俳優・笠原紳司、19歳下の俳優・高宗歩未との結婚＆妊娠を報告「ふたりの間には新しい命も授かりました」 “タイムレンジャー＆メビウス婚”に
俳優の笠原紳司（51）が30日、自身のXを更新し、俳優の高宗歩未（32）との結婚と妊娠を報告した。
【写真】年の差19歳！ピンクのワンピースで笑顔を見せる高宗歩未
笠原は、「この度、笠原紳司と高宗歩未は、結婚しましたことを慎んでご報告させていただきます」「また、ふたりの間には新しい命も授かりました」と報告。「お世話になっている皆様、たくさんの方々の支えのおかげで今日という日を迎えることができています。いつも本当にありがとうございます」と感謝した。
続けて「これからも皆様への感謝の気持ちを一番に、丁寧に仕事と向き合い、真摯に精進を重ねてゆきます」と意気込み、「皆様と明るい未来を歩んでいけるよう励んで参ります。温かく見守っていただけましたら幸いです。これからもどうぞ宜しくお願い致します。最後に、皆様のご健康とご多幸を心よりお祈り申し上げます」と呼びかけた。
また、高宗も自身のXを更新し、「画像の文面にもあります通り、俳優の笠原紳司さんと結婚いたしました。また、私のお腹の中には今小さな命が宿っております」と報告。「沢山のご縁や奇跡が重なり、今に繋がっております」「結婚も母になる事も半ば諦めていた私が、まさかこの様なご報告を皆様にする日がくるなんてと、自分でも驚いております」と自身の心境を記した。
また「妊娠がわかってからは現場のキャスト・スタッフさん方が私の身体の事を気遣って頂き、サポートして下さいました。本当に感謝しております。ありがとうございました」と感謝し、「しばらくは大好きな舞台のお仕事はお休みとなります。誠に勝手ながら産休に入らせて頂きます事をどうかお許しください。元気な子を産んでさらにパワフルになった女優・高宗歩未で必ず復帰します！」と意気込み。
最後に「これまで私を応援し支えて頂いた皆様に心からの感謝をお伝えするとともに、一人の女性として、母として、そして女優としてより一層成長していける様に精進いたします。今後とも温かく見守って頂けますと幸いです」と呼びかけた。
笠原は、1974年4月28日生まれ、群馬県出身。俳優として『未来戦隊タイムレンジャー』をはじめ、テレビドラマ、映画、舞台のさまざまな作品に出演。また、自身も監督としてショートフィルム『ネコダマシ』などを制作している。
高宗は、1993年6月10日生まれ、東京都出身。劇団6番シード所属。舞台・ミュージカルを中心にさまざまな作品に出演。NHK大河ドラマ『風林火山』やTBS系『ウルトラマンメビウス』などにも出演している。
笠原は『未来戦隊タイムレンジャー』、高宗は『ウルトラマンメビウス』に出演しており、“タイムレンジャー＆メビウス婚”となった。
