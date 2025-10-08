中国で9月18日に公開された、旧日本軍の関東軍防疫給水部（731部隊）を題材にした映画『731』が、大きな話題となっている。一体、どのような作品で、現地ではどう見られているのか。中国研究家でジャーナリストの高口康太氏が寄稿した。

【画像】「国恥を忘れるな」と…激しいポスターを見つめる現地の若者

公開してすぐ300億円突破→「ゴミ映画」と酷評殺到

中国の抗日戦争映画『731』がいろいろとヤバい。9月18日の現地公開から記録的なペースで興行収入15億元（約300億円）を突破した一方で、映画を見た観客から「爛片」（ゴミ映画）との酷評が殺到。観客動員がたちまち激減しているのだ。

この映画『731』とはなんなのか？ 中国は何を狙っていたのか？ なぜこれほどの大ヒットを飛ばし、その後ものすごい勢いで失速したのか？



中国で制作・公開された映画『731』のポスター ©CFoto／時事通信フォト

2度の公開延期に、中国国民の期待が高まっていた

映画『731』は日本の旧関東軍防疫給水部（731部隊）をテーマとした作品だ。同部隊は現在の中国東北部に拠点を構え、細菌兵器の開発を行っていた。マルタと呼ばれる捕虜に対して、細菌感染させたり凍傷させるといった残虐な実験を行ったことは広く知られている。

今年（2025年）は終戦80周年の節目の年である。中国では「抗日戦争勝利80周年」を記念して、9月3日には大規模な軍事パレードが開催されたほか、日中戦争を題材としたドラマや映画が多数公開されている。

「あまりの残虐シーンに…」「日本への配慮から公開延期か」

だが、『731』はもともと2024年公開を目指しており、“80周年”を目指した作品ではなかった。中国では当局の許可がなければ映画の公開はできない。それもあって2025年7月31日公開へ後ろ倒しになったが、結局こちらも直前になって延期が発表された。公開予定日数日前の時点で前売り券が発売されていなかったことから、当局から公開許可が下りていないのにもかかわらず、先行して宣伝していたようだ。

すると、中国国内では「『731』を見たい」というネット世論が爆発的に広がった。防毒マスクをつけた兵士が全面に描かれた映画予告ポスターはインパクトがある。加えて、延期の繰り返しが話題となり、「あまりの残虐シーンに中国当局が公開をためらった」「日本への配慮から公開延期されたのでは」などとの噂が飛び交い、さらに期待感を高めた。

中国の映画情報サイト「猫眼電影」には、「この映画が見たい」というランキングがある。なんと『731』には455.5万人ものユーザーが「見たい」と回答（2025年10月3日時点）。この数字は歴代1位だという。その勢いに中国当局が押されたのか、『731』は2度の延期から一転、公開が決まった。しかも9月18日、中国では「国恥記念日」と呼ばれる柳条湖事件が起きた日に封切りされた。

現地の日本人が抱いた不安

公開に恐怖を感じていたのが在中邦人だ。 上海在住のHさん（40代、男性）はこう嘆いた。

「9月3日の軍事パレード後、中国ネットの書き込みが抗日戦争一色になった時点で不安に感じていました。ここに映画『731』が来たらどうなるのだろう。昨年の深圳や蘇州のような日本人を狙った暴力事件が多発するのではないか。不安でした」

「抗日と反日は違う」「悪いのは日本軍国主義であり、一般の日本民衆に罪はない」というのが中国共産党の公式見解だが、すべての中国人民がその建て前に同意するかというと、話は別だ。昨年9月18日には広東省深圳市で10歳の日本人児童が刺殺される事件が起きた。

そうした大きな事件ではなくとも、罵声を浴びせられたり、嫌がらせをされたりはよくある話だ。抗日戦争勝利が盛り上がり「歴史を忘れるな」とのスローガンが連呼されれば、日本人ヘイトに走る人が出る。『731』が公開されれば日本人ヘイトはどれほど高まるのか……と不安を覚えるのも無理はない。

崩壊する口コミ評価、垂直落下する興行収入

9月18日、映画が公開されると、前評判通りの大ヒットとなった。興行収入は初日だけで3億4572万元（約70億円）を記録。初週興行収入は12億2800万元（約245億円）を記録した。だが、そこから売上は雪崩的に急落している。

前出のHさんは公開2週目に映画を見たが、週末にもかかわらず観客は1人だけ。文字通りの貸し切り状態だったという。

「ネットでは映画の出来をめぐって論争が起きていますが、そもそも私の周囲ではまったく話題になっていません。心配していたのがアホらしいぐらいです」

この急落ぶりは今年7月25日に公開された抗日戦争映画『南京写真館』と比較すると対称的だ。『南京写真館』の初週興行収入は3億3700万元（約67億円）だったが、高く評価する口コミが観客を集め、第2週に興行収入を伸ばしている。

ネット上のレビューは大荒れ

『731』が失速したのは口コミ評価が散々だったためだ。「爛片」（ゴミ映画）との批判が殺到した。SNSや映画レビューサイトでは批判的なコメントが相次いで削除され、レビューの平均得点も表示されないようになっている。そこまでしているのに、残されたネガティブコメントもなかなかに辛辣だ。

映画レビューサイト「豆瓣」に書き込まれたレビューをいくつか紹介する。

〈日本人を美化していない、これは一番重要だ。ただ、それでもオススメはしない。お子さんが小学生以上なら、ハルピンの（侵華日軍第）七三一部隊罪証陳列館にいって、解説員に紹介してもらうほうがいいと思う。ところで映画制作会社の皆さん、このコメントを消さないでください〉

