気もまとえそうなフェアアイル柄のカウチンカーディガン。ジーンズやチノパンではなく、あえてスカートを合わせてレディに着こなすのが今の気分。ふわふわのフェイクファー素材が目を引くフライトキャップで、可愛いアクセントをプラスするのも、マネしたいポイントです。

