反則級の大反響！種を超えて仲良しすぎるペット→撮影したX投稿に11万いいね「見事」「尊い」【ママリ】

「かわいく撮れました」超仲良しペットの姿に11万いいね

犬と猫を両方飼っている方、2匹は仲良しですか？家庭によるとは思いますが、中には種族を超えて絆を深めている子たちもいるようです。





©cocoakumikoda

ものすごーく 可愛く撮れました✨

わんちゃんの上にちょこんと座っている猫ちゃん。そして2人してじっとこちらを見ている、なんともかわいらしい写真ですよね。2人の距離が近い姿が見れて、飼い主さんは幸せでしょう。



この投稿に「本当にかわいい！」「見事なシンクロ！」などのリプライが寄せられました。一緒に暮らす家族としての仲のよさを感じさせる、ほっこりする投稿ですね。

どんな夢を見ている？にっこりと眠る2匹の犬に4万いいね

人と暮らしている犬は、天敵がいない家庭の中で安心しきった表情を見せてくれることがあり、とてもかわいいですよね。



投稿者の🐶ほんわか姉妹🐶さん。愛犬のかわいらしい寝顔の動画を投稿してくれました。

©siawase1717

ほんわか姉妹



やばちぃお顔は笑顔です🥹

まるで笑っているような寝顔。これはとても癒やされますよね。実際のポストでは動画で投稿されていました。2匹そろってそっくりな表情で、気持ちよさそうに寝ています。安心しきった笑顔で、2匹のかわいさがより引き立っています。



この投稿に「ダブルスマイル」「どんな夢を見ているのかしら」などのリプライが寄せられました。愛犬のかわいい寝顔には癒やされます。飼い主さんとの信頼関係を感じるほっこり投稿でした。

お留守番のはずの犬が消えた？見つかった場所に1万いいね

愛犬は大切な家族。その気持ちは子どもが生まれて家族が増えたからといって変わることはないものの、産後は赤ちゃんがより優先になることがありませんか？赤ちゃんに嫉妬する犬もいるかもしれません。



今回の投稿者・ぽんさんは息子さんとベビーカーでお出かけしようとしたそう。そこで、いつもなら玄関まで見送りに来てくれる愛犬がいないことに気付きます。愛犬はどこへ行ってしまったのでしょうか。

Ⓒponzu__0603

いつも玄関でお見送りしてくれてるイッヌいない！と思ったらベビーカーの下にしれっと隠れてた🥹

可愛すぎるって～～～すぐ帰ってくるからね～～😭😭😭

いつもならお見送りしてくれる愛犬がいないことを不思議に思ったぽんさん。よく見ると息子さんの乗っているベビーカーの荷物入れからひょっこり。つぶらな瞳で「お散歩行きたい！」と訴えているようにも見えます。息子さんとぽんさんが2人でお出かけしてしまうのを察知して、自分も行かねばと急いで乗ったのかと思うと健気でかわいすぎますよね。



この投稿には「かわいすぎます」「オサンポイキタイ」などのリプライが。犬と赤ちゃんがいる生活に、思わず心がほっこりする投稿ですよね。これから息子さんが成長するにつれて、愛犬との関係がどう変化していくのか気になるところ。こんなにお茶目な愛犬とは、きっといい関係を築けそうですよね。

記事作成: みー

（配信元: ママリ）