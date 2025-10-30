決定！ 2025-2026日本カー・オブ・ザ・イヤー 10ベストカー発表 この10台から、今年のナンバー1が選ばれる!!

今年のナンバー1は、10ベストカーから選ばれる！2025-2026日本カー・オブ・ザ・イヤー10ベストカー決定！！

日本カー・オブ・ザ・イヤー実行委員会は、2025-2026日本カー・オブ・ザ・イヤー10ベストカー発表した。

10ベストカーは、2024年11月1日から2025年10月31日までに発表または発売された乗用車が対象となったノミネート車の中から選ばれる、選考委員が各自10台を選択。60名の選考委員が投票した総計が、最も多い車種の上位10位までが10ベストカーになる。35台ものノミネート車の中から、わずか10台が選ばれるので、10ベストカーに入るモデルは、かなり高いレベルのモデルと言える。

そして、この10ベストカーの中から、2025年11月19日の10ベストカー試乗・取材会を経て、2025年12月4日（木）最終選考会にて、2025-2026日本カー・オブ・ザ・イヤーが決まる。

2025-2026日本カー・オブ・ザ・イヤースケジュール一覧

11月19日（火）9:00〜：10ベストカー試乗・取材会

開催地：袖ケ浦フォレストレースウェイ

12月4日（木）：最終選考会・表彰式

栄えある2025-2026日本カー・オブ・ザ・イヤー10ベストカーはコチラ！



ダイハツ ムーヴ











ムーヴの詳細はこちら













日産リーフ











日産リーフ試乗記

リーフの詳細はこちら















ホンダ プレリュード











ホンダ プレリュード試乗記

プレリュードの詳細はこちら













BMW 2シリーズ グラン クーペ











2シリーズ グラン クーペの詳細はこちら













ヒョンデ インスター











インスターの詳細はこちら







