「まぁ、元気出せニャ…」猫写真家が捉えた「肩を組んで歩く2匹の猫たち」衝撃的な瞬間

「今まで見たことない」「見ていて笑っちゃう」――あの糸井重里さんや黒柳徹子さん、藤あや子さんらも絶賛のベストセラー猫写真集『必死すぎるネコ』シリーズをはじめ、コミカルで愛おしい猫たちの決定的瞬間を収めた猫写真集を多く世に出し、話題を集めている猫写真家・沖昌之さん。

「カメラを持った人間がウロウロしているなんて、猫にとっては不自然極まりないこと」

怖がらせたり不安な気持ちにさせないようにと“猫中心”の配慮を欠かさない沖さんだからこそ、その撮影された写真には、厳しい環境下で暮らしていることから警戒心の強い外猫たちのイメージが大きく覆されるような、躍動感やユーモア溢れる生き生きとした猫たちの姿が映っています。

そんな沖さん、2025年10月3日〜10月9日までの間、富士フイルムフォトサロン 名古屋にて【沖 昌之写真展「これネコ それネコ？」】を開催！

そこでFRaU webでは、昨年話題を集めた【沖昌之写真展「ネコなんです。」】で多くの猫好きの心をキュンとさせた、経緯深い猫たちの写真とそのエピソードをインタビューのうえ、お届けします。

あなたにはどう見える？ 肩組み歩く猫たちの後ろ姿

「まぁ、元気出せニャ……」

「ニャァ〜（泣）」

こちらの写真は、人によっていろんなストーリーを思い浮かべる1枚みたいです。

例えば、「戦いから帰ってきた仲間を支えているワンシーンに見える」という人もいれば、お酒が好きなのんべえの人には「飲みに行こう！」と2軒目の居酒屋に誘っている場面に見えたり、「元気だせよ」と声をかけているふうに見えたり、僕なんかは“悪の囁き”というか……（笑）。

でも実際のところ、この子たちは血の繋がったきょうだいなんです。

茶トラの子が「トラン」、その隣の子が「ミッキー」という名前なのですが、とても仲良しで、ちょうどこの写真も、ミッキーがトランにじゃれ合おうとグッと掴もうとしていた瞬間を撮影したものなんです。

この子たちは土手に住み着いていて、毎日明け方と夕方ごろにご飯を食べさせてくれる人からお世話を受けていたんですけど、この写真を撮った朝の7時46分も、確かご飯を食べさせてもらったあと少しまったりしてる時だったかな。

普段は本当に天気が良ければ日向ぼっこをしに出てくるんですけど、そうじゃない時とかは基本的に茂みに隠れて過ごしていて、お世話をしている方が来ないとなかなか外に出て来ない子たちでした。

今では、その時お世話をしていた方に引き取られて、2匹とも家猫ちゃんになっています。

