全国高校サッカー選手権大会大阪予選で優勝した興国高（大阪市）サッカー部の部員数人が飲酒行為などで停学とクラブ活動の無期限停止処分になったことが、６日までに分かった。

１日の大阪予選決勝でＰＫ戦までもつれた履正社との激闘を制し、６年ぶり２度目となる選手権出場を決めていた。同校によると、同決勝の翌２日、大阪府内の飲食店で複数の部員が飲酒をしたという。酒に酔った生徒らの姿が目撃されるなどの情報提供があり発覚した。聞き取り調査を行ったところ部員らが事実を認めたという。

当該部員は現在処分を受けており、学校側は他に部員らの飲酒行為があったかなどを部全体を調査中としている。同校は当該部員は少人数であったと説明したが、レギュラー選手やベンチ入りしていた選手かなど詳細については「特定につながる」と明言を避けた。学校側は「クラブ活動においては、勝敗よりもまず一人の人間としてルールを守り、規律ある人格を形成することを第一に考えておりましたが、残念ながらそのことが十分に伝わらず、一部の部員が社会のルールから逸脱する行為に及んでしまったことは、本校としましても痛根の極みであります」との文書を出した。

１２月開幕の全国高校選手権への出場について、同校では迅速に部内全体での調査を進めていくとした上で、具体的には「今お話できることはない」と説明した。６日時点で会見や、説明の場を設ける予定はないという。