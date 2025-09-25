ゲーミングヘッドセット「INZONE H9: WH-G900N」

Amazonにて、ソニーのゲーミングブランド「INZONE」製品がセール価格で販売されている。期間は10月8日23時59分まで。

今回のセールでは、低遅延を実現する2.4GHワイレス接続ゲーミングヘッドセット「INZONE H9: WH-G900N」、ゲーミングモニター「INZONE M9 II SDM-27U9M2」などが対象となっている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

ソニーのイヤフォン1000Xシリーズで実績のあるデュアルノイズセンサーテクノロジーによるノイズキャンセリング機能とアンビエントサウンドモード(外音取り込み)を搭載。また、360立体音響と優れた振動版、ハウジング上ダクト構造を採用し優れた音の定位を実現する。イヤーパット素材には、快適性・安定性・遮音性を兼ね備えたソフトフィットレザーイヤーパッドを採用。

ゲーミングモニター「INZONE M9 II SDM-27U9M2」

4K IPS液晶パネルによる高解像度と視野角を実現。直下型LED部分駆動搭載により、暗所部分もくっきり映し出す。DCI-P3 95%以上、最大色表示10.7億色。

リフレッシュレート160Hz、応答速度1msによりなめらかな映像表現を実現。バックライトスキャニングによるモーションブラー機能で残像感の低減が可能となっている。また、NVIDIA G-SYNCCompatible、VRR(HDMI2.1)に両対応し、PCでもPS5でもカクツキを防ぐ。