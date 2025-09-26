“シビ辛”薬膳スープが特徴の「麻辣湯（マーラータン）」の流行をきっかけに、今、注目が高まっている「薬膳」。同テーマのNHKドラマが話題を集めるなど、関心が広がっていますが、実際にはどんなものなのでしょうか。専門家に話を聞くとともに、自宅で気軽に「ゆる薬膳」を楽しめるアイテムについても取材しました。

自宅で楽しめる「ゆる薬膳」アイテムも多数登場している

【 そもそも「薬膳」とは？ 】まずは薬膳料理研究家・管理栄養士の槇玲（まり）先生（株式会社yakuzen story食べあわせ薬膳レシピスクール代表）に、薬膳とは何かを聞きました。

「薬膳とは、すべての食材は『薬』であり、同時に薬は『毒』にもなり得る、という考え方です。いつ、どんなとき、何を食べるか。食材の選び方がわかれば、日々の心身は自然と整っていきます」（槇玲先生）



槇玲先生は、スーパーで購入できるような身近な食材を使った「食べあわせ薬膳」を提唱しています。今回、おすすめの食材の組み合わせを教えてもらいました。

・かぼちゃ×にら

（→冷えやすく、気力がわかないときに）

「かぼちゃは“温性”の食材で、胃腸を温め、体の内側から保温する力があります。胃腸が冷えると代謝が落ち、栄養も吸収できなくなりますが、かぼちゃを食べることで冷えにくい土台づくりができます。秋から冬にかけての冷え対策にはぴったりです」（槇玲先生）

・生姜（しょうが）×キャベツ

（→食べすぎ・重だるさを感じるときに）

「生姜は“温性”で、体を温め、気血の巡りを促進し、冷えや老廃物を体の外へ追い出す力に優れています。『巡らせる』『外に出す』『内側から温める』を兼ね備え、冷え性・疲労・代謝低下に悩む人の心強い味方です」（槇玲先生）

【 自宅で楽しめる「ゆる薬膳」アイテムにも注目 】



薬膳ブームにのって、自宅や職場でも手軽に薬膳を取り入れられる「ゆる薬膳」アイテムも登場しています。

忙しい日やちょっと疲れたときの救世主、レトルトカレーにも薬膳アイテムが。その1つ、AKプラスの「国立（くにたち）薬膳カレー」は、クローブや陳皮、山椒など30種類のハーブ&スパイスを使った本格派で、封を切ったとたんに華やかなスパイスの香りが広がります。

株式会社AKプラス代表でスパイスマスターの三上義礼さんは「国立薬膳カレーは約10年前、父である先代社長と幼なじみの友人が人生の節目に『究極に人に優しいカレーを作りたい』と苦労して開発しました。『動物性脂のラード、小麦粉、増粘剤』を使わないレトルトカレーを、彼らの思いと秘伝のスパイスとともに受け継いでいます」と話します。

一方、ペットボトル飲料にも薬膳が登場。サントリーは、新ブランド「薬膳好日（やくぜんこうじつ）」を立ち上げました。

今月（2025年9月）発売の「薬膳好日 ジンジャー＆ソーダ」に続き、10月7日には第二弾としてホット商品の「薬膳好日 ジンジャー＆アップル」も発売予定。高麗人参といった薬膳食材に、はちみつやりんご、しょうがなど身近な食材を合わせることで、おいしさにもこだわったといいます。



担当者は「疲れた夜のリフレッシュや、ちょっと甘いものが欲しいときに飲んでほしい。はちみつやリンゴを足したり、花椒やナツメグなどのスパイスを加えるのもおすすめです。スパイスコーラのような風味が楽しめます」と話します。

「薬膳好日 ジンジャー＆ソーダ」（画像提供：サントリー）

2025年10月7日発売予定のホット商品「薬膳好日 ジンジャー＆アップル」（画像提供：サントリー）

さらに、自炊派には、日ごろは手に入りにくい薬膳の食材がセットになった調理キットも。薬膳小町の「サムゲタン」調理キットには、もち米、なつめ、蓮の実、クコの実、高麗人参などがパッケージされていて、とり手羽元を用意するだけで調理できます。



薬膳小町代表で国際薬膳師の永峯真一さんは「サムゲタンは、薬膳では【補気（ほき）】と言って気を補う料理。体力的に疲れ気味な方やメンタル疲れ、エネルギッシュに行動したいときなど、気にまつわる悩みに効果的とされています。なつめや高麗人参などと鶏肉との相乗効果で、気を補い、巡らせ、潤うという循環をサポートします」と話しています。

薬膳小町の「サムゲタン」調理キット（画像提供：薬膳小町）

本格的なサムゲタンを、自宅で作ることができる（画像提供：薬膳小町）

特別な漢方食材がなくても、身近な食材や便利な「ゆる薬膳アイテム」を使えば、気軽に生活の中に薬膳の考え方を取り入れられそうです。暑い夏から秋に向かうこの時季、疲れが出やすい季節ですが、食生活からセルフケアを始めてみませんか。



（取材・文＝中口のり子）

