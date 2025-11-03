ワールドシリーズ第7戦、ドジャース逆転で世界一

米大リーグのドジャースは1日（日本時間2日）、カナダ・トロントでブルージェイズとのワールドシリーズ第7戦に5-4で勝利し、2年連続の世界一に輝いた。9回途中から登板し、2回2/3を1安打無失点に抑えた山本由伸投手がMVP。ブレイク・スネル投手もインスタグラムで山本への愛を爆発させ、ファンから「愛し方すごくて笑ったw」「兄弟愛」と感激の声が上がっている。

満面の笑顔が咲いた。

延長11回の激闘を制し、歓喜に沸いた試合後。スネルはシャンパンファイト中に撮影された6枚の写真を自身のインスタグラムで公開した。ともに先発4本柱を形成した大谷、山本、グラスノーとの4ショットに続き、2枚目に投稿したのが山本との2ショット。抱きつくように手を回した山本と並び、スネルは白い歯を浮かべて嬉しそうだ。

これまでもインスタグラムで「私の兄弟」「I love YAMA」などと山本への敬意を示していたスネル。他にもグラスノーやフリーマンとの2ショット、カーショーとブルペン捕手との3ショットなどを投稿していたが、山本との1枚だけ距離の近さが際立っており、親密さを物語っていた。

コメント欄やXには日本のファンから感激の声が上がった。

「大好きなヤマとの2ショット、最高です」

「素敵な先発メンバー＆兄弟愛」

「これからもヤマモロのbestieでいてあげてください〜」

「インスタ見てたらスネルの山本への愛し方すごくて笑ったw」

「スネルのインスタ、my brother 最高かよwww」

山本はこの日、4-4の9回1死一、二塁の場面でスネルからバトンを受け、救援のマウンドへ。延長11回まで2回2/3を投げ、1安打1四球1奪三振で得点を許さず、チームを勝利に導いた。前日の第6戦では6回96球を投げ、5安打1失点で勝ち投手になっており、中0日での異例の登板だった。10月25日（同26日）の第2戦でも9回4安打1失点で完投勝利。WS3登板で3勝負けなしと、文句なしのMVP受賞だった。



（THE ANSWER編集部）