¡È¥¥ó¥°¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Ý¥Ã¥×¡É¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤ÎÅÁµ±Ç²è¡ØMichael¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤Î¤¬¡¢¸ø³«¸å24»þ´Ö¤Ç1²¯1,620Ëü²ó°Ê¾åºÆÀ¸¤µ¤ì¡¢¥é¥¤¥ª¥ó¥º¥²ー¥È»Ë¾åºÇÂç¤ÎÍ½¹ðÊÔ¸ø³«µÏ¿¤ò¼ùÎ©¤·¤¿¡£ÊÆ¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
2025Ç¯11·î8Æü¤ËÊÆÄ´ºº²ñ¼ÒWaveMetrix¤¬È¯É½¤·¤¿¥Çー¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢1²¯1,620Ëü²ó¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤Ï¥é¥¤¥ª¥ó¥º¥²ー¥È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²»³ÚÅÁµ±Ç²è¤ä¥³¥ó¥µー¥È±Ç²è¤È¤·¤Æ¤â»Ë¾åºÇÂ¿¤ÎºÆÀ¸²ó¿ô¤È¤Ê¤ë¡£
¥¢¥ó¥È¥ïー¥ó¡¦¥Õー¥¯¥¢´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ëËÜºî¤Ï¡¢2023Ç¯8·î31Æü¤ËÍ½¹ðÊÔ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Æ¥¤¥éー¡¦¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¡§THE ERAS TOUR¡Ù¤Î24»þ´Ö¤ÎÁ´À¤³¦ºÆÀ¸²ó¿ô9,610Ëü²ó¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ø¥Ü¥Ö¡¦¥Þー¥êー¡§ONE LOVE¡Ù¡Ê2023Ç¯7·î6Æü¸ø³«¤ÇºÆÀ¸²ó¿ô6,010Ëü²ó¡Ë¡¢¡Ø¥Ü¥Ø¥ß¥¢¥ó¡¦¥é¥×¥½¥Ç¥£¡Ù¡Ê2018Ç¯5·î15Æü¸ø³«¤Ç5,760Ëü²ó¡Ë¡¢¥µー¥Á¥é¥¤¥È¡¦¥Ô¥¯¥Á¥ãー¥º¤Î¥Ü¥Ö¡¦¥Ç¥£¥é¥óÅÁµ±Ç²è¡ØÌ¾¤â¤Ê¤¼Ô¡¿A COMPLETE UNKNOWN¡Ù¡Ê2024Ç¯7·î24Æü¸ø³«¤Ç4,720Ëü²ó¡Ë¤â¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ØMichael¡Ù¤Î¥Æ¥£¥¶ー±ÇÁü¤Ï¸ø³«¤«¤é6»þ´Ö¤Ç¡¢Á´À¤³¦¤Ç3,000Ëü²ó°Ê¾å¤ÎºÆÀ¸²ó¿ô¤òµÏ¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¡Ø¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥Ã¥¯¡§¥³¥ó¥»¥¯¥¨¥ó¥¹¡Ù¤ÎÆ±´ü´Ö¤ÎÍ½¹ðÊÔºÆÀ¸²ó¿ô¤ò50%¾å²ó¤ë¶Ã°ÛÅª¤Ê¿ô»ú¤À¡£
ÆüËÜ¤Ç¤â¶½¹Ô¼ýÆþ50²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¡¢Á´À¤³¦ºÇ¹â¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥é¥¤¥Ö¡¦¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー±Ç²è¡Ø¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó THIS IS IT¡Ù¡Ê2009¡Ë¤«¤é17Ç¯¡¢¡ØMichael¡Ù¤Ïº£¤â¤Ê¤ªÀ¤Âå¤òÄ¶¤¨¤ÆÀ¸¤Â³¤±¤ë¥¥ó¥°¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Ý¥Ã¥×¤Î¡È¤Û¤ó¤È¤¦¤ÎÊª¸ì¡É¤òÉÁ¤½Ð¤¹¡£
¼ç±é¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥±¥ë¤Î¼Â¤Î±ù¤Ç¤¢¤ë¿·À±¥¸¥ã¥Õ¥¡ー¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡£Êì¥¥ã¥µ¥ê¥ó¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥óÌò¤ò¡Øsearch¡¿#¥µー¥Á2¡Ù¡Ê2023¡Ë¤Î¥Ë¥¢¡¦¥í¥ó¥°¡¢Éã¥¸¥çー¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥óÌò¤ò¡Ø¥·¥ó¥·¥ó¡¿SING SING¡Ù¡Ê2023¡Ë¤Î¥³ー¥ë¥Þ¥ó¡¦¥É¥ß¥ó¥´¡¢ÊÛ¸î»Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ö¥é¥ó¥«Ìò¤ò¡Ø¥È¥Ã¥×¥¬¥ó ¥Þー¥ô¥§¥ê¥Ã¥¯¡Ù¡Ê2022¡Ë¤Î¥Þ¥¤¥ë¥º¡¦¥Æ¥éー¤¬±é¤¸¤ë¡£
À½ºî¤Ï¡Ø¥Ü¥Ø¥ß¥¢¥ó¡¦¥é¥×¥½¥Ç¥£¡Ù¡Ê2018¡Ë¤Î¥°¥ì¥¢¥à¡¦¥¥ó¥°¡¢µÓËÜ¤Ï¡Ø¥¢¥Ó¥¨¥¤¥¿ー¡Ù¡Ê2004¡Ë¤Ê¤É¤Ç¤Ë3ÅÙ¥Î¥ß¥Íー¥È¤µ¤ì¤¿¥¸¥ç¥ó¡¦¥íー¥¬¥ó¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Åö½é¡¢2025Ç¯¤Î¸ø³«¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¡ØMichael¡Ù¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï2026Ç¯4·î24Æü¤Ë¸ø³«¤¬¤Ø¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¥¥Î¥Õ¥£¥ë¥à¥ºÇÛµë¤Ç¡¢Æ±Ç¯Ãæ¤Î¸ø³«¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
