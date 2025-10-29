実写『ONE PIECE』シーズン2は来年3.10配信！ ルフィ役・イニャキが日本語で告知
Netflixシリーズ実写版『ONE PIECE』シーズン2「INTO THE GRANDLINE」の配信日が、2026年3月10日に決定し、ルフィ役のイニャキ・ゴドイが流暢な日本語で配信日を告げる映像が解禁。併せて、“冬島”ドラム王国が描かれたキーアートが公開された。
【動画】“ルフィ”イニャキ・ゴドイ、日本語で配信日発表！
「週刊少年ジャンプ」（集英社）で連載中の原作は、尾田栄一郎による日本を代表する世界的人気コミック。伝説の海賊王ゴールド・ロジャーが残した“ひとつなぎの大秘宝（ワンピース）”を巡り、モンキー・D・ルフィ率いる海賊“麦わらの一味”が大海原へと繰り出す壮大な海洋冒険ロマンだ。
世は大海賊時代。偉大なる海賊・赤髪のシャンクスに憧れる少年ルフィは、シャンクスと海での再会を約束。それから数年後、成長したルフィは海賊王を目指して大海原へ。シーズン1では、“東の海（イーストブルー）”を舞台に、ルフィ（イニャキ）が数々の強敵に立ち向かいながら、ゾロ（新田真剣佑）、ナミ（エミリー・ラッド）、ウソップ（ジェイコブ・ロメロ）、サンジ（タズ・スカイラー）ら信頼できる仲間たちと出会っていく姿が描かれた。
そしてシーズン2の舞台は、世界中の海賊が集い、気候は荒れ狂い、常識を覆す生物がはびこる“偉大なる航路（グランドライン）”だ。
この度、シーズン2「INTO THE GRANDLINE」の配信日が、2026年3月10日に決定し、ルフィ役のイニャキ・ゴドイが流暢な日本語で配信日を告げる映像が解禁。
併せて、“冬島”ドラム王国が描かれたキーアートが公開。“偉大なる航路（グランドライン）”という過酷な海を突き進む冒険の一端を描いたこのキーアートは、9月から6週間にわたり毎週公開されてきた。
これまで公開されてきたのは5種。“始まりと終わりの町”と呼ばれ、海賊王ゴールド・ロジャーが生まれ、そして処刑された地・ローグタウン。4つの運河が合流し“偉大なる航路（グランドライン）”への入口となるリヴァース・マウンテン。ゴーイング・メリー号の行く手を阻む巨大クジラ・ラブーンが居る双子岬。巨大なサボテンが目立つ“謎の町”ウイスキーピーク。太古の生物や巨人族が生息すると言われる島リトルガーデン。
そして今回お披露目となったのが、シーズン2より登場する“船医”トニートニー・チョッパーの故郷であり、寒冷な気候の“冬島”ドラム王国。果てまで広がる世界に埋もれるような“麦わらの一味”やメリー号の姿が、シーズン2で描かれる冒険の壮大さと圧倒的な臨場感を物語っている。
Netflixシリーズ『ONE PIECE』シーズン2は、2026年3月10日世界独占配信。
【動画】“ルフィ”イニャキ・ゴドイ、日本語で配信日発表！
「週刊少年ジャンプ」（集英社）で連載中の原作は、尾田栄一郎による日本を代表する世界的人気コミック。伝説の海賊王ゴールド・ロジャーが残した“ひとつなぎの大秘宝（ワンピース）”を巡り、モンキー・D・ルフィ率いる海賊“麦わらの一味”が大海原へと繰り出す壮大な海洋冒険ロマンだ。
そしてシーズン2の舞台は、世界中の海賊が集い、気候は荒れ狂い、常識を覆す生物がはびこる“偉大なる航路（グランドライン）”だ。
この度、シーズン2「INTO THE GRANDLINE」の配信日が、2026年3月10日に決定し、ルフィ役のイニャキ・ゴドイが流暢な日本語で配信日を告げる映像が解禁。
併せて、“冬島”ドラム王国が描かれたキーアートが公開。“偉大なる航路（グランドライン）”という過酷な海を突き進む冒険の一端を描いたこのキーアートは、9月から6週間にわたり毎週公開されてきた。
これまで公開されてきたのは5種。“始まりと終わりの町”と呼ばれ、海賊王ゴールド・ロジャーが生まれ、そして処刑された地・ローグタウン。4つの運河が合流し“偉大なる航路（グランドライン）”への入口となるリヴァース・マウンテン。ゴーイング・メリー号の行く手を阻む巨大クジラ・ラブーンが居る双子岬。巨大なサボテンが目立つ“謎の町”ウイスキーピーク。太古の生物や巨人族が生息すると言われる島リトルガーデン。
そして今回お披露目となったのが、シーズン2より登場する“船医”トニートニー・チョッパーの故郷であり、寒冷な気候の“冬島”ドラム王国。果てまで広がる世界に埋もれるような“麦わらの一味”やメリー号の姿が、シーズン2で描かれる冒険の壮大さと圧倒的な臨場感を物語っている。
Netflixシリーズ『ONE PIECE』シーズン2は、2026年3月10日世界独占配信。