〈「歴史を銘記せよ、国恥を忘れるな」ということで、公開初日にわざわざ有休取って見に行った。ただ、マジでつまらなかった。もっと過激かと思ってたけど……〉

「ゴミ映画だと覚悟して行ったけど…」「低予算カルト映画」

〈でっかいうんこだ！ 地雷だ！ 重たいテーマをゴミ映画の隠れみのにしてはならない〉

〈ゴミ映画だと覚悟して行ったけど、意外にも悪くなかった〉

〈731部隊の日本人看守が和服を着て帯刀している。おいらん姿の芸者と、髷を結った武士姿の看守の行進。圧倒されました。監督は「西洋ステレオタイプの低予算カルト映画」のツボを完全理解していますね。評価は星1です〉

これらのコメントがまだ掲載されているということは、削除されたコメントには何が書いてあったのかと気になって仕方がない。

ちなみに本作はニュージーランドなど、中国以外の国でもすでに公開されているが、評価は悲惨なもの。映画データベース「IMDb」の評価は3.2（10点満点）の低評価に沈んでいる。

ゲイシャ、ふんどし一丁の日本兵…ステレオタイプな日本描写が

実際、映画では、レビューでも言われているようなステレオタイプ的な日本の描写はよく目立つ。

ゲイシャによるおいらん道中、「必勝」というはちまきをしたふんどし一丁の日本兵、サディスティックな美人将校、山車が疾走する祭り……。

ニンジャが出ていないのが残念なほどにステレオタイプ日本が繰り広げられる。日本人が見ると、リアリティの欠如が目につくコレジャナイ感も欧米ステレオタイプ風味満載だ。

こう書くと、逆に見たくなるB級映画ファンも多そうだが、一鑑賞者の意見としてはきわめて退屈であったことは言い添えておく。キッチュなシーンは嫌いではないのだが、ストーリーのつながりがよくわからず、登場人物の目的もよくわからない。

映画のストーリー自体は「かつて旧日本軍の施設から脱出した経験を持つ主人公が施設内部の構造を探り、他の捕虜たちを連れての脱走に挑む」というシンプルなものなのだが、脱走成功のために必要なキーアイテムを入手する、巡視を避けるための方法を編み出すといったシーンは皆無。残虐な人体実験風景やおいらん道中を眺めていたら、気づくと脱出計画当日を迎える……という物語の破綻が目についた。

中国でのネット上には「検閲によってカットされたため、話がつながらなくなったのでは」という好意的（？）な解釈をした書き込みもあった。実際のところはよくわからないが、趙林山(ちょう・りんざん)監督はもともと広告動画のディレクター。その後北京電影学院に入学し映画監督に転身というキャリアだ。広告動画的な一瞬一瞬の画作りを優先し、ストーリーの整合性には興味がないようにも見えた。

また、防毒マスクをかぶり火炎放射器を持った日本兵は映画の予告編やポスターでは主役級の扱いを受けていたが、本編では添え物的な扱いに過ぎなかったことも印象的だった。本編とはあまり関係ない素材で、煽りまくった宣伝素材を作るあたりも、B級カルト映画っぽさをを感じさせる。

歴史解釈もねじ曲げているのか？ 研究家の見解は…

さて、ここまでトンデモ描写が多いと、歴史解釈もねじまげまくっているのではないかと気になるが、広中一成・愛知学院大学准教授は「おおまかには事実に沿っている」と指摘する。広中准教授は今年7月に『七三一部隊の日中戦争 敵も味方も苦しめた細菌戦』（PHP新書）を出版した歴史研究家だ。

「旧日本軍に女性将校がいるなど明らかに歴史事実に合わない点もありましたが、どちらかというと史実をモチーフにしている場面が目につきました。たとえば731部隊の研究施設が監獄を囲むように四角い構造になっていましたが、これは通称『ロ号棟』と呼ばれた実際の建物です。

ネズミが多く登場するのも、731部隊が細菌兵器を製造するために大量のネズミを確保していた事実に由来していると考えられます。冒頭に部隊長の石井四郎が絢爛豪華な宮殿で浄水器を解説しているシーンも、天皇陛下に石井が開発に携わった石井式濾水機を披露したという史実に着想を得たのでしょう」（広中准教授）

史料に基づき過去を論証していくのが歴史学だが、明らかな事実には沿いつつも確定していない歴史のスキマで想像力を駆使するのがフィクションの歴史小説や歴史映画だ。映画『731』はその作法からさほど外れていないのではと広中准教授は見ている。

愛国心をフックに作ったエンタメ作品

「史実をモチーフにしつつも、正確性よりもホラーやショッキングな描写に偏っている印象です。従来の主旋律映画（中国共産党お墨付きの国策映画）は中国公定の歴史認識から外れることが許されず厳粛な空気を漂わせていますが、『731』はまったく異なり、『愛国心をフックに作ったエンタメ作品』だと感じました」（同前）

と、真面目な抗日戦争映画を期待していた観客からは総スカンを食らっている『731』だが、視点を変えてみると痛快な逆転劇とも読み取れるのではないか。本来ならば中国共産党から公開許可を得られなかったような作品がネット世論の期待を武器に公開にこぎつけた。そして、低予算で作ったカルト映画を興行収入300億円の大ヒット作品にしたてあげたのだから。

（高口 康太）