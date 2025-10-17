「melt」の生炭酸パウダーがリニューアル。“とろふわ泡もち”200％でゴワつき髪もすっきり
花王のヘアケアブランド「melt（メルト）」は、2024年春に発売した生炭酸＊シャンプー「メルト クリーミーメルトフォーム」を改良し、「メルト クリーミーメルトパウダー」として、10月18日より発売します。
泡もち200％＊1、毛穴より小さい炭酸＊泡によるもっちりとクリーミーで濃密な泡立ちを実現。ついつけすぎてしまったスタイリング剤や皮脂などが混合した蓄積汚れを浮かせて落とし、根元からなめらかな髪へと導きます。
＊ パウダーを水に混ぜると発生
＊1 改良前 炭酸パウダー比較
＊2 ついつけすぎてしまったスタイリング剤や皮脂などが混合した汚れ
■よりクレンジング感を強めながらも、なめらかな髪を実現
メルトの生炭酸＊シャンプーは、パウダーを水に混ぜると炭酸＊が発生して発泡。ヘッドスパ発想の「ご褒美ケア」として反響を呼び、美容のプロや美容感度の高いユーザーを中心に支持を集め、ベストコスメ・アワードを11部門受賞しました。
「毛穴の汚れをすっきり取ってくれる」「シュワシュワとした感触に癒されそう」「美容室でのヘッドスパのような特別な体験ができる」などの理由で、多くの愛用者に支持されています。
今回の改良では、炭酸＊泡への期待を背景に、よりクレンジング感を強めながらも、なめらかな髪を実現する生炭酸＊パウダーに改良しました。
■改良のポイント
今回の処方では泡質と泡量を強化する成分を新たに配合。これにより、毛穴より小さい炭酸＊泡が豊かに立ち、泡もち時間の200％＊1 アップを実現しました。
きめ細かく長続きする濃密泡が髪や頭皮を包みこみ、日々のシャンプーでは落としにくい蓄積汚れ＊2 をすっきりと洗い流します。
また、外装パッケージも中身の1包が見える透明なデザインに刷新し、お風呂場にも持ちこみやすい仕様へリニューアルしました。
■商品特長
メルト クリーミーメルトパウダー
いつもの洗い方では落としきれない蓄積汚れ＊2 でごわついた髪に
とろふわ濃密泡で洗う“生炭酸＊パウダー”
＼ヘッドスパ発想／
〇泡もち200％＊1
〇毛穴より小さい炭酸＊泡
〇蓄積汚れ＊2 を浮かせて落とし、根元からなめらかな髪へ
・洗髪時の摩擦ストレスを軽減し、すっきりした洗いあがり
・次に使うトリートメントのなじみをよくするブースター効果
●毛髪補修成分配合：イエライシャン・セージ・ローズ・ヒドロキシプロピルセルロース
●ノンシリコーン処方
●フリー設計（サルフェートフリー、合成着色料フリー）
◇【おすすめの使い方】
■商品概要
商品名／内容量
・メルト クリーミーメルトパウダー 10包入り／1g×10包
・メルト クリーミーメルトパウダー 1包入り／1g×1包
※メーカー小売価格は設定しません
発売日／取扱店：2025年10月18日／全国
※一部店舗では取り扱いがない場合があります
