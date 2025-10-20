“ミタパン”三田友梨佳アナ、父の職業をTV初告白 松岡昌宏が目を丸くし驚き「あ、あ、そうなの？」
元フジテレビアナウンサーで現在はフリーで活動する三田友梨佳（38）が18日、テレビ東京系『二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜』（毎週土曜 深0：55〜）に出演し、父の職業を告白した。
番組は、松岡昌宏と博多華丸・大吉の博多大吉がゲスト、専門家と楽しむ居酒屋ぶらりバラエティー。この日、ゲストとして出演した三田アナは、大吉から「答えようがないと思いますが、とんでもないお嬢様じゃないですか？」と振られると「とんでもないです」と恐縮。
大吉が「でしょう?!」と松岡に向けると、松岡は「そういうの、知らないんですよ。でも、まぁアナウンサーをおやりになる方ってみなさんお嬢様だから、どのお嬢様なのか、わからない」と笑った。
これに大吉が「明治座の…」と、東京日本橋にある明治時代から続く劇場である『明治座』と伝えると、三田は「父が経営しています」とにっこり。これに松岡は目を丸くし「明治座って、あ、あ、そうなの？全然知らなかった。明治座を経営いているの？」と質問。三田は「一応（笑）と」いい「父の話をテレビでしたのは初めてです。明治座の話を」と語った。これに大吉も「この番組で初出しはよくない」「ちゃんとした地上波がいい」と笑い誘っていた。
