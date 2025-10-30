決定！ 2025-2026日本カー・オブ・ザ・イヤー 10ベストカー発表 この10台から、今年のナンバー1が選ばれる!!
今年のナンバー1は、10ベストカーから選ばれる！2025-2026日本カー・オブ・ザ・イヤー10ベストカー決定！！
日本カー・オブ・ザ・イヤー実行委員会は、2025-2026日本カー・オブ・ザ・イヤー10ベストカー発表した。
10ベストカーは、2024年11月1日から2025年10月31日までに発表または発売された乗用車が対象となったノミネート車の中から選ばれる、選考委員が各自10台を選択。60名の選考委員が投票した総計が、最も多い車種の上位10位までが10ベストカーになる。35台ものノミネート車の中から、わずか10台が選ばれるので、10ベストカーに入るモデルは、かなり高いレベルのモデルと言える。
最終選考会・表彰式の模様は、当日15:00（予定）から「日本カー・オブ・ザ・イヤー 公式YouTubeチャンネル 」にてライブ配信する。
選考は、実行委員会が選出したジャーナリスト、専門家、有識者など60名が行う。2025-2026日本カー・オブ・ザ・イヤー選考委員
2025-2026日本カー・オブ・ザ・イヤースケジュール一覧
11月19日（火）9:00〜：10ベストカー試乗・取材会
開催地：袖ケ浦フォレストレースウェイ
※一般の方はご参加いただけません
12月4日（木）：最終選考会・表彰式
開催地：ボッシュ株式会社 本社 ※一般の方は最終選考会にはご参加いただけません
＊掲載はエントリーリスト順
栄えある2025-2026日本カー・オブ・ザ・イヤー10ベストカーはコチラ！
スバル フォレスター
ダイハツ ムーヴ
トヨタ クラウン（エステート）
日産リーフ
ホンダ プレリュード
BMW 2シリーズ グラン クーペ
ヒョンデ インスター
プジョー 3008
フォルクスワーゲン ID.Buzz
