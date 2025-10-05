¾¾²¬¾»¹¨¡¡¡Ö¤Ä¤¤ÀèÆü¤â3¿Í¤Ç²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×TOKIO²ò»¶¸å¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê»×¤¤¡ÖÌ¾Á°¤òÇØÉé¤¦¤Î¤Ï¤Ä¤é¤¤¤Ê¤È¡×
¡¡¸µTOKIO¤Î¾¾²¬¾»¹¨¡Ê48¡Ë¤¬5ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡ÖÆüÍËÆü¤Î½é¼ª³Ø¡¡½©¤Î2»þ´ÖSP¡×¤Ë½Ð±é¡£TOKIO²ò»¶¸å¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡TOKIO¤Ï¹ñÊ¬ÂÀ°ì¤Î¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¤¬È¯³Ð¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢6·î25Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ²ò»¶¡£31Ç¯´Ö¤Î¥°¥ë¡¼¥×³èÆ°¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖTOKIO¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤òÇØÉé¤¦¤Î¤Ï¤Ä¤é¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°ì¤Ä¡×¤È¾¾²¬¡£MC¤ÎÎÓ½¤¤«¤éÏÃ¤·¹ç¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö3¿Í¤Ç²ñ¼Ò¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿»þ¤ËÃ¯¤«1¿Í·ç¤±¤¿¤é¡¢²ò»¶¤·¤è¤¦¡¢¤³¤Î²°¹æ¤Ï³°¤½¤¦¤Í¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Áá¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È²ò»¶¤Ë»ê¤Ã¤¿Î¢Â¦¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤Ä¤¤ÀèÆü¤â3¿Í¤Ç²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾ëÅç¡¢¹ñÊ¬¤È3¿Í¤Ç²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö²ò»¶¤·¤Æ¤«¤é1²ó¤â²ñ¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤â¤¦¤½¤í¤½¤íÏÃ¤µ¤Ê¤¤¤È¸Â³¦¤À¤Ê¤È¡£É½¾ð¤ò¸«¤Ê¤¤¤È¡£ÅÅÏÃ¤Ç¤Ï¸Â³¦¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×¤È¸ÀÍÕ¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÎÓ¤«¤é¡Ö¤Þ¤¿½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï?¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¤Ï²¿¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¿µ½Å¤Ê»ÑÀª¡£¡Ö²ò»¶¤·¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡£¤¿¤Ö¤ó¡¢5¿Í¤¬¤¹¤°½¸¤Þ¤ì¤ë¤Ê¤é²ò»¶¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡TOKIOºÆ·ëÀ®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤¿¤ÁÈ¯¿®¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê»×¤¤¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¡¢¡Ö¡ÊÉü³è¤Ê¤É¡Ë¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿»þ¤Ë¡¢¤ªÌ¾Á°¤ò¤ª¼Ú¤ê¤·¤Æ¡¢¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤«¤é¤ä¤ë¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤¤°ã¤¦·Ê¿§¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤Èº£¸å¡¢¸Ä¿Í»öÌ³½ê¤Ç¤Î¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤òÌÀ¤«¤·¤¿¾¾²¬¡£¡Ö·ë¶É¡¢¾¾²¬¾»¹¨¤¬¤ä¤ë¤³¤È¤Ï°ì½ï¤Ê¤Î¤Ç¡£²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¡£°ìÀ¸TOKIO¤Î¾¾²¬¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡×¡ÖTOKIO¾¾²¬¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¶»¤Ë¤·¤Þ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£