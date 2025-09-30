ぼっちぼろまるが10月14日に先行配信、11月12日にCDリリースする新曲「桜風」のジャケットアートワークおよび完全生産限定盤付属フィギュアが公開された。

本楽曲は、TVアニメ『3年Z組銀八先生』のオープニングテーマとしてぼっちぼろまるが書き下ろしたもの。銀魂＆銀八先生らしい遊び要素をふんだんに散りばめつつ、“恥ずかしげもなく大人になろう”とぼっちぼろまるが語り掛けるポジティブな青春ソングに仕上がっている。

ジャケットアートワークは、本アニメのチームによるアニメ絵柄描きおろしとなっており、完全生産限定盤は「おとせサンダー」「シン・タンタカタンタンタンタンメン」「つよがるガール」なども担当したイラストレーター／アニメーション作家 まご山つく蔵が制作している。

また、期間生産限定盤は7インチレコードサイズアニメ絵柄描きおろし紙ジャケット仕様で、完全生産限定盤はぼっちぼろまるオリジナルフィギュア付き仕様となっている。

さらに、12月3日にメジャー1stアルバム『COMICAL』のリリースが決定。本作には、「つよがるガール feat. もっさ（ネクライトーキー）」「鎌倉STYLE」「NE-CHU-SHOW」などが収録される。

くわえて、メジャデビュー記念日である10月5日にはぼっちぼろまるの楽曲をノンストップで繋いだ『ぼっちのミックステープA』をリリース。アルバムとともに、AppleMusic／Spotifyのユーザーを対象としたPreAdd／Saveが本日より開始している。

なお、ぼっちぼろまるは11月に『ぼっちぼろまる ONEMAN LIVE 2025「BOROSTYLE3」』の開催を控えている。

（文＝リアルサウンド編集部）