田村淳、ロンブー解散理由をテレビ初告白「もやもやがずっとあった」「俺が追い込んだ」現在の関係性に言及
【モデルプレス＝2025/10/02】お笑いタレントの田村淳が2025年10月1日、テレビ朝日系バラエティー「耳の穴かっぽじって聞け！田村淳が解散理由を告白SP」（よる11時45分〜）に出演。ロンドンブーツ1号2号の解散について明かす場面があった。
【写真】ロンブー田村淳＆田村亮の秘蔵ショット
お笑いタレントの田村亮と組んでいた同コンビは6月24日に解散を発表。この日、同番組では淳が解散の理由について明かす場面があった。MCのとろサーモン・久保田かずのぶが「明確には言っていないですもんね？解散した理由」と切り込むと淳は「言ってない！」と前置きし「1番はコンビバランスが崩れちゃってることのもやもやがずっとあったのね」と話し始めた。
続けて「でも、長い年月をかけて『もやもやは解消しよう』ってことを命題にしていたんだけど、亮さんが吉本興業を出ることになって。俺は『吉本興業戻ってきてほしい』ってずっと言ってたんだけど、亮さんは亮さんで『戻れない』と。じゃあ株式会社LONDONBOOTSっていうのを間に作って吉本興業と繋がっている場所を作るから吉本興業をまだ見放さないでくれって言ったの」と2019年、吉本興業の闇営業問題によって亮が謹慎したことを回顧。「亮さんを吉本に戻す約束のもと会社を作らせてもらっているから。だって異例中の異例じゃない？そんなのやらせてくれないけど吉本が『亮を繋ぎ止めるんだったら』って作らせてもらったの」と亮のために会社を設立していたことを話した。
さらに「でも亮さんに何度『そろそろ（吉本興業に）戻ってもいいんじゃない？』って言っても『戻らない』って言うから『戻らない気持ちはわかったからそれを公に言うのだけはやめて。俺は話し合いをしてこの会社作っているから』って（言った）。そしたら、次の日亮さんはなんかの記者会見で『吉本に戻る気はさらさらない』って言ったの。俺、電話して『ネットニュース見たら吉本に戻る気はさらさらないって出てるけど』って聞いたら『言っちゃったんだよな…申し訳ない』って言われて申し訳ないじゃないよ！冗談じゃないよ！って」と当時のやりとりを振り返った。
「でも、そう（吉本興業に戻らないと）言っちゃった以上『株式会社LONDONBOOTSは畳むしか無いから1回畳むね』と。で『戻ってきてほしい』って言っても『戻らない』って言うから俺もコンビバランスのもやもやとかあるけど『1回屋号を下ろそう』と。昔みたいな2人に戻ったときにロンドンブーツ1号2号の一員として気を遣わなくてよくなった」「またバランスをしっかり取ろうというのが大きな（解散の理由）」と説明した。そして「本当は亮さんにツッコんでほしいから、昔みたいに雑に俺のことを扱うっていうか。その亮さんに出会えなくなったのは俺が追い込んだからって思っているから、それをリセットするにはお互い重くなった屋号を下ろそうって感覚」と決断の理由を明かした。
さらに、現在の関係については「あのときの亮と淳に戻ってきている感じはする。LINEも増えたし。今度うちの家で『ロンドンブーツお疲れ様』会をやる」と仲は良好であることを伝えた。（modelpress編集部）
情報：テレビ朝日
【Not Sponsored 記事】
