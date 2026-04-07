目もとから“かわいい”をもっと自由に楽しみたい方へ♡マジョリカ マジョルカの人気単色アイシャドウがリニューアルして登場しました。万華鏡のように輝く新シリーズは、密着感や発色がさらに進化。ひと塗りで印象的な目元を叶えながら、自分だけのカラーを組み合わせて楽しめるのも魅力です。毎日のメイクをアップデートしたい方にぴったりの新作です♪ 進化したきらめきと密着感 新たに誕生し