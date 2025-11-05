ドジャースのマックス・マンシー内野手（３５）がワールドシリーズで最も印象深いシーンに山本由伸のブルペン志願を上げている。ポッドキャスト「ファウルテリトリー」に出演したマンシーは「１００球投げて、翌日また４０球投げるのは僕にとっては信じられなかった。ヨシが勝利のために体を張ったことに関しては言葉で表現するのが難しい」とフル回転でＭＶＰに輝いた山本の鉄腕と狠傍き瓩鬚燭燭┐討い襦

ブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第２戦（１０月１４日）、ブルージェイズとのワールドシリーズ第２戦（２５日）と２試合連続完投。さらに中１日にもかかわらず、第３戦（２７日）が延長１８回の長丁場になったことでブルペン行きを志願して肩を作った。さらに第６戦（３１日）に先発して９６球で勝利し、第７戦（１１月１日）も９回に６番手で登場して延長１１回まで３４球を投げている。

「１８回の試合の彼は素晴らしかった。コーチングスタッフに爛屮襯撻鵑妊▲奪廚鮖呂瓩覘瓩噺世辰謄屮襯撻鵑帽圓辰拭Ｈ爐魯ャッチボールをして速球に浮き上がりをつけようとしていた。完投したばかりなのに。本当に投げようとしていたのか分からない。でも呼び出しで犲，離ぅ縫鵐亜複隠慌鵝砲枠爐性瓩肇魁璽舛伝え、登板が告げられた直後に１６０キロを計測していたらしい。爐Δ錙△海譴本物の投手か瓩隼廚辰拭廚隼核椶里垢瓦気某未┐燭箸いΑ