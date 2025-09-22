この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

話題の100均キッチングッズや便利アイテムを徹底紹介――YouTubeチャンネル「しのずチャンネル」で公開された動画『【100均】今、爆売れ中…‼︎ダイソー&セリア今話題のキッチングッズ・便利グッズetc….mp4』では、主婦YouTuber・shinoが今おすすめのダイソー＆セリア購入品を熱く語った。



冒頭からテンション高く「おー!おー!すごい!最高だよね!」と商品紹介を始めたshino。「実際に使ったり収納したりしながら徹底的に購入品紹介していきたいと思います!」と宣言し、まずは先日IKEAで新調したクッションカバーについてエピソードを披露。クッションのインナーが写真と異なって見えたことから、「インナーって大切なんだなってめっちゃ思った」とリアルな主婦目線で語った。



続いて、ダイソーでのリピ買い“洗濯グッズ”を紹介。特に「バスタオルハンガースライド式」について、「あのイケアのバスタオルを干せる、それだけ」とお気に入りポイントを強調。一方で「こんなんが100円で買えるって最高だよね」と感動しつつ、「サイズがギリギリだから気にしなければOK」と率直な意見も。「夫は身長180センチで普通のバスタオルだと小さく感じるらしいけど、私は149センチしかないからわからないの」と家庭のリアルな悩みも明かした。



さらに、「バズりアイテムがダイソーにも登場」したとして、長さ調節ができる“伸縮傘カバー”を比較レビュー。「1年前からバズっていたのについにダイソーで登場」とし、「これはずっと使ってみたかった」と心待ちにしていた様子。“折り畳み傘にはセリアの袋の方が使いやすい”という実用的なアドバイスも付け加えた。



セリア購入品では、木に見える『ウッディープレート』や『シューレース伸びる靴紐』などをピックアップ。「セリアだと100円で買えるって、なんてお安いんでしょ」「電子レンジが使えるのもありがたい」とコスパと便利さを称賛しつつ、耐久性や「電子レンジで2分以上の加熱は避けてください」といった注意点も丁寧にフォロー。「ベージュの伸びる靴紐がセリアにしかなかった。ありがたいよベージュがあって」と、カラーラインナップの細かさも気に入った様子だった。



動画終盤では、娘の小学校入学準備や、家族の誕生日や遠足など家族行事について「今月はイベントが多すぎる」と本音を吐露。「美味しいものたくさん食べてまた太っちゃうね、そんなことやってたら」と“主婦のリアル”もにじませ、「ぬるっと頑張りたいと思います」と締めくくった。



主婦の日常に寄り添うリアルなレビューが光るshinoの100均購入品特集。動画では他にも収納・DIYアイデアも盛り込まれているので、気になった方はチャンネルチェックを忘れずに。