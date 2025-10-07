夫抜きで、家族で万博へ→予定より早く帰ってきた、妻が見たのは…… 準備していた“ひとり飯”に「パーティーはこれからだ！って時に」
夫抜きで、母姉家族や子どもたちと万博へ出かけたNAMIさん（@nami___3y）。22時に帰宅すると伝えて早めに帰ると……驚きの光景が！？ その様子をThreadsに投稿し、話題となっています。
「スムーズに帰れて20時に家着いたら
1人でご馳走作ってめっちゃパーティしてて爆笑やった。
ただいま。なんかごめん。爆笑」
食卓には、ローストビーフ、鯛のカルパッチョ、たっぷりと帆立が入ったパスタ、生ハムと旦那さんが作った料理が並んでおり、どれもモリモリ！ 美味しそうに美しく盛り付けられています。
写真ではワイングラスを持った旦那さんが照れからかお顔を隠している様子。取り皿の状態を見ると、おひとりさまパーティーをスタートしたばかりであることも伝わってきます。
あまりにも驚いたという旦那さんは、NAMIさんの投稿についてコメントを書き込みます。
「いや‼︎帰ってくるの早すぎやろ‼︎笑
今からおろちんゆーとフリーレン観ながら
ゆっくり飲もうと思ってたのに笑笑
せやけど…みんなで食べるとおいしいね‼︎笑」
そしてNAMIさんは「最高に楽しい毎日をありがとう！！」と返信。なんとも微笑ましいやりとりが公開されています。
NAMIさんにお話を聞きました。
「早すぎやろ！」と爆笑されて…
――予定よりも早い帰宅に、旦那さんはどんなリアクションを？
早すぎやろ！！って爆笑してました笑。
――NAMIさんたちが出かける時はどのような感じで？
快く「行ってらっしゃい！」と送り出してくれました。お互い1人時間は大事だと思っているので「ゆっくりして〜」と言って出かけました。銭湯行って、夜、飲みに行くんかなあ〜などと考えていました。
――お料理がどれも本格的かつボリューミーでびっくりしました。
普段からよく作ってくれます。この時作ったものは旦那さん自身が好きなものですね。カルボナーラ、炒飯、焼豚、パエリア、唐揚げなどいろいろ作ってくれます！赤ワインが好きでコスパ◎なもの飲んでます。
――結果的に旦那さんも一緒にお食事を？
子どもたちはお腹いっぱいだったのでつまむ程度でしたが、私は一緒にしっかりといただきました笑。その後は家族みんなで（YouTuberの）おろちんゆーを観ました。
――お二人の仲の良さや関係性が感じられて和みました。
普段から家事、育児をよくやってくれます！！見た目は怖めで、かなりクセ強い人ですが、なんでもしてくれる、面白くて優しい器用な尊敬できる人です。
――旦那さんの家事力の高さとユーモアにみなさんほっこりされていましたね。
コメントを見て「優しい世界や」と思いました。たくさんの方に見てもらえて嬉しかったです。結婚10年になるのでいい記念になりました。ありがとうございました！
◇ ◇
投稿には、たくさんの声が寄せられました。
「旦那さんが楽しんでるバージョン初めてお見かけしました」
「しかも手作りw最高」
「旦那さんパーティーはこれからだ！って時に…」
「ひとりでワクワクしながら準備したの想像するだけで愛おしいwww」
「肉肉魚介のタンパク質パーチーは男！って感じ」
「飲みに行かず家で1人パーティーしてるのが好感度高い」
「ちゃんと取り皿使ってるのがさらに面白くさせている」
「家事能力高い！」
「満喫時間数分でしたね！！この方、絶対老後安泰だわ！」
そのなかには、「旦那さんの投稿も見ました！」というコメントも。
実は旦那さん、NAMIさんが投稿する前に、ご自身のThreadsでこちらを投稿していました。
「今日は妻と子どもが大阪万博に行っているのでひとり飯。
帰りは遅くなるらしい。
久しぶりに1人やから
寂しすぎて…無心で料理しました。笑
寂しすぎて…ご飯が喉を通りません。笑
#ローストビーフ #鯛のカルパッチョ #帆立のパスタ #ワイン #生ハム #ひとり時間 #おろちんゆー #ぺいんさかい #洗物おわた #洗濯おわた #シャワーおわた #だらだら」
タイムラインに偶然お二人の投稿が並んでいたという方もいらっしゃったようで、ご夫婦それぞれのThreads投稿を微笑ましく閲覧している様子でした。
「お互い一人時間は大事だと考えている」というNAMIさんご夫婦。互いを尊重しあっていてとても素敵ですね。そして何より旦那さんのつくる料理がとても美味しそうです。
また、この時に出かけた万博について「小学1〜3年の子どもたちを連れていたので迷子にならないよう必死でした。パビリオンには入れなかったのですが、大屋根リングを歩いたり、万博の雰囲気を楽しめたのでみんな満足です。旦那さんは人混み苦手な人なので行く予定はないんです笑」と教えてくれました。
（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・太田 真弓）