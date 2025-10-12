この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

道山ケイ「自宅は“避難場所”にしてあげて」学校で居場所がない子への親の対応を指南

YouTubeチャンネルで「【居場所がない子供】学校での孤独からの脱出法を元教師が解説！」と題し、思春期の子育てアドバイザーで元中学校教師の道山ケイ氏が、学校で居場所を感じられず悩む子供とその親への支援の在り方について詳細に語った。



道山氏は「最近、学校に居場所がないという相談がとても増えています」と現場の切実な声を紹介。時には子供からだけでなく、親からも「うちの娘は学校に居場所がないと言うがどうしたらいいか」との悩みが寄せられている現状を明かした。問題を放置すれば不登校や引きこもりにつながる危険性が高いと指摘し、「今回は、そういった場合にお父さんお母さんがどのようにサポートできるか」という観点でアドバイス。



まず学校に居場所がない子供が抱えがちな3つの問題として「人間関係への恐怖」「自己肯定感の低下」「勉強の気力低下」を挙げ、状況が続けば「リストカットに代表される自傷行為など深刻な事態に発展することもあるので注意が必要」と、その深刻さを訴えた。



道山氏は「子供が自ら相談してくるケースは稀で、最初は無言のサインを親が見逃さないことが大切」と語り、子供が出しやすい4つのサイン（苦しさの表現・体調の変化・生活リズムの乱れ・会話の変化）について詳しく説明。「例えばSNSやノートに『死にたい』と書く、表情や会話が暗くなる、夜更かし・朝起きれない、学校や友達の話題を避けるようになったら注意」と親に呼びかけた。



「まず自宅を子供が安心できる空間にしてください」と提案し、「親がプレッシャーをかけずに、笑顔で過ごし、子供に『頑張れ』を言い過ぎないこと」が大切だと助言。さらに「辛さは話さないと解消しない」と、子供の話をじっくり聞き共感すること、「居場所ができるまで親が一時“友達代わり”になり、一緒に出かけたり子供の好きなことを共にする」ことの重要性も説いた。



具体的なアクションとしては、まず「学校の担任や学年主任など先生に相談する」「習い事など新しいコミュニティに参加し、共通の話題で友達を作る」「どうしても難しい場合は、フリースクールや転校も検討」と段階を追った解決ステップを提示し、「僕が教師時代に実際に子供の居場所作りに成功した具体例」も紹介した。



動画の最後では「詳細なサポート法は、私が配信している無料講座やオフィシャルサイトでさらに分かりやすく解説しています」と締めくくり、「親がいち早く子供のSOSに気づき、居場所回復へ寄り添ってほしい」と視聴者に呼びかけた。