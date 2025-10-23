この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「積立投資のゴールはこれ！放置で資産が増え続ける金額とは？」と題した動画で、資産運用アドバイザーのガーコ氏が自身のYouTubeチャンネルを更新。新入社員や投資初心者が抱きがちな「毎月どのくらい投資を積み立てれば正解なのか」「入金力が足りないのでは…」といった悩みに、多角的な視点から答えた。ガーコ氏は「投資の世界でゴールを決めないで投資をする方は、意外と危険」と警鐘を鳴らし、「インデックス投資は、入金力がすべて」といわれる風潮についても「ゴールが曖昧なまま積み立てを続けるのは、今を犠牲にしすぎたり、逆にお金が足りなくなるリスクが上がる」と語った。



本動画では、目標金額を“3000万円”と仮置きし、その根拠やシミュレーション結果をじっくり解説。トリニティ大学の有名論文「トリニティスタディ」の研究をもとに「4%ルール」と呼ばれる資産取り崩し戦略を取り上げ、「3000万円を4%ずつ取り崩すと、30年以上資産が持ち、場合によっては資産が増え続け、2.4億円に膨れたというデータもある。これは“めちゃくちゃ勇気がもらえるデータですよね”」とコメント。



また、「投資の本質は、どれだけ積むか、ではなくて、いつ終わらせるか。ゴールを決めて走ることが本当に大事」と視聴者へ何度も強調。「ゴールを設定することで、安心して今お金を使える」「やめ時も自信を持って決断できる」など、心理的メリットも訴えた。



動画の後半では、「25歳から月2万円投資で65歳3000万円も見える」「45歳からでも月6万円の投資で65歳3000万円に到達しうる」など、年齢別のシミュレーションを細かく解説。「なるべく早く始めるのが有利。けれど、年齢を重ねてもまだ間に合う」と、視聴者にエールを送った。



さらに2026年から“子供NISA”が実現すれば「0歳から積立運用で、65歳には8億円も夢じゃない」としつつも、「現実には雑用税や名義預金にも留意が必要。重要なのは、それぞれのゴールと現実的なプランニング」と語った。



最後は「本日ご紹介した内容や投資の最終判断はご自身で」と注意を呼びかけつつ、「知識は資産運用の武器です。焦らず冷静にプランを練りましょう」と動画を締めくくった。