不二家115周年！ペコちゃん×ルックの限定スイーツ＆豪華プレゼントが登場♡

不二家が今年で創業115周年を迎えます。感謝の気持ちを込めた「創業祭セール」が全国の不二家洋菓子店でスタート♡人気のペコちゃんグッズがもらえるキャンペーンや、ルック（LOOK）とコラボした華やかな苺スイーツが登場します。さらに、数量限定のアニバーサリーセットも見逃せません。甘くて幸せな記念イヤーを、ペコちゃんと一緒に楽しんでみませんか？

115周年記念♡ペコちゃんグッズが勢ぞろい

不二家洋菓子店では創業115周年を記念し、3つのペコちゃんグッズプレゼントキャンペーンを実施。

【第1弾】11月1日（土）からは税込3,000円以上購入で「ペコちゃん2026年スケジュール手帳＆ブック型ふせん」をプレゼント。2026年のミルキー発売75周年を記念した華やかなデザインです。

【第2弾】11月16日（日）には「115周年ペコちゃんオリジナルスプーン」をプレゼント。可愛いペコちゃんフェイスがポイント♡

【第3弾】11月28日（金）からは「ペコちゃんリバーシブルポーチ（ブラック）」が登場。表裏でデザインが異なり、気分で使い分けできます♪

フレッシュネスバーガーの新作♡秋姫の甘酸っぱさが広がる限定レモネード登場

人気チョコレート「ルック（彩色苺）」とコラボしたスイーツが創業祭限定で登場します。

LOOK彩色苺ミルクレープ（あまおう苺）

価格：561円（税込）

クレープの層にカスタードと苺クリームを重ね、甘酸っぱいあまおう苺のチョコをトッピング。

LOOK彩色苺ケーキ（とちあいか）

価格：561円（税込）

ピンク色が可愛い、とちあいか苺を使ったふんわりスポンジケーキ。

LOOK彩色苺ケーキ（つぶつぶ苺）

価格：561円（税込）

苺ジュレやキャンディチップを重ねた甘酸っぱい味わいが魅力。販売は11月1日（土）、16日（日）、28日（金）の3日間限定です。

さらに、「ペコちゃんスペシャルケーキ」（税込1,944円）も登場。笑顔のペコちゃんと「Thank you！」のメッセージが添えられた、115周年限定のショートケーキです。

限定ギフトも♡アニバーサリーセット＆焼菓子詰め合わせ

「創業祭焼菓子詰め合わせ」（税込3,000円）は、創業祭デザインのコットンバッグ入り。バウムクーヘンやマドレーヌなど人気焼菓子16点が楽しめます。

また、オンライン限定「不二家の創業祭 アニバーサリーセット2025」（税込3,900円）も販売。

人気菓子に加え、「115周年ペコちゃんオリジナルスプーン」「コットンバッグ」「タンブラーグラス」など、非売品アイテムが詰まった豪華セットです。

予約は10月16日（木）11:00～10月30日（木）23:59まで、「FUJIYA-Sweets.com」にて受付。数量限定なのでお早めに♪

創業115周年を迎えた不二家が贈る、特別なスイーツと可愛いペコちゃんグッズの数々。店舗でもオンラインでも楽しめる内容で、ギフトにも自分へのご褒美にもぴったりです。

甘くてどこか懐かしい、不二家ならではの優しさに包まれる創業祭。限定スイーツとプレゼントで、笑顔あふれる秋のティータイムを過ごしてみてはいかがでしょうか？