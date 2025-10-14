È¯ÇäÅöÆü¤Ë¤Þ¤µ¤«¤Î¼õÃíÄä»ß¡ª ²Á³Ê149Ëü±ß¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¥ä¥Þ¥Ï¤Î¿··¿¡ÖYZF-R9¡×¤¬À¸»º¾å¸Â¿ô¤ËÅþÃ£ SNS¤Ç¤ÎÈ¿±þ¤Ï¡©
¿ë¤ËÆüËÜ»Ô¾ì¤ØÆ³Æþ¤âÈ¯É½Æü¤Ë¼õÃíÄä»ß
¡¡¥ä¥Þ¥ÏÈ¯Æ°µ¡¤Ï¡¢2025Ç¯10·î30Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ëÍ½Äê¤Î¿··¿¥â¥Ç¥ë¡ÖYZF-R9¡×¤¬À¸»º¾å¸Â¿ô¤ËÃ£¤·¤¿¤¿¤á¡¢ÈÎÇäÅ¹¤«¤é¤Î¼õÃí¤ò½ªÎ»¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¿··¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËËÌÊÆ¤ä²¤½£¤Ê¤É¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ø¤ÎÁá´üÆ³Æþ¤Ë¤â´üÂÔ¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¥ä¥Þ¥Ï¤Î¿··¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡ÖYZF-R9¡×¤ò²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
YZF-R ¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·¼ÖÎ¾¤È¤Ê¤ëYZF-R9¤Ï¡¢ÇÓµ¤ÎÌ888cc¿åÎä4¥¹¥È¥í¡¼¥¯DOHCÄ¾Îó3µ¤Åû4¥Ð¥ë¥Ö¤ÎCP3¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢ºÇ¹â½ÐÎÏ88kW¡Ê120PS¡Ë¡¿10000rpm¡¢ºÇÂç¥È¥ë¥¯93N¡¦m¡Ê9.5kgf¡¦m¡Ë¡¿7000rpm¤È¤¤¤¦¶¯ÎÏ¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ß¥É¥ë¥¯¥é¥¹¤ÇºÇ¹â¤Î¥µ¡¼¥¥Ã¥ÈÀÇ½¤òÌÜ»Ø¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥é¥¤¥À¡¼¤Î¥¹¥¥ë¤ä¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤òÌä¤ï¤Ê¤¤°·¤¤¤ä¤¹¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿²û¤Î¿¼¤¤°ìÂæ¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥ã¥·¡¼ÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥ä¥Þ¥Ï¤ÎÎòÂå¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡ÊYZF-R1¡¢YZF-R6¡Ë¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â·ÚÎÌ¤È¤Ê¤ë¿··¿¥¢¥ë¥ß¥À¥¤¥¥ã¥¹¥È¥Õ¥ì¡¼¥à¡Ê½ÅÎÌ9.7kg¡Ë¤òºÎÍÑ¤·¡¢ÀºÌ©¤Ê¸º¿ê¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬²ÄÇ½¤ÊKYBÀ½¤ÎÁ°¸å¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤òÁõÈ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶õÎÏÀÇ½¤ò¹â¤á¤ë¥¦¥¤¥ó¥°¥ì¥Ã¥È¤âºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢Í¥¤ì¤¿Â¤Ä¤À¤È²÷Å¬À¤ò¼Â¸½¤·¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ê¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤âÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
µ¡Ç½ÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¥é¥Ã¥×¥¿¥¤¥à·×Â¬¤äÁö¹Ô¥Ç¡¼¥¿¤Î²Ä»ë²½¤¬¤Ç¤¤ë¥¢¥×¥ê¡ÖY-TRAC¡×¤Ê¤É¤ÎÀÜÂ³µ¡Ç½¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÏ©ÌÌ¾õ¶·¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Áö¹Ô¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ëYRC¡Ê¥ä¥Þ¥Ï¥é¥¤¥É¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡Ë¡¢¥¯¥ë¡¼¥º¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖYVSL¡ÊYamaha variable speed limiter¡Ë¡×¤Ê¤É¤ÎÁö¹Ô»Ù±ç¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤âÉ¸½à¤ÇÁõÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±¼Ò¤ÎÊó¹ð¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ì¤¹¤Ç¤ËÇã¤¨¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡¢¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¸«¤¿¤é²ø¤·¤¤Ê¸¸À¤¬¡Ä¡×¡ÖÈ¯É½ÅöÆü¤Ë¼õÃíÄä»ß¤Ë¤Ê¤ëÄø¡¢¹¥É¾¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¼õÃíÄä»ß¤·¤Æ½é¤ÎÂç·¿¥Ð¥¤¥¯¤È¤¤¤¦Ì´¤ÏÂÇ¤ÁºÕ¤«¤ì¤¿¡×¤Ê¤É¡¢¼õÃíÄä»ß¤òÀË¤·¤àÀ¼¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥«¥é¡¼¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡Ö¥Ö¥ë¡¼¡×¡¢¡Ö¥Þ¥Ã¥È¥À¡¼¥¯¥°¥ì¡¼¡×¡¢¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¡×¤Î3¿§¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¡Ë¤Ï149Ëü6000±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£