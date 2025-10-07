面白味のある警察キャリア

ここに来て、秋篠宮家側近トップの退任説が浮上している。記者への“塩対応”の要因として秋篠宮家とのコミュニケーション不足も囁かれ、関係がうまく行っていないのではないかとの指摘があるとされる。実態はどうなのか。

【写真を見る】眉毛をつり上げ、目を細めて… ニコニコ笑顔で「家庭円満アピール」に余念がない紀子さま

秋篠宮家側近トップは吉田尚正・皇嗣職大夫（64）。まずはその経歴を確認しておこう。

灘中高から東大法学部を経て1983年に警察庁に入庁。警視庁公安部公安総務課長、警察庁捜査一課長、首相秘書官、警視庁刑事部長、警察庁首席監察官、福岡県警本部長、警察庁刑事局長、警視総監を歴任。退官後はトヨタ顧問などを務めていた。

秋篠宮ご夫妻

「高校生時代はクイズ王大会に出場し、学生時代は少林寺拳法部に所属。マジメ一辺倒に思われがちな警察キャリアの中にあって“面白味のある人”との評がありました」

と、社会部デスク。

国への奉仕を語っていた吉田氏

いわゆる天下りと言われる民間勤務となって悠々自適の老後と思われた中で、2022年に秋篠宮家の宮内庁御用掛となり、24年に皇嗣職大夫に就任した。

「退官後も“国への奉仕”への思いを強く語っていたようです。同じ警視総監経験者の西村泰彦宮内庁長官もそのことを理解し、吉田氏を宮内庁へ引き入れたとされています。民間企業で複数の顧問などを掛け持ちすれば1億円の年収も可能な中で、それを投げうって宮仕えに戻ったことで信念と言うかやりたいことがちゃんとある人なのだなという印象を受けました」（同）

悠仁さまの成年式はもちろん結婚、そして即位まで、秋篠宮家に私的に採用される形となっても仕え続けるのではないかとも見られていたところで、9月中旬、『文藝春秋PLUS』などが吉田氏の「退任説」を報じたのだった。

情報が入ってこない

退任説の根拠とされるのは、吉田氏のスタンスと見られる。5月下旬、米国で生活する小室眞子さんの第1子出産が女性誌報道で明らかとなった後、吉田氏は定例記者会見でこれを追認したが、その態度は歯切れの悪いものだったという。

「悠仁さまの成年式に小室さん夫妻が出席するか否かを問われた際にも似たような態度だったと言われています。“秋篠宮家から情報が入ってこず苦悩している”との声は吉田氏の近いところから聞こえてきています。様々な情報がメディアに出るにあたって“吉田氏がスパイだと疑われることもある”といった話もありました。そういった話の真贋はともかく、小室さん夫妻の出産や成年式への出席についての情報開示についてはもう少しうまいやり方があったとの声があったのは事実。それゆえ秋篠宮家との関係は良好と言えないのではとの見方があるのです」（同）

警視庁幹部によると、そもそも、秋篠宮さまはあることをきっかけに、警察という組織に若干、不信感を抱かれているとされる。

スーパーエリートでも対処困難か

「2016年に悠仁さまや紀子さまが乗られていたワゴン車が中央自動車道下り線で、停車中の乗用車に追突する事故が起こりました。幸い、けが人は出なかったのですが、秋篠宮さまは情報が広がらないことを望まれました。しかし当然ながら、事故はマスコミに漏れ、すぐに大きく報道されてしまった。秋篠宮さまは、警察が漏らしたものと疑われ、強いご不満、疑念のお言葉を周囲に漏らされていたと伝わってきました」（警視庁幹部）

皇嗣職大夫に警察キャリアを受け入れられてはいるものの、ご意向に沿わない報道が出ると、その時の思いがよぎるのだろうか。

6月に70歳となった西村長官は年内での退任説が濃厚で、それに合わせて吉田氏も退任する可能性があるとのことだが……。

「仮にその通りだとすれば、吉田氏がかかわっている仕事に絶望したということになるのかもしれません。秋篠宮家は仕事をするにあたって相当難しい場所だと異口同音に言われてきましたが、福岡県警本部長時代には工藤会の壊滅作戦を指揮した吉田氏のようなスーパーエリートでも対処困難な職場だと見られかねません」（同）

警察と秋篠宮家とは全く違った職場なのだろうが、将来の天皇陛下である悠仁さまの一挙手一投足を支える立場であり、「国への奉仕」に重きを置いてきた吉田氏が仮に“退場”するとなれば、皇室にとって大きな損失ということになるだろう。

デイリー新潮編集部