和歌山県で男性信者のAさん、Bさん２人に自殺をそそのかし、死亡させたなどとして逮捕された自称占い師・濱田淑恵被告。その信者である滝谷奈織（なぽり）被告は自殺ほう助などの罪に、寺崎佐和子被告は有印私文書偽造・同行使などの罪に問われ、それぞれ逮捕・起訴されていた。そして9月10日、滝谷、寺崎両被告の第2回公判が大阪地裁で開かれた。

【写真】「やばいな、宇宙の名場面！」送検される濱田被告。2008年当時に開設していた“異様すぎるホームページ”

滝谷被告らは、"創造主"を自称する濱田被告の強いマインドコントロール下にあったとされる。初公判では、事件にいたるまでの大まかな経緯として、死亡した2名以外にも、濱田・滝谷両被告らも一緒に自殺を目的として入水していた事実などが検察官により立証された。その目的は、「死んで魂になることで濱田被告の愛人を正常に戻すため」という、なんとも不可解なものだった。

第2回公判では、滝谷被告、寺崎被告の被告人質問などが行われた。濱田被告の異様な言動と精神的支配の様子、それに対して抗えない信者たち、そして何より被害者遺族の無念さが何より明確になった。裁判ライターの普通氏がレポートする。【全3回の第1回】

事件後になされた笑い声も混じる会話

AさんとBさんの自殺を幇助したとされる滝谷被告、そして被害者の遺書を偽造したなどとする寺崎被告は、同日別時間に公判が行われた。

滝谷被告の公判では、事件後に濱田被告が滝谷被告ら信者と会話した際の、録音素材が法廷で流された。約10分にわたる音声には不明瞭ながら、濱田被告と信者たちとみられる複数人の会話が記録されていた。

「一つ間違ったら、こいつも死んでました」

「あいつら役割終わった」

「やばいな名場面、宇宙の名場面！」

「この世で殺人をすると…いやいや、やってないやってないって、濡れ衣だー」

事件当時の様子を信者に語り聞かすように、そして時折、笑いながら語る様子が残されていた。その後、輪廻転生をテーマにしていると思われる日本の歌謡曲を合唱するという、不気味さを感じさせる音声だった。この日の裁判後には、傍聴していたAさんの遺族が会見を行い、その怒りを露わにしていたが、それも当然と思えるものであった。

父の家に突如掲げられた「濱田」の表札

両被告の公判では、被害者・Aさんの遺族である長男による供述調書が読み上げられた。

長男と父であるAさんは、2人とも音楽が好きで、仲の良い親子関係だった。学校の親子面談、進路相談にも関わってもらえるなど、仕事で離れて住んでいたが関係は良好であったという。しかし、祖母が亡くなったころから、その関係性は一変した。

長男はAさんからある日いきなり呼び出され、何の説明も受けずに何かの手続きをさせられた。後に、祖母の遺産である200万円を引き出す手続きだったことを知る。また20歳のころには、学費、生活費の送金を止められ、いきなり「親子の縁を切る」と言われた。

理由を聞こうとAさん宅へ夜行バスに乗って向かうと、家の表札にはAさんの名前はなく、代わりに「濱田」の表札があった。中からは女性が出てきて「Aさんは女と結婚とした」と聞かされた。Aさんからも「何でいきなり来たんだ、帰れ」と叱責された。その後、Aさんは長男からの連絡には応答しない代わり、「健康保険の扶養家族から外す書類を送れ」などという連絡だけは来たという。

2020年8月、寺崎被告から実家に「Aさんが亡くなった」と電話があった。電話を受けた母によると、お悔やみの言葉もなく、明るい声だったという。しかしそのころには、長男は連絡が取れない父のことを忘れようとしていたという。

親族は遺骨を受け取りに事件現場の和歌山に出向いた。しかし、遺書にあったように散骨されたと聞かされ、わずかな遺灰と死亡時に身に着けていたハンカチだけが手渡されたという。

昨年、警察から「単なる自殺ではない」と再捜査の連絡を受け、今年になって「（Aさんは）洗脳されて自殺を差し向けられた可能性がある」と聞かされた。偽の遺書で散骨され親族の墓に入れることができず、現金も財産も濱田被告らに奪われた。長男は自殺でなく、殺人だと捉えているという。

事件以降、3人の被告からは一言も謝罪も弁償もない。長く刑務所へ入っていてほしいという思いで、父の形見となったハンカチとともに公判を見守る、と読み上げられた。

Aさんはオーディオ業界でメディアに名が挙がるほど有名な人物だった。長男としては、Aさんが大事にしていたCDも売り払われていたこともショックだったという。仕事熱心であったAさんが濱田被告に傾倒した理由は今では知る由もないが、同じく信者だった被告人両名は、濱田被告との"異様な信仰生活"について、赤裸々に明かしたのだった--。

（第2回につづく）

◆取材・文／普通（裁判ライター）