¡Ö2ÅÙ¤È¹Ô¤¤Þ¤»¤ó¡×ºë¶Ì¸©Æâ¤Î¿Íµ¤¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤Ç¥È¥é¥Ö¥ë¡ÄÅö»ö¼ÔA»á¤¬¸ì¤Ã¤¿¥È¥é¥Ö¥ë·Ð°Þ¡¢¾ïÏ¢µÒ¤Ï¡È¸¦µæÇ®¿´¡É¤ÊÅ¹¼ç¤¬¡ÖÄÀÌÛ¼é¤ëÍýÍ³¡×¤òÂåÊÛ
¡¡ºë¶Ì¸©Æâ¤ËÅ¹¤ò¹½¤¨¤ë¡¢¤¢¤ë¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤¬¡¢SNS¤òÃæ¿´¤ËÂç¤¤ÊÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤È¤ÎÈ¯Ã¼¤Ï¡¢9·î18Æü¤ËX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¥Ý¥¹¥È¡£°û¿©¶È³¦¤Ë¾Ü¤·¤¤¥é¥¤¥¿¡¼¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅ¹ÊÞ³°¤Ë¤Ï¡Ö¤ª´ê¤¤¡×¤ÈÂê¤·¤¿Ä¥¤ê»æ¤¬¤Ï¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤È¤¢¤ëX¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¡Ò¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ê¤³¤È¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤Á¤ç¤Ã¤È¶òÃÔ¤é¤»¤Æ¡Ó¤È¤¤¤¦½ñ¤½Ð¤·¤Ç¡¢Æ±Å¹¤Ç¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ò¾ÜºÙ¤ËÄÖ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÃíÊ¸¤·¤¿¥é¡¼¥á¥ó¤Î¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤È¤Ï°ã¤¦¤â¤Î¤¬Æþ¤Ã¤¿¾õÂÖ¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢ºî¤êÄ¾¤·¤ò°ÍÍê¤·¤¿ºÝ¤ÎÅ¹¼ç¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ï½Ö¤¯´Ö¤Ë³È»¶¤µ¤ì¡¢1.2²¯¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Â¾¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤â²áµî¤ÎÆ±Å¹¤ÎÀÜµÒ¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔËþ¤ÎÀ¼¤¬Ê®½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Æ±Å¹¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥é¡¼¥á¥ó¤ÎÌ£¤Ï°ìÉô¤ÎÇ®¿´¤ÊµÒ¤«¤é¹¥É¾¤ÊÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¥é¡¼¥á¥ó·ÏYouTuber¤Ë¤â¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£Åê¹Æ¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿ÃËÀA»á¤â¤½¤ó¤ÊÆ±Å¹¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¤¦¤Á¤Î¤Ò¤È¤ê¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö»ä¤â·î¤Ë1²ó¤Û¤ÉÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ïµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ªÅ¹¤Ç¤·¤¿¡£ÅöÆü¡¢¥é¡¼¥á¥ó¤òÃíÊ¸¤¹¤ëºÝ¤Ë¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Î¥³¡¼¥ë¤ò¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢ÃåÐ§¤¹¤ë¤È»ä¤¬¶ì¼ê¤Ê¶ñºà¤Î¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤âÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡Å¹¼ç¤ËÅÁ¤¨¤¿¤È¤³¤í¡¢ºî¤êÄ¾¤¹¤«ÊÖ¶â¤¹¤ë¤«¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢ºî¤êÄ¾¤·¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¡¢2²óÌÜ¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÅÁ¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø¤ªµÒ¤µ¤óÀ¼¾®¤µ¤¤¤ó¤Ç¡¢¼¡¤«¤é¤â¤¦ÂÐ±þ¤·¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¥é¡¼¥á¥ó¤òÅÏ¤µ¤ì¤Æ¡£»ä¤â¡Ø¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡¢¤Ç¤â1²óÌÜ¤ÏÊ¹¤³¤¨¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡Ù¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¡ÊA»á¡Ë
¡¡¤½¤Î¸å¡¢ÃËÀ¤ÏÅ¹Æâ¤Î¶õµ¤Åª¤Ë¤â½Å¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤éÊÖ¶â¤òÍ×µá¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÅ¹¼ç¤ÎÂÖÅÙ¤¬¡¢¡Ø¤â¤¦¼ê¤Ä¤±¤¿¤À¤í¡Ù¡ØÊÖ¤µ¤Í¤¨¤è¡Ù¡Ø¤â¤¦µ¢¤ì¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤ËµÞÊÑ¤·¤Þ¤·¤Æ¡£ÊÖ¶â¤â¤µ¤ì¤º¡¢¥é¡¼¥á¥ó¤ò¿©¤Ù¤º¤ËÅ¹¤ò½Ð¤Æ¡¢¶á¤¯¤Î¸òÈÖ¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Ç¤âÂÐ±þ¤ÏÆñ¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÏÃ¤À¤±Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï¤â¤¦2ÅÙ¤È¹Ô¤¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊA»á¡Ë
¾ïÏ¢¤«¤é°¦¤µ¤ì¤ëÅ¹¼ç¤ÎÁÇ´é
¡¡°ìÂÎ¡¢Å¹¤Ë²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¥ª¡¼¥×¥óÅö½é¤«¤éÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾ïÏ¢µÒ¤Ï¡¢Å¹¼ç¤ÎÁÇ´é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö¤³¤³¤ÎÅ¹¼ç¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¸¦µæÇ®¿´¡£¤·¤«¤â¡¢¤¢¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Ç¤³¤ÎÃÍÃÊ¤ÏÁêÅö¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ç¤¹¤è¡£ÀÜµÒÂÖÅÙ¤À¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤é¾ïÏ¢¤Ë¤Ïµ¤¤µ¤¯¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£±ê¾å¤Î·ï¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢Å¹¼ç¤Ï»×¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¥Ï¥Ã¥¥ê¸À¤¦¥¿¥¤¥×¡£²¿¤«µ¤¤Ë¾ã¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡×
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Î±ê¾å¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢Å¹¤ÎµÒÂ¤ÏÀä¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£9·î²¼½Ü¤ÎÃë²á¤®¡¢Å¹¤ÎÁ°¤Ë¤Ï3¿Í¤Û¤É¤¬Îó¤ò¤Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Á°½Ð¤Î¾ïÏ¢µÒ¤¬¡¢Å¹¼ç¤Îµ¤»ý¤Á¤òÂåÊÛ¤¹¤ë¡£
¡Ö¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤¬°ìÊýÅª¤Ê¤Î¤Ç¡¢Å¹¼ç¤ÏÈ¿ÏÀ¤¹¤ëµ¤¤â¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ËÍ¤é¾ïÏ¢¤Ï¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Å¹¼ç¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¸À¤Ã¤¿¸À¤ï¤Ê¤¤¤Î¿å³Ý¤±ÏÀ¤Ë¤Ê¤ë¤À¤±¤À¤·¡¢¤¢¤¨¤ÆÌÛ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È¤«¡×
¡¡Å¹¼ç¤¬ÄÀÌÛ¤ò´Ó¤¯Ãæ¡¢º£Æü¤âÆ±Å¹¤Î¿ßË¼¤«¤é¤Ï¡¢¿©Íß¤ò¤½¤½¤ë¹á¤ê¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£