夫婦仲は良好、平凡な毎日を過ごしていたのに、ある日突然夫の不倫疑惑が浮上したら……？ 穏やかだった心が、急にザワつき始めますよね。今回は、友人の目撃情報がきっかけで夫の不倫フラグが立った話をご紹介いたします。

友人が夫らしき人物を目撃

「ある日、夫と共通の友人から『さっき横浜で◯◯（夫）見かけたよ』『珍しいね、仕事で来てるの？』と連絡がありました。でも夫の勤務先は都内です。今日もいつも通りに会社に向かったし、横浜なんて今まで一回も仕事で行ったことなんてないのに……。

友人は人違いだったのかもしれないと言ってくれたけど、長い付き合いなのに見間違えるとは思えません。思い返すと最近どこかよそよそしくて、帰りが遅くなる日が増えた気がするんですよね。これってもしかすると不倫フラグなのかも……」（体験者：20代 女性・主婦／回答時期：2025年7月）

▽ 友人の何気ない連絡がきっかけで、突如不倫フラグが立ってしまったようです。一度不倫を疑うと、そうしか考えられなくなりますよね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。