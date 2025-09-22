“意図的”だった6位入賞　角田裕毅はなぜ5位ローソンを抜かなかったのか　激走の裏にあった王者への献身「大きな違いになるぞ」

背後に迫るライバルたちを抑え続け、役割を全うした角田(C)Getty Images

現地時間9月21日、F1第17戦アゼルバイジャンGPの決勝がバクーの市街地コースで行われ、レッドブルの角田裕毅は6位に入賞。レッドブル昇格後で最高位だった9位を更新する快走を見せた。

前日に「今は希望が自信に変わっている」と語った予選で得た手応えが結果に結びついた。チェッカーフラッグを受けたのはスターティンググリッドと同じ6番手だったが、サマーブレイク後は2度目のポイント獲得。チームから「結果」と求められる身としては最低限の役割を果たしたと言える。

もっとも、より上位を狙うチャンスはあった。というのも、一時3位にまで浮上していた角田は、38周を終えた段階で初めてピットインしてほどなくして、リアム・ローソン（レーシングブルズ）にDRSでかわされると、激しい攻防を展開。本人曰く「リアムにアタックしてインサイドから追い抜くチャンスは何回かあった」が、かつての同僚を追い抜きはしなかった。

角田の脳裏にはより重要な任務がよぎっていた。残り7戦でドライバーズランキングトップのオスカー・ピアストリ（マクラーレン）に69ポイント差、ランド・ノリス（マクラーレン）に44ポイント差と急接近するエースであるマックス・フェルスタッペンのために、ライバルたちを下位に抑えるという役目だった。

実際、前日の予選で、ピアストリは9番手、そしてノリスは7番手とスターティンググリットは決して上位ではなかった。ゆえにセカンドドライバーとして角田は彼らをけん制する“任務”こそが最重要と考えていた。決勝後にF1公式のインタビューに応じた25歳は、こう語っている。

「正直に言えば、リアムを追い抜くチャンスは何回かあった。でも、今日はマクラーレン（のノリス）が、僕ら2人（ローソンと角田）をオーバーテイクしていくリスクの方がとても大きかった。チームとしてはそういう状況（ノリスのポイント増加）は避けなきゃいけないし、個人的には正しい判断をしたと思ってる。おそらく普通に走れば、彼（ノリス）には勝てるわけではないだろうけど、同時に彼にも余裕を持ってオーバーテイクできるほどのペースがなかったと思う」