中国紙 残念ながらEUは米国が仕掛けた罠に陥っているようだ、冷静に考察すべき
EUがG7と提携し中国のレアアース輸出規制措置に共同で対応しようとしているが、それは誤った判断だとチャイナデイリーが一面で報じた。
セフコビッチ欧州委員（通商担当）は中国を名指して批判したが、EUは軽率に対立へと突き進むべきではない、冷静に考察すべきだ。今回の措置が世界のサプライチェーンに与える影響は限定的なものにとどまるだろう。
残念ながらEUは米国が仕掛けた罠に陥っているようだ、EUは米国の愚行を繰り返す危険性がある。中国とEUは互いにチャンスをもたらす存在だ、我々はライバルではなくパートナーだ。EUやカナダなどG7は米国の貿易いじめの被害者である。EUはこうした経験から学び中国問題で米国の言いなりになることを避けるべき。
