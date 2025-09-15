Instagramに投稿されたのは、ワンコが同居犬を遊びに誘う光景です。ワンコは可愛い見た目とは裏腹に、お誘いの仕方がオラオラしすぎていて…？投稿は記事執筆時点で108万回再生を突破し、爆笑する人が続出しています。

【動画：『一緒に遊びたい』とアピールする犬→普通に誘うかと思ったら…想像を超える『ヤンキーのような行動』】

ワンコの独特な遊びの誘い方に爆笑

この日、チワワの「うめ」ちゃんと「カイ」くんは、クッションの上に仲良く並んでくつろいでいました。しかしうめちゃんが何か言いたげにじーっと見つめてくるので、カイくんはちょっぴり気まずそう…。

どうやらうめちゃんは一緒に遊びたいようですが、カイくんは「目を合わせないようにしよう…」とばかりに、遠くを見てやり過ごそうとしていたとか。

するとうめちゃんがお手々でタンッとクッションを叩きながら、カイくんにグイッとお顔を近づけたそうです。

そしてうめちゃんはお鼻とお鼻がくっついてしまいそうなほどの至近距離から、「遊ぼう！」とメンチを切ってアピール。とても可愛いお顔をしているのに、なぜか遊びの誘い方はオラオラ系というギャップが面白くて、思わず笑ってしまいます。

同居犬の反撃

カイくんは「なんだこいつ…」とドン引きしたようで、遊びのお誘いをスルーしたそう。それでも「オラオラ、さっさと遊べや～！」とばかりに、ガン見し続けるうめちゃん。

すると、ついにカイくんが「やめろっ」と激怒して、うめちゃんに噛みつくフリをしたとか。

うめちゃんは大慌てで後ろに下がり、カイくんをかわしたそう。突然の反撃にびっくりして、お目目をまん丸にしてカイくんを見つめるうめちゃん。笑ってしまうほど目力が強いですが、カイくんは怯まずに対峙していたといいます。

最後はまさかの逃走

このまま喧嘩になってしまうのか、それとも案外仲良く遊び始めるのか、どっちなのだろう？と思って見ていたら、なんとうめちゃんはカイくんの目の前でくるりと回った後で、その場から逃走。

あんなにオラオラしながら遊びに誘っておいて、まさか逃げてしまうとは…！

やること全てが愉快なうめちゃんには、「可愛すぎて連続再生した」「出てこいや～的な？（笑）」「うめちゃんの目ｗ」「誘っておきながら、何処へｗ」「面白いやり取りですね」といったコメントが寄せられ、爆笑する人が続出することとなりました。

写真・動画提供：Instagramアカウント「ha__na331」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。