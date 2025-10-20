ダイソーで買えるってもはや事件！ミュージアムショップに売っててもおかしくないスマホケース

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：iP15/14用ケース 立体印刷 星月夜

価格：￥220（税込）

販売ショップ：ダイソー

これダイソーで売っていいレベルじゃない！ミュージアムショップのグッズ級です！



ダイソーをパトロールしていると、モバイルグッズ売り場でとんでもない商品を発見しました。今回筆者がGETしてきたのは、その名も『iP15/14用ケース 立体印刷 星月夜』。お値段は￥220（税込）でした。

ゴッホの代表的な絵画作品として有名な「星月夜」。鮮やかなプリントで、ミュージアムショップのグッズ売り場に並んでいてもおかしくないクオリティです…これがダイソーで買えるなんて、感動のあまり即カゴINしてしまいました。

立体印刷ということで、角度を変えてケースを見てみると凹凸感が分かります。質感はサラサラとしていて、手によく馴染むのが嬉しいポイントです。

売り切れる前に要チェック！ダイソーの『iP15/14用ケース 立体印刷 星月夜』

実際にケースを付けていきます。この商品はiPhone15／14に対応しており、フィット感は抜群。電源ボタンや音量ボタンもしっかり反応します。￥220（税込）とプチプラな商品ですが、セレクトショップに並んでいるようなiPhoneケースとさほど変わらない使い心地です。

充電ポート付近は、Type-Cの根元に干渉しにくい形状がGOOD。ケースに厚みがあると充電ケーブルやモバイルバッテリーが差し込みにくいことがあるので、この細やかな作りには驚きました。

デザイン、ケースの性能もろもろ文句なしのアイテムだったので、これは売り切れるのも時間の問題かもしれません…！

今回はダイソーの『iP15/14用ケース 立体印刷 星月夜』をご紹介しました。

ミュージアムグッズ級のハイセンスなスマホケース。気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。