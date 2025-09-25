フリーアナウンサー笠井信輔（62）が25日、ブログを更新。「突然ですが、入院しました。報告が遅れましたが、月曜日に入院いたしました」と、22日に緊急入院していたと明らかにした。右目が腫れ、開かない状態になったという。

19年12月に悪性リンパ腫の「びまん性大細胞型B細胞リンパ腫」と診断され、翌20年に完全寛解した経緯もあり、再検査を受けた。その結果、がんの再発ではなかったが、帯状疱疹（ほうしん）の悪化と判明。「入院は2週間になるそうです。本当に残念で悔しいのですが、その間、すべてのお仕事をお休みさせて頂くことになりました」と向こう2週間、休養すると発表した。

笠井は「このところ喉の調子が悪く、咳き込むこともあったのですが、コロナではなく、副鼻腔炎と言う診断でしたので体調を見ながらそのまま働いておりました」と、体調が思わしくなかったとつづった。「そのうち右の鼻の根元におできのようなものができ、右まぶたが腫れ上がって開かなくなってしまったので、休日でも診ていただける眼科へ 結膜炎だが他の人に感染するものではないと言う診断が下り」と、当初は結膜炎と診断されたと続けた。

その後、「松山での講演会 血液学会のリンパ腫・市民公開講座のオンライン生配信番組の司会など片目が開かない状況で仕事をさせていただきました」と、不調のまま仕事を継続していたという。そして月曜日に「Tokyo MXTVのレギュラー朝のニュース番組『おはリナ』に出演」した後、「そのまま『念のため別の病院で診てもらおう』と思い診察を受けたところ、思っていた以上に状況が悪い…とわかり すぐに緊急入院となってしまいました」と経緯を説明した。

当時を振り返り「恐れていたのは−−がん、リンパ腫の再発です。『入院』と聞けば、悪性リンパ腫はいろいろなところに出現するので、目に悪さをしているのでは、という感覚になりました」と、がんの再発が脳裏をよぎったとつづった。「さまざまな検査の結果、がんの再発ではないだろうということがわかり、ひとまずほっと一安心」と幸い、再発ではなかったが「しかし、片目が開かない…」と右目は回復しなかった。

「ということでさらに精密検査を受け調べたところ、帯状疱疹が悪化し、帯状疱疹ウイルスが目に悪影響を与えた結果、右目が開かない状況であることがわかりました なんですと！【帯状疱疹】」と、診断をつづった。笠井は「まさか、自分が帯状疱疹になるとは思いませんでした。ストレスが強い人がかかる病気だと思っていたからです」と、診断にショックを受けた心中を吐露。「先生のお話によると、悪性リンパ腫で大量の抗がん剤治療を受けたため免疫が下がり、帯状疱疹が出やすい状況が生まれていたのかもしれないとのこと ただ、すでに5年以上経っているので、普通はその影響はあまり出ないのだが……という話もありました」と、抗がん剤治療の影響で免疫が下がったことが原因の可能性があるとする、医師の所見も明かした。

笠井は「いずれにせよ、62歳という年齢です 油断しておりました」と反省。「この間に、がんの講演会がいくつかあるのですが伺えなくなってしまった講演会の皆さん、楽しみにしていただいたのに本当にごめんなさい 全て私の責任です」と謝罪した。その上で「そうした中、入院直後に予定されていた講演は妻が代行を務めてくれました 入院中に妻と講演会代行の打ち合わせ 実は、妻もがんの講演会を行っておりまして『がんと家族の向き合い方』と言うがん患者と家族がどう向き合えば良いかと言う講演なのです」と、妻の茅原ますみさん（61）がピンチヒッターを務めたと説明。「出席した人に聞いたところ大変盛り上がったそうで とても良かったと笑いと涙の講演会だったそうです 私よりもウケていたと言う話が出て、ちょっとジェラシー（笑）私の講演代行をしっかりと務め上げてくれた妻には感謝です」と感謝した。

そして「皆さんにはご迷惑とご心配をおかけいたします 出演予定だった番組やイベントもお休みさせて頂くことになりました 本当に申し訳ございません」と、改めてファンに謝罪。「2週間経って退院後はすぐに仕事復帰できるとのことですので今は治療に専念します 会えなくなった皆さんにまたすぐにお会いできるように頑張ります！」と復帰に意欲を見せた。