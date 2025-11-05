きかんしゃトーマスミュージカル「ソドー島の1ばんはだれだ」が全国巡回中！今後のスケジュールをチェック
子どもたちに大人気の「きかんしゃトーマス」のファミリーミュージカル「ソドー島の1ばんはだれだ」が、全国巡回中だ。
【画像】子どもに伝えたいメッセージがぎっしり！ミュージカルのシーンカット
累計約60万人を動員してきた人気シリーズ「ソドー島のたからもの」を完全リニューアルした今作では、ニューフェイスのトーマス、パーシー、カナの3台がステージ上を駆け巡る。すでに京都、埼玉、静岡、栃木、茨城、岐阜、東京、千葉、神奈川で上演され、各地で大盛況となった。
■ワクワクドキドキ！友情と冒険の物語
今回の物語は、トーマスとパーシーがトップハム・ハット卿から重要な任務を託されたところから始まる。そして二人は「どちらが早く荷物を運べるか」競争することに。しかし、道中では予想もしない出来事が次々と起こり、整備士のハルとユウキも巻き込んだ大冒険へと発展していく。
困難を乗り越える中で、トーマスたちが気づくのは「本当に大切なもの」。勝ち負けを超えた友情の大切さを、楽しい歌とダンスとともに伝えてくれる、心あたたまるストーリーだ。
■今後の開催スケジュール
名取市文化会館(宮城)
公演日：2025年12月6日(土)
開演時間：13時30分／16時
料金：3500円(全席指定)
一般発売日：好評発売中！
シェルターなんようホール(山形)
公演日：2025年12月7日(日)
開演時間：11時30分／14時
料金：3300円(全席指定)
状況：好評発売中！
歌あり、ダンスあり、そして心に響くメッセージあり。「ソドー島の1ばんはだれだ」は、親子で一緒に楽しめる最高のエンターテインメント。この秋、トーマスたちと一緒に、忘れられない冒険の旅に出かけよう！
(C)2025 Gullane (Thomas) Limited.
