10月26日、京都競馬場で行われたクラシック三冠最終戦・菊花賞（G1・芝3000m）は、1番人気のエネルジコが鮮やかな差し切りを決めてG1初制覇を飾った。鞍上のクリストフ・ルメール騎手は同レース3連覇を達成。

菊花賞、レース後ジョッキーコメント

1着 エネルジコ

C.ルメール騎手

「（自身の）菊花賞3連勝は信じられません。毎年強い馬に乗せてもらいました。きょうのエネルジコはすごくいい脚を使ってくれました。すごく嬉しいです。スタートがあまり上手じゃないので後方で乗ることになると思っていました。長い距離なので1周目は後ろで我慢しました。向こう正面で外が開いたのですぐ取って、豊さんの後ろでいいポジションでした。最後は長い脚で伸びてくれてよかったです。京都でのG1は僕にとって特別です。2週連続G1勝つことが出来てありがとうございます。菊花賞で（年間）100勝も出来てよかったです。おおきに！」

2着 エリキング

川田将雅騎手

「とても素晴らしい状態で競馬場まで連れて来てくれました。精一杯走り切って、よく頑張ってくれましたが、1頭いましたね」

3着 エキサイトバイオ

荻野極騎手

「この馬にしては気負っていましたが、レースでは上手に自分から動く強い競馬をしてくれました。落ち着いてくればさらに成長して出来ると思います。」

4着 ゲルチュタール

坂井瑠星騎手

「状態はよかったです。折り合いも問題なく、勝ち馬が来たタイミングで動きたかったのですが、動いて行けませんでした。それでも差の無いところまでよく頑張ってくれたと思います」

5着 レッドバンデ

佐々木大輔騎手

「しっかりゲートを出て、外枠なりに内へ入れる感じで進めました。ハミの噛みかたも2200m、3000mでも変わりませんでした。スタミナはありますし、重い馬場もこなしてくれたと思います」

13着 マイユニバース

武豊騎手

「スタートが遅かったので切り替えました。思ったよりも折り合えて、向こう正面でもいい感じでしたが、4コーナーを回ったところで（手応えが）無くなってしまいました」

14着 ショウヘイ

岩田望来騎手

「正直、3000mは長かったと思います。折り合いに苦労しましたし、適性距離ではなかったので、また頑張りたいと思います」

10月26日、京都11Rで行われた第86回菊花賞（3歳オープン・G1・牡牝・芝3000m・1着賞金＝2億円）は、C.ルメール騎乗の1番人気、エネルジコ（牡3・美浦・高柳瑞樹）がクラシック最終戦を制した。勝ちタイムは3分04秒0（稍重）。

2着に2番人気のエリキング（牡3・栗東・中内田充正）、3着に13番人気のエキサイトバイオ（牡3・栗東・今野貞一）が入った。

菊花賞・エネルジコとC.ルメール騎手

ルメールの見事な手綱さばき

C.ルメール騎乗の1番人気、エネルジコが鮮やかな差し切りでG1初制覇を飾った。レース前半から後方でじっくりと構える形で、2周目向こう正面に入ってから外へ持ち出し徐々に進出。勝負どころでは既に先行集団を射程圏に入れており、手応え十分に直線の攻防を迎えた。満を持して追い出されると、余力十分に堂々の抜け出し。クラシック最終戦を制した。また、ルメール騎手は2023年ドゥレッツァ、24年アーバンシックに次いでの勝利で菊花賞3連覇。殊勲のルメール騎手は「すごくいい脚を使ってくれた」と同馬を讃えていた。

菊花賞を勝ったエネルジコは、父ドゥラメンテ、母エノラ、母の父Noverreという血統。北海道安平町・ノーザンファームの生産馬で、馬主は（有）シルクレーシング。通算成績は5戦4勝。重賞は2025年青葉賞（G2）に次いで2勝目。鞍上のクリストフ・ルメール騎手は同レース5勝目、管理する高柳瑞樹調教師は初勝利。

◇菊花賞とは

クラシック三冠の最終戦・菊花賞は、3歳世代の真の王者を決める頂上決戦。春の皐月賞、日本ダービーを経て成長を遂げた馬たちが、三冠目の栄誉を懸けて激突する。春の勢力図を塗り替える逆転劇、夏を越えて覚醒した新星の台頭など、毎年ドラマが生まれるのもこの舞台ならでは。持久力と精神力、そして勝負強さが問われる。

【全着順】

1着 エネルジコ C.ルメール

2着 エリキング 川田将雅

3着 エキサイトバイオ 荻野極

4着 ゲルチュタール 坂井瑠星

5着 レッドバンデ 佐々木大輔

6着 ミラージュナイト 藤岡佑介

7着 コーチェラバレー 西村淳也

8着 ジョバンニ 松山弘平

9着 レクスノヴァス 横山和生

10着 アロンディ 団野大成

11着 アマキヒ 戸崎圭太

12着 ライトトラック 和田竜二

13着 マイユニバース 武豊

14着 ショウヘイ 岩田望来

15着 レイヤードレッド 嶋田純次

16着 ヤマニンブークリエ 横山典弘

17着 ラーシャローム 岩田康誠

18着 ジーティーアダマン 北村友一