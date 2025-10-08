家で仕事をしていると猫がやってきて...。ママのリモートワークを妨害する光景が、可愛くて面白いと注目を集めています。

話題となっている投稿は記事執筆時点で83.8万回再生を突破し、「手の動きもビックリですが最後の睨みがまた面白い」「かわゆい手」「可愛い～最後は必殺仕事人の目ですね」「最後めちゃ悪い目してるwwww」といったコメントが寄せられています。

【動画：リモートワーク中のママにかまってほしくて…猫が見せた可愛すぎる行動と『まさかの表情』】

リモートワーク中に現れたのは...

TikTokアカウント『mokomy』に投稿されたのは、マンチカンとエキゾチックショートヘアのミックス猫「うめこ」ちゃんの姿。短い足と目力がチャームポイントの女の子です。

ある日、ママさんがお家で仕事をしていると、うめこちゃんがやってきたといいます。ママさんにかまって欲しかったのか、うめこちゃんが、ノートパソコンの後ろから猫パンチを連打してきたのだそう。

猫の手貸しましょうか？

ママさんがタイピングをするたびに、「てい、てい、てい」と猫パンチを繰り出してきたといううめこちゃん。どうやら、ママさんの仕事を邪魔しにきた模様。

うめこちゃんの手はちょうどキーボードに当たり、ばっちりママさんの仕事を妨害したのだとか。「ママ、かまって欲しいの」と訴えるような怒った目をしていたといううめこちゃん。よっぽどママさんと遊びたかったようです。

かまちょ猫のうめこちゃん

ママさん曰く、「うめこは、リモートワークを邪魔するプロ」なのだそう。別の投稿では、うめこちゃんがリモートワークをするママさんのノートパソコンをカジカジと噛む姿が見られました。必死にカジカジする姿からは、「ママと遊びたいのっ、ママがいいのっ」という声が聞こえてきそう。

かまちょだといううめこちゃんの自己主張激しめの行動に、ママさんは困りつつも、やっぱり可愛いのだそう。きっと、ママさんのことが大好きだからこそ、仕事の邪魔をしたくなるのでしょうね。

ママのリモートワークを邪魔するうめこちゃんの姿は、たくさんの人を笑顔にしました。

投稿には、「触られると一番困るキー知ってるな」「シロウトの手つきじゃない」「 主さん大好きでしょうがないんですね」「お手伝いするニャ」「最後のちょっとオコなとこ可愛い」といった声が寄せられています。

TikTokアカウント『mokomy』には、今回紹介したうめこちゃんの愛らしい暮らしの様子がたくさん投稿されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント『mokomy』さま

執筆：kokiri

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